Professionele tapijtreiniger
Professionele tapijtreinigers - voor een effectieve reiniging van grote oppervlakken. De economische tapijtreinigers van Kärcher reinigen grote tapijtoppervlakken tot diep in de kern. Ze zijn ook geschikt voor zowel een traditionele sproei-extractie als voor een nieuw tussentijds reinigingsproces zoals encapsulatie, dat een snellere droogtijd mogelijk maakt – ideaal voor gebruik in hotels, kantoren en ontvangsthallen.
Waarom kiezen voor een professionele tapijtreiniger?
Een professionele tapijtreiniger is ontworpen voor frequent en intensief reinigen van grote textieloppervlakken. In tegenstelling tot een klassieke sproei-extractie machine, combineert deze mechanisch borstelen, diepe sproei-extractie en soms encapsulatie, wat zorgt voor een homogeenere reiniging, hogere rendementen per uur en versneld drogen. Ideaal voor hotels, scholen of open ruimtes, het vermindert de tijd voor interventie en zorgt voor een hoog niveau van hygiëne. Voor professionals met grote volumes of tijdsdruk biedt het een effectievere en kostenefficiëntere oplossing op de lange termijn.
Samenvattend
- BRC 40/22 C: hogeprestatie machine – hoog rendement + productiviteit.
- BRC 30/15 C: compact en wendbaar, ideaal voor kleinere ruimtes.
- BRS 43/500 C: ultra-rap droog – perfect voor het snel heropenen van gereinigde ruimtes.