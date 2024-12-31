Verantwoorde materialen:

De nieuwe T-serie van Kärcher geeft een sterk signaal af ten gunste van duurzaamheid door milieuvriendelijke materialen te combineren met innovatieve productietechnologieën. De apparaten zijn gemaakt van 45% gerecycled materiaal, met name postindustrieel gerecycled plastic. Dit bespaart tot 2,0 kilogram puur plastic per apparaat tijdens de productie. Post-industrieel gerecycled materiaal is een waardevol materiaal, afkomstig van productieresiduen zoals schroot, afval en overschotten, en wordt vervolgens teruggevoerd naar het circuit. De hoeveelheid afval op stortplaatsen wordt verminderd, natuurlijke hulpbronnen worden gespaard en het milieu wordt beschermd. Dit milieuvriendelijke materiaal vermindert het elektriciteitsverbruik bij de productie en vermindert de behoefte aan nieuwe grondstoffen aanzienlijk.

Externe kwaliteiten tellen ook mee: de apparaten in de T-Range zijn niet alleen duurzaam geproduceerd, maar ook milieuvriendelijk verpakt. We doen de dingen niet half. Daarom is 80% van onze verpakking gemaakt van gerecycled karton, zonder plastic coating. Dit betekent dat het karton met een gerust hart weer gerecycled kan worden. Met de T-Range laten we zien hoe technologische innovatie en ecologische verantwoordelijkheid hand in hand kunnen gaan gedurende de hele productie- en gebruikscyclus - op een duurzame, innovatieve en milieuvriendelijke manier.