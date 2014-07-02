Tapijtreiniger BRC 30/15 C

Compacte tapijtreiniger voor de snelle en rendabele reiniging van kleine oppervlakken d.m.v. sproei-extractie. Dit apparaat is ook ideaal voor plaatselijke en tussentijdse reiniging van tapijten door deze vooraf te besproeien met I-Capsolation-reinigingsmiddel. Rendabel op oppervlakken van 200 tot 800 m².

De BRC 30/15 C is ideaal voor de vezeldiepe reiniging van tapijten; geschikt voor kleine oppervlakken. De verende borstels volgens de oppervlaktecontouren voor perfecte reinigingsresultaten. De BRC 30/15 is ideaal voor de tussenreiniging van tapijten met I-Capsol voorspuitmiddel of vlekverwijderaar.

Kenmerken en voordelen
Hoge reinigingscapaciteit
  • De walsborstel ondersteunt de dieptereiniging.
  • Pendelende walsborstel zorgt voor gelijkmatige reinigingscapaciteit.
  • Vezels worden opgericht en zorgen voor een gelijkmatige aanblik.
Compacte afmetingen
  • Ideaal voor oppervlakken tussen 200 en 800 m².
  • Eenvoudig op te bergen.
  • Eenvoudig te vervoeren.
Specificaties

Technische gegevens

Oppervlakteprestatie (basisreiniging / tussentijdse reiniging iCapsol) (m²/u) 150
Luchtverplaatsing (l/s) 46
Vacuüm (mbar/kPa) 300 / 30
Sproeidruk basisreiniging (bar) 3,5
Sproeihoeveelheid, basisreiniging (l/min) 1
Werkbreedte zuigen (mm) 315
Schoon-/vuilwaterreservoir (l) 15 / 17
Vermogen turbine (W) 1130
Vermogen borstelmotor (W) 76
Gewicht zonder toebehoren (kg) 36
Gewicht (incl. doos) (kg) 35,5
Afmetingen (l x b x h) (mm) 920 x 360 x 750

Inbegrepen bij levering

  • Aantal walsborstels: 1 Stuk(s)

Uitvoering

  • Werkrichting: Achterwaarts
