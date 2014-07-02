Tapijtreiniger BRC 30/15 C

Compacte tapijtreiniger voor de snelle en rendabele reiniging van kleine oppervlakken d.m.v. sproei-extractie. Dit apparaat is ook ideaal voor plaatselijke en tussentijdse reiniging van tapijten door deze vooraf te besproeien met I-Capsolation-reinigingsmiddel. Rendabel op oppervlakken van 200 tot 800 m².