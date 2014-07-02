Roltrappenreiniger BR 47/35 Esc
Machine voor basis- en onderhoudsreiniging van liften en loopbanden met een prestatie van 2 tot 3 liften/loopbanden per uur.
Met de BR 47/35 worden reinigingstaken uitgevoerd met geleidingsstrips voor roltrappen. Het apparaat wordt onder aan de roltrap geplaatst. Speciale sproeiers spuiten het reinigingsmiddel op de reinigingsborstels, die het dan aanbrengen op de treden. (De treden bewegen zich weg van het apparaat.) Het vuile reinigingswater wordt opgezogen in dezelfde handeling. Dit gebeurt in combinatie met opnameborstels die de oplossing naar de zuigmonden voeren. De vorm van de borstelkop en de centrale borstelmotor zorgen ervoor dat de borstels zelfs de buitenste gleuven in de trede kunnen bereiken en reinigen. Een centreerbalk in het midden van de borstelkop houdt het apparaat op zijn plaats tijdens het reinigingsproces. De BR 47/35 Esc is geschikt voor verschillende merken van roltrappen en loopbanden. Er zijn vier verschillende sets kammen beschikbaar die geschikt zijn voor de meeste merken. Ze passen in de gleuven in de treden en vormen een afsluiting tussen het apparaat en de treden voor het efficiënt opzuigen van het water.
Kenmerken en voordelen
Buitengewone zuigcapaciteit
- Dankzij de 2 zeer krachtige zuigturbines in combinatie met 4 rechte zuigslangen en de juiste kammen wordt het aangebrachte water op betrouwbare wijze weer opgezogen.
- Voorkomt dat water in de machineschacht van de roltrap druppelt.
Op de roltrap afgestemd
- Kammen die de gleuven van de roltrappen afsluiten, zorgen voor de noodzakelijke onderdruk.
- Voor verschillende typen roltrappen zijn verschillende kammen verkrijgbaar. Het vocht wordt zo weer optimaal van de roltrap gezogen.
Comfortabel achteraan op het apparaat staan tijdens de werkzaamheden.
- Voor een eenvoudige bediening
Borstels en kammen kunnen zonder gereedschap vervangen worden
- Als de reservoirs leeg zijn, kunnen de borstels en kammen eenvoudig zonder extra gereedschap worden verwisseld.
Borstelkop wordt op de roltrap neergelaten
- Veilige bediening
Hoge kwaliteit
- Hoogwaardige componenten beperken het onderhoud tot een minimum
Geen vibraties
- Meer comfort
Krachtige zuigturbines
- Voor een buitengewoon goede zuigcapaciteit. In combinatie met 4 rechte zuigslangen en de juiste kammen wordt het aangebrachte water op betrouwbare wijze weer opgezogen.
Korte borstelkop
- Voor universeel gebruik. Zo kunnen ook roltrappen worden gereinigd die al na 1,5 trede omhoog bewegen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Werking op elektriciteit
|Werkbreedte borstels (mm)
|470
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|35 / 35
|Borsteltoerental (tr/min)
|870 - 1090
|Waterverbruik (l/min)
|max. 1
|Geluidsniveau (dB(A))
|75
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1129 x 480 x 1031
Inbegrepen bij levering
- Reinigingsborstel
- Opnameborstels
- Werking op elektriciteit
Uitvoering
- Zuigturbine: 800 W