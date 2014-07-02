Stofzuigers voor professionals
Geef stof geen kans.
Onze Kärcher stofzuigers en hun geavanceerde technologie zorgen voor een betrouwbare verwijdering van losliggend en droog vuil – ideaal voor gebruik in hotels, kantoren, winkels of bij de schoonmaak van gebouwen. Gemaakt van tot wel 60% gerecycled materiaal, bieden deze apparaten een duurzame oplossing voor de dagelijkse schoonmaakbehoeften. De compacte stofzuigers blinken uit door hun hoge prestaties bij continu gebruik en zijn perfect geschikt voor zowel dagelijkse routinematige schoonmaak als schoonmaak overdag. Met een geluidsniveau van slechts 52 dB(A) kunnen deze ultrastille apparaten zonder problemen worden gebruikt, zelfs in omgevingen die gevoelig zijn voor geluid.
Compact en fluisterstil: compacte, mobiele Kärcher stofzuigers zijn speciaal ontworpen om aan de behoeften van professionele klanten te voldoen.
Deze veelzijdige fluisterstille stofzuigers met eco!efficiency besparen elektriciteit en hebben een hoog prestatievermogen. Ze zijn veelzijdig en geschikt voor verschillende vloerbedekkingen. Duurzame fleece filters zorgen voor een contante hoge zuigkracht.
De Kärcher tapijtborstelzuigers gebruiken een krachtige zuigkracht in combinatie met de reinigende werking van een elektrische borstel. Zo kunnen ze moeiteloos hardnekkig vuil uit vezels verwijderen.
De Kärcher batterijstofzuigers zijn fluisterstil en hebben geen storende kabel. Deze machines zijn ideaal voor het schoonmaken van bedrijfsruimten tijdens de normale werkuren.
De Kärcher batterij-borstelzuigers overtuigen met hoge reinigingsprestaties op harde en tapijtvloeren, zijn flexibel en robuust. De borstelrol reinigt bijzonder grondig en richt de vezels op, voor een perfect reinigingsresultaat. De batterij-borstelzuigers van Kärcher scoren onder andere met automatische bodemherkenning, borstelreinigingsfunctie, LED-display en bijzonder lage onderschuifhoogte.
Tapijtkeegzuigmachines overtuigen professionals zoals gebouwenreinigers net zo goed als eigenreinigers met de beste resultaten bij de economische reiniging van middelgrote en grote onverplaatste tapijtoppervlakken.
Fluisterstille elektrobezems voor een discrete en snelle tussentijdse reiniging. De borstelvervaning is mogelijk zonder gereedschap en de Li-Ion batterij is eenvoudig te verwijderen. Extra lange werking van de batterij en een extra vervangbatterij garanderen een ononderbroken werking.
Vind de optimale stofzuiger die aan uw specifieke schoonmaakvereisten voldoet.
Productzoeker professionele stofzuigers
Gebruik de productzoeker om de professionele stofzuiger te kiezen die bij jou past! Professionele stofzuigers, tapijtzuigers, stofzuigers op batterijen of elektrische vegers: ons Professional-assortiment biedt talloze mogelijkheden.
Vind een verscheidenheid aan machines in een oogopslag.
Wij tonen je in een handomdraai het optimale Kärcher Professional apparaat voor jouw specifieke reinigingstaak.
Stofzuigers: veelzijdig en robuust voor dagelijks gebruik
Kärcher stofzuigers worden in hotels, kantoren, in de detailhandel en bij professionele gebouwenreinigers continu gebruikt en maken een einde aan alle gangbare soorten droog vuil. Daartoe behoren los stof, stofpluisjes of haren. Onze professionele ketelzuigers ondersteunen u bij de dagelijkse onderhoudsreiniging economisch met geavanceerde techniek en hoge kwaliteit. Compact en stil kunt u daarmee heel eenvoudig veelzijdige reinigingstaken aan, want de apparaten overtuigen met hun hoge oppervlaktevermogen en flexibiliteit – ook batterijgedreven. Zo kunnen probleemloos geluidsgevoelige ruimtes, verschillende bekledingen, oppervlakken met een geringe bodemvrijheid, alsook volle ruimtes, punctueel en nauwkeurig worden gereinigd. De stofzuigers kunnen ook worden gebruikt om lampen, meubels of muren stofvrij te maken.
Wat maakt de stofzuigers van Kärcher zo bijzonder?
Bij de ontwikkeling van onze ketelzuigers letten we op een hoog gebruiksgemak, onderhoudsgemak, en ergonomische toebehoren. Daarbij zijn de apparaten bij hoge zuigkracht en efficiënte blaasfunctie bijzonder geluidsarm, licht en blijven op koers. Daar hoort ook een robuuste en betrouwbare filtertechniek bij – ook als HEPA-filter.
De techniek erachter
Kärcher stofzuigers met doorstroomventilator gebruiken de opgezogen lucht gelijktijdig als koellucht. Dat draagt eraan bij dat ze erg energiezuinig en goedkoop werken. Bovendien zijn ze bijzonder licht en compact gebouwd, en zo stil, dat ze bij gebruik ook het publiek niet storen.
Het hart: De EC-zuigturbine
De EC-motor, een robuuste gelijkstroommotor met een elektrische omvormer, beschikt over doorslaggevende voordelen ten opzichte van conventionele commutatormotoren. Het belangrijkste voordeel: de bijzonder lange levensduur. De motor heeft geen koolborstels nodig en start vonkvrij. Dit maakt hem niet alleen geschikt voor explosieveilige gebieden, maar ook voor lange werkintervallen in ploegendiensten. De geïntegreerde besturing maakt een traploze snelheidsregeling mogelijk. Daarmee kan ook de bijbehorende zuigkracht worden aangepast.
Batterijaangedrevestofzuiger – sneller, flexibeler, veiliger
Draadloze flexibiliteit, krachtige schoonmaakprestaties, verhoogde productiviteit en daarbij bijzonder stil: de nieuwe accu stofzuigers van het Kärcher Battery Power+-platform met energiebesparende eco!efficiency-modusMeer weten
Trappenhuizen
Hier zijn stopcontacten meestal schaars. En verlengkabels hebben batterijaangedreven stofzuigers ook niet nodig. Een keer door het hele trappenhuis, en alles is klaar.
Batterijaangedreven stofzuigers besparen hier tot 35% tijd.
Vliegtuig
Er is niet veel tijd voordat de volgende passagiers aan boord gaan. De tussentijdse reiniging gaat aanzienlijk sneller dan omslachtige handelingen met bedrade apparaten.
Batterijaangedreven stofzuigers besparen hier tot 50% tijd.
Theater/bioscoop
Zonder dat u een kabel moet aansluiten en zonder veel geloop tussen stopcontact en stofzuiger zijn de stoelenrijen en trappen heel gemakkelijk en snel gereinigd.
Batterijaangedreven stofzuigers besparen hier tot 40% tijd.
Evenementenruimtes met stoelen
Met een batterijaangedreven stofzuiger kan ononderbroken gestofzuigd worden, zonder dat kabels in de knoop raken of opnieuw aangesloten moeten worden.
Batterijaangedreven stofzuigers besparen hier tot 30% tijd.
Entreeruimtes en hotellobby's
Veel klantenverkeer, veel meubels, maar ook veel vuil. In grote ruimtes met veel oppervlakte valt niet alleen het wisselen naar het volgende stopcontact weg. Ook wordt vermeden, dat kabels zich om meubels wikkelen en hierdoor een struikelgevaar vormen voor klanten.
Batterijaangedreven stofzuigers besparen hier tot 15% tijd.
Openbaar vervoer
In bussen en treinen heeft schoonmaakpersoneel meestal externe stroombronnen en verlengkabels nodig. Met accuzuigers kan een beperkte ruimte veel gemakkelijker en efficiënter worden schoongemaakt.
Batterijaangedreven stofzuigers besparen hier tot 25% tijd.
Kantoorruimtes
Vooral in kantoortuinen wordt stofzuigen een hindernissenparcours. Zonder kabels, die aan meubels kunnen blijven hangen, kan veel tijd worden bespaard.
Batterijaangedreven stofzuigers besparen hier tot 25% tijd.
Goed opgezogen, is goed gefilterd.
Stof en vuil, microben, fijnstof en allergenen begeleiden ons dagelijks en vervuilen ook de lucht in de ruimtes van openbare gebouwen zoals kantoren, hotels, ziekenhuizen, artsenpraktijken of scholen. Luchtwegaandoeningen zijn vaak het gevolg op de lange termijn.
Kärcher stofzuigers beschikken daarom over een gedifferentieerde filtertechniek. De verschillende ontwerpen vereisen verschillende filtersoorten uit verschillende materialen. Daartoe behoren permanente filterkorven, vliesfilterzakken, uitblaasfilters en HEPA filters. Alle professionele stofzuigers van Kärcher hebben een motorbeschermingsfilter die de ventilator tegen fijnstof beschermt. Een afvoerluchtfilter wordt gebruikt om de uitstromende lucht te reinigen en de geluidssterkte te verminderen. Het is bij veel modellen mogelijk om optioneel een HEPA afvoerluchtfilter te gebruiken.
HEPA 14 filter: de hygiënische oplossing voor propere kamerlucht
De HEPA 14 filters van Kärcher helpen duurzaam erbij om ook de fijnste aerosolen uit de lucht in gesloten ruimtes te filteren en ze zo te bevrijden van schadelijke deeltjes. Ingebouwd in Kärcher stofzuigers reinigen ze de kamerlucht efficiënt en betrouwbaar.
Kärcher stofzuigers: duurzaam, robuust, efficiënt
Kärcher stofzuigers kenmerken zich door het gebruik van 45% gerecycled materiaal in de T-Range en zelfs 60% in de T 11/1 Re!Plast. Dankzij dit hoge percentage gerecyclede materialen wordt het stroomverbruik aanzienlijk verlaagd en het gebruik van kostbare grondstoffen al tijdens de productie geminimaliseerd. Hierdoor zijn Kärcher stofzuigers niet alleen bijzonder milieuvriendelijk, maar ook zeer robuust en duurzaam. Uw professionele apparaat voor langdurige en efficiënte reinigingsprestaties.
Verlaagd stroomverbruik, langere autonomie: de Kärcher T-Range
Met de T-Range introduceren we apparaten met een lager stroomverbruik voor de bedrade versies (585 W in plaats van 700 W).
De eco!efficiency-modus (accuversie) verlengt de gebruiksduur en vermindert het geluidsniveau.
Ultrastil: voor bijna geruisloos werken
Met slechts 52 dB(A) werkt de bedrade versie van de T-Range vrijwel geruisloos. Hierdoor is deze stofzuiger ook perfect geschikt voor schoonmaak overdag. De lage geluidsuitstoot zorgt voor aangenaam en ergonomisch werken. Minder lawaai op de werkplek draagt bij aan een betere gezondheid en vermindert risico’s zoals stress en gehoorverlies.
Ergonomisch design
Het ergonomische en slanke ontwerp maakt het mogelijk om de stofzuigers dicht tegen het lichaam te dragen, waardoor rugpijn wordt voorkomen en de veiligheid op het werk wordt gegarandeerd.
Verlengde levensduur
Significant verlengde levensduur van de stofzuiger: de stofzuigers met EC-motor. Dankzij de elektronische regelingsaandrijving biedt deze technologie tal van voordelen, zoals een hoger rendement en een lager stroomverbruik.
Duurzaam? Uiteraard!
De nieuwe T-Range is een pionier op het gebied van duurzaamheid en een referentie in de professionele schoonmaakindustrie. Deze modulaire apparaten bevatten tot 45% gerecyclede materialen en bieden niet alleen uitzonderlijke zuigkracht, maar ook een robuust en ergonomisch ontwerp. In gebruik vallen ze op door hun ultrastille geluidsniveau, vooral in geluidsgevoelige omgevingen.