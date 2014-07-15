Schrob-/zuigmachine BR 40/10 C Adv
De opvolger van de BR 400 is compact en krachtig, met een werkbreedte van 400mm en reservoirvolume van 10l. De Adv-versie heeft extra transportwielen en borsteldruk instelmogelijkheden.
Deze compacte en flexibele schrob-/zuigmachine is geschikt voor verschillende toepassingen. Ze kan worden gebruikt voor geluidsarme reiniging in beide richtingen. Bijzondere kenmerken van het apparaat zijn de scharnierende duwbeugel en de gemakkelijk afneembare reservoirs, die kunnen worden gedragen met een ergonomische handgreep. De reservoirs kunnen ook worden gevuld in lage wasbakken. De borstels en zuigbalken kunnen binnen enkele seconden worden vervangen zonder gereedschap.
Kenmerken en voordelen
Krachtig en snel
- Twee snel draaiende walsborstels met hoge borsteldruk.
- Twee zuigstrips nemen het water zowel voor- als achterwaarts op.
- De vloer kan onmiddellijk weer belopen worden.
Lage onderdoorrijhoogte
- Probleemloos reinigen onder meubilair.
- De duwbeugel kan in beide richtingen worden gedraaid.
- Bij zeer lage objecten kan ook het reservoir nog worden losgekoppeld.
Onderhoudsvriendelijk
- Eenvoudig en zonder gereedschap vervangen van borstels en zuigstrips.
- Waterverdeler kan eenvoudig worden uitgenomen en indien nodig worden gereinigd.
- Alle elektrische onderdelen zijn snel en makkelijk bereikbaar.
Ergonomische handgreep
- Voor een beter bedieningscomfort.
- Met geïntegreerde regeling van watertoevoer en borstel.
- Uitstekend te dragen en op te bergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Werking op elektriciteit
|Werkbreedte borstels (mm)
|400
|Werkbreedte zuigen (mm)
|400
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|10 / 10
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|400
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|300
|Borsteltoerental (tr/min)
|1100
|Borsteldruk (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Waterverbruik (l/min)
|1
|Geluidsniveau (dB(A))
|max. 75
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Max. vermogen (W)
|max. 2300
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|35,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|520 x 470 x 1150
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Transportwielen
- 2 zuigbalken, recht: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- 2-tank-systeem
- Werking op elektriciteit
- Variabele borsteldruk
Videos
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen BR 40/10 C Adv
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.