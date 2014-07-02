Machine de nettoyage des moquettes BRC 30/15 C

Nettoyeur de moquettes automatique compact pour un nettoyage par injection/extraction rapide et économique des petites surfaces, mais également pour le nettoyage ponctuel ciblé et le nettoyage d'appoint des moquettes par préaspersion de détergent I-Capsolation. Économique sur les superficies comprises entre 200 et 800 m².

Le BRC 30/15 C est la machine idéale pour le nettoyage en profondeur des moquettes jusqu'au cœur des fibres sur les petites surfaces. Sa brosse à suspension flottante permet d'obtenir des résultats de nettoyage parfaits, même sur les surfaces irrégulières. Le BRC 30/15 peut également être utilisé de manière flexible pour le nettoyage d'appoint des moquettes par préaspersion du détergent I-Capsol ou pour un détachage ponctuel.

Caractéristiques et avantages
Puissance de nettoyage élevée
  • La brosse-rouleau favorise un nettoyage en profondeur.
  • Brosse-rouleau à suspension oscillante, garantissant une puissance de nettoyage homogène.
  • Ravive et donne un nouveau look à la moquette.
Dimensions compactes
  • Idéal pour les surfaces entre 200 m² et 800 m²
  • Stockage aisé.
  • Transport aisé.
Spécifications

Données techniques

Rendement surfacique (nettoyage en profondeur/nettoyage d'appoint iCapsol) (m²/h) 150
Débit d'air (l/s) 46
Dépression (mbar/kPa) 300 / 30
Pression d’injection nettoyage en profondeur (bar) 3,5
Débit d’injection nettoyage en profondeur (l/min) 1
Largeur d'aspiration (mm) 315
Réservoir eau propre/sale (l) 15 / 17
Puissance turbine (W) 1130
Puissance du moteur des brosses (W) 76
Poids sans accessoires (kg) 36
Poids emballage inclus (kg) 35,5
Dimensions (L × l × h) (mm) 920 x 360 x 750

Inclus dans la livraison

  • Nombre de brosses: 1 Pièce(s)

Équipement

  • Sens du déplacement: Marche arrière
