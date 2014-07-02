Le BRS 43/500 C est la machine idéale pour un nettoyage d'appoint rentable des moquettes. Il garantit une élimination fiable des saletés et permet de rafraîchir la moquette. Les peluches et les particules de saleté en vrac sont directement collectées dans un bac de ramassage pendant le nettoyage. La moquette est à nouveau sèche et praticable en seulement vingt minutes. Grâce à la conception compacte de l'appareil, son utilisation est également possible dans les lieux ouverts au public. Avec un rendement surfacique jusqu'à 600 m², le BRS 43/500 C convient aussi au rafraîchissement des surfaces plus étendues.