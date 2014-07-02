Goed opgezogen, is goed gefilterd.

Stof en vuil, microben, fijnstof en allergenen begeleiden ons dagelijks en vervuilen ook de lucht in de ruimtes van openbare gebouwen zoals kantoren, hotels, ziekenhuizen, artsenpraktijken of scholen. Luchtwegaandoeningen zijn vaak het gevolg op de lange termijn.

Kärcher stofzuigers beschikken daarom over een gedifferentieerde filtertechniek. De verschillende ontwerpen vereisen verschillende filtersoorten uit verschillende materialen. Daartoe behoren permanente filterkorven, vliesfilterzakken, uitblaasfilters en HEPA filters. Alle professionele stofzuigers van Kärcher hebben een motorbeschermingsfilter die de ventilator tegen fijnstof beschermt. Een afvoerluchtfilter wordt gebruikt om de uitstromende lucht te reinigen en de geluidssterkte te verminderen. Het is bij veel modellen mogelijk om optioneel een HEPA afvoerluchtfilter te gebruiken.

HEPA 14 filter: de hygiënische oplossing voor propere kamerlucht

De HEPA 14 filters van Kärcher helpen duurzaam erbij om ook de fijnste aerosolen uit de lucht in gesloten ruimtes te filteren en ze zo te bevrijden van schadelijke deeltjes. Ingebouwd in Kärcher stofzuigers reinigen ze de kamerlucht efficiënt en betrouwbaar.