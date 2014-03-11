Waarom kiezen voor een professionele tapijtreiniger?

Een professionele tapijtreiniger is ontworpen voor frequent en intensief reinigen van grote textieloppervlakken. In tegenstelling tot een klassieke sproei-extractie machine, combineert deze mechanisch borstelen, diepe sproei-extractie en soms encapsulatie, wat zorgt voor een homogeenere reiniging, hogere rendementen per uur en versneld drogen. Ideaal voor hotels, scholen of open ruimtes, het vermindert de tijd voor interventie en zorgt voor een hoog niveau van hygiëne. Voor professionals met grote volumes of tijdsdruk biedt het een effectievere en kostenefficiëntere oplossing op de lange termijn.