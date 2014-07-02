Tapijtreiniger BRS 43/500 C
Compacte tapijtreiniger voor de tussentijdse reiniging van tapijten op kleine oppervlakken. Snel opfrissen en drogen van tapijten, waardoor ze snel weer beloopbaar zijn. Rendabel gebruik op oppervlakken tussen 200 en 600 m².
De BRS 43/500 C is de perfecte machine voor een productieve, tussentijdse reiniging van tapijten. Hij verwijdert het vuil op een betrouwbare manier en frist het tapijt op. Losse pluisjes en vuilpartikels worden tijdens de reiniging opgerapen en verzameld in de vuilcontainer. Het tapijt is na 20 minuten al droog en weer beloopbaar. Dankzij het compacte ontwerp van de machine, kan hij ook in openbare ruimtes worden gebruikt. Met een oppervlakteprestatie tot 600 m², is de BRS 43/500 C ook geschikt voor het opfrissen van grotere oppervlakken.
Kenmerken en voordelen
2 contraroterende walsborstels
- Hoge reinigingscapaciteit door hoge borsteldruk.
- Reinigt de vezels gelijktijdig vanaf 2 kanten en richt de vezels op.
- Zorgt voor een gelijkmatig bodemcontact, ook bij oneffenheden.
2 in 1
- Vezels reinigen en vegen in 1 werkfase.
- Incl. vuilreservoir.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie (basisreiniging / tussentijdse reiniging iCapsol) (m²/u)
|300
|Sproeidruk tussenreiniging (bar)
|3,4
|Sproeihoeveelheid, tussenreiniging (l/min)
|0,38
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|7,5
|Vermogen borstelmotor (W)
|370
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|25
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|32,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|400 x 470 x 1160
Inbegrepen bij levering
- iCapsol-tank aan boord
- Aantal walsborstels: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Werkrichting: Voorwaarts of achterwaarts
- iCapsolbedrijf