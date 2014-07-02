Machine de nettoyage des moquettes BRC 30/15 C
Nettoyeur de moquettes automatique compact pour un nettoyage par injection/extraction rapide et économique des petites surfaces, mais également pour le nettoyage ponctuel ciblé et le nettoyage d'appoint des moquettes par préaspersion de détergent I-Capsolation. Économique sur les superficies comprises entre 200 et 800 m².
Le BRC 30/15 C est la machine idéale pour le nettoyage en profondeur des moquettes jusqu'au cœur des fibres sur les petites surfaces. Sa brosse à suspension flottante permet d'obtenir des résultats de nettoyage parfaits, même sur les surfaces irrégulières. Le BRC 30/15 peut également être utilisé de manière flexible pour le nettoyage d'appoint des moquettes par préaspersion du détergent I-Capsol ou pour un détachage ponctuel.
Caractéristiques et avantages
Puissance de nettoyage élevée
- La brosse-rouleau favorise un nettoyage en profondeur.
- Brosse-rouleau à suspension oscillante, garantissant une puissance de nettoyage homogène.
- Ravive et donne un nouveau look à la moquette.
Dimensions compactes
- Idéal pour les surfaces entre 200 m² et 800 m²
- Stockage aisé.
- Transport aisé.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique (nettoyage en profondeur/nettoyage d'appoint iCapsol) (m²/h)
|150
|Débit d'air (l/s)
|46
|Dépression (mbar/kPa)
|300 / 30
|Pression d’injection nettoyage en profondeur (bar)
|3,5
|Débit d’injection nettoyage en profondeur (l/min)
|1
|Largeur d'aspiration (mm)
|315
|Réservoir eau propre/sale (l)
|15 / 17
|Puissance turbine (W)
|1130
|Puissance du moteur des brosses (W)
|76
|Poids sans accessoires (kg)
|36
|Poids emballage inclus (kg)
|35,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|920 x 360 x 750
Inclus dans la livraison
- Nombre de brosses: 1 Pièce(s)
Équipement
- Sens du déplacement: Marche arrière