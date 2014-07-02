Met de BR 47/35 worden reinigingstaken uitgevoerd met geleidingsstrips voor roltrappen. Het apparaat wordt onder aan de roltrap geplaatst. Speciale sproeiers spuiten het reinigingsmiddel op de reinigingsborstels, die het dan aanbrengen op de treden. (De treden bewegen zich weg van het apparaat.) Het vuile reinigingswater wordt opgezogen in dezelfde handeling. Dit gebeurt in combinatie met opnameborstels die de oplossing naar de zuigmonden voeren. De vorm van de borstelkop en de centrale borstelmotor zorgen ervoor dat de borstels zelfs de buitenste gleuven in de trede kunnen bereiken en reinigen. Een centreerbalk in het midden van de borstelkop houdt het apparaat op zijn plaats tijdens het reinigingsproces. De BR 47/35 Esc is geschikt voor verschillende merken van roltrappen en loopbanden. Er zijn vier verschillende sets kammen beschikbaar die geschikt zijn voor de meeste merken. Ze passen in de gleuven in de treden en vormen een afsluiting tussen het apparaat en de treden voor het efficiënt opzuigen van het water.