Tapijtreiniger BRC 30/15 C
Compacte tapijtreiniger voor de snelle en rendabele reiniging van kleine oppervlakken d.m.v. sproei-extractie. Dit apparaat is ook ideaal voor plaatselijke en tussentijdse reiniging van tapijten door deze vooraf te besproeien met I-Capsolation-reinigingsmiddel. Rendabel op oppervlakken van 200 tot 800 m².
De BRC 30/15 C is ideaal voor de vezeldiepe reiniging van tapijten; geschikt voor kleine oppervlakken. De verende borstels volgens de oppervlaktecontouren voor perfecte reinigingsresultaten. De BRC 30/15 is ideaal voor de tussenreiniging van tapijten met I-Capsol voorspuitmiddel of vlekverwijderaar.
Kenmerken en voordelen
Hoge reinigingscapaciteit
- De walsborstel ondersteunt de dieptereiniging.
- Pendelende walsborstel zorgt voor gelijkmatige reinigingscapaciteit.
- Vezels worden opgericht en zorgen voor een gelijkmatige aanblik.
Compacte afmetingen
- Ideaal voor oppervlakken tussen 200 en 800 m².
- Eenvoudig op te bergen.
- Eenvoudig te vervoeren.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie (basisreiniging / tussentijdse reiniging iCapsol) (m²/u)
|150
|Luchtverplaatsing (l/s)
|46
|Vacuüm (mbar/kPa)
|300 / 30
|Sproeidruk basisreiniging (bar)
|3,5
|Sproeihoeveelheid, basisreiniging (l/min)
|1
|Werkbreedte zuigen (mm)
|315
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|15 / 17
|Vermogen turbine (W)
|1130
|Vermogen borstelmotor (W)
|76
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|36
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|35,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|920 x 360 x 750
Inbegrepen bij levering
- Aantal walsborstels: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Werkrichting: Achterwaarts