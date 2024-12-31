T-Range stofzuiger : Geavanceerd filter
Duurzaam, ergonomisch, ultrastil: de nieuwe T-serie van Kärcher voor de behoeften van professionals
De stofzuigers in de nieuwe T-reeks van Kärcher combineren een ergonomisch ontwerp met echte duurzaamheid. Ze werken vrijwel geruisloos en leveren uitstekende schoonmaakresultaten. Ze zijn gemaakt van 45% gerecycled plastic en zijn vervaardigd met het milieu in gedachten. Met een uitzonderlijke zuigkracht, een breed assortiment accessoires en een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding voldoen ze aan de hoogste eisen op het gebied van efficiëntie en kosteneffectiviteit. Deze stofzuigers hebben een modulair ontwerp en zijn duurzaam en robuust, dankzij een solide chassis, slijtvaste behuizing, beschermende bumpers en grote wielen. De krachtige 36-volt Kärcher Battery Power+ accu's zorgen voor een lange looptijd van de modellen op accu. Met een geluidsniveau van slechts 52 dB(A) voor de varianten met snoer zijn deze ultrastille apparaten ideaal voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen zoals hotels en ziekenhuizen.
Het T-Range gamma in een oogopslag
T 10/1
- Volume tank (l): 10
- Materiaal tank: kunststof (45% gerecycled materiaal)
- Max. vermogen (W): 500
- Luchtstroom (l/s): 38
- Vacuüm (mbar): 185
- Geluidsniveau (dB(A)): 52
- Parkeerstand: ja
- Plintenzuigmond: ja
- Filterkorf (vlies): ja
- Lengte stroomkabel (m): 12
- Kabeloprolsysteem: ja
- Gewicht (kg): 6.6
T 15/1
- Volume tank (l): 15
- Materiaal tank: kunststof (45% gerecycled materiaal)
- Max. vermogen (W): 500
- Luchtstroom (l/s): 38
- Vacuüm (mbar): 185
- Geluidsniveau (dB(A)): 52
- Parkeerstand: ja
- Plintenzuigmond: ja
- Insteekbare stroomkabel: ja
- Lengte netsnoer (m): 12
- Kabeloprolsysteem: ja
- Gewicht (kg): 6.9
T 10/1 Bp
- Batterijvoeding: 36 V
- Volume tank (l): 10
- Materiaal tank: kunststof (45% gerecycled materiaal)
- Max. vermogen (W): 500
- Luchtstroom (l/s): 40
- Vacuüm (mbar): 223
- Geluidsniveau (dB(A)): 59
- Autonomie met 7.5 Ah batterij: max. 62 min.
- eco-efficiëntiemodus: ja
- Parkeerstand: ja
- Plintenzuigmond: ja
- Gewicht (kg): 6.8
T 15/1 Bp
- Batterijvoeding: 36 V
- Volume tank (l): 15
- Materiaal tank: kunststof (45% gerecycled materiaal)
- Max. vermogen (W): 500
- Luchtstroom (l/s): 40
- Vacuüm (mbar): 223
- Geluidsniveau (dB(A)): 59
- Autonomie met 7.5 Ah batterij: max. 62 min.
- eco-efficiëntiemodus: ja
- Parkeerstand: ja
- Plintenzuigmond: ja
- Gewicht (kg): 7.1
T 10/1
T 10/1 Bp
Kenmerken
Gebruik van gerecyclede materialen
Een goede balans: gemaakt van 45% gerecycled materiaal. De energiebehoefte van het apparaat wordt aanzienlijk verminderd vanaf het moment dat het wordt gemaakt en de behoefte aan kostbare grondstoffen wordt geminimaliseerd. Door het gebruik van duurzame gerecyclede materialen wordt tot 2,0 kilogram nieuw plastic per eenheid bespaard.
Ergonomisch ontwerp
Dankzij het slanke, ergonomische ontwerp, de comfortabele draaggreep en het lage gewicht kan de apparatuur dicht op het lichaam worden gedragen. Het compacte ontwerp bevordert de veiligheid op de werkplek, ontlast handen en rug en voorkomt gezondheidsproblemen. De ergonomische boog vergemakkelijkt het stofzuigen en geeft je een goede grip.
Minder elektriciteitsverbruik
Als onderdeel van de nieuwe T-Range introduceren we apparaten met snoer en lager energieverbruik (500 W in plaats van 700 W). In het geval van modellen op batterijen wordt de autonomie aanzienlijk verlengd in de eco-efficiëntiemodus, met lagere geluidsniveaus.
Ultrastil: werkt bijna geruisloos
De snoerloze versies van de nieuwe T-serie hebben een uitzonderlijk laag geluidsniveau van slechts 52 dB(A). De lage geluidsemissie maakt ergonomisch werken mogelijk en is ideaal voor reinigen overdag, zelfs in geluidsgevoelige omgevingen.
EC-motor (Bp-versies)
Dankzij de elektronisch geregelde aandrijving biedt deze technologie tal van voordelen, zoals meer efficiëntie en kracht bij een lager elektriciteitsverbruik. Hierdoor wordt de levensduur van de stofzuiger aanzienlijk verlengd.
HEPA 14 filter
Het HEPA 14 filter (DIN EN 1822:2019) verwijdert op betrouwbare wijze deeltjes en virussen zoals SARS-CoV-2 uit de lucht. Dankzij het hoge filtratie- en afscheidingspercentage van 99,995% is het mogelijk om zeer strenge veiligheidsnormen te garanderen.
Duurzaamheid
Verantwoorde materialen:
De nieuwe T-serie van Kärcher geeft een sterk signaal af ten gunste van duurzaamheid door milieuvriendelijke materialen te combineren met innovatieve productietechnologieën. De apparaten zijn gemaakt van 45% gerecycled materiaal, met name postindustrieel gerecycled plastic. Dit bespaart tot 2,0 kilogram puur plastic per apparaat tijdens de productie. Post-industrieel gerecycled materiaal is een waardevol materiaal, afkomstig van productieresiduen zoals schroot, afval en overschotten, en wordt vervolgens teruggevoerd naar het circuit. De hoeveelheid afval op stortplaatsen wordt verminderd, natuurlijke hulpbronnen worden gespaard en het milieu wordt beschermd. Dit milieuvriendelijke materiaal vermindert het elektriciteitsverbruik bij de productie en vermindert de behoefte aan nieuwe grondstoffen aanzienlijk.
Externe kwaliteiten tellen ook mee: de apparaten in de T-Range zijn niet alleen duurzaam geproduceerd, maar ook milieuvriendelijk verpakt. We doen de dingen niet half. Daarom is 80% van onze verpakking gemaakt van gerecycled karton, zonder plastic coating. Dit betekent dat het karton met een gerust hart weer gerecycled kan worden. Met de T-Range laten we zien hoe technologische innovatie en ecologische verantwoordelijkheid hand in hand kunnen gaan gedurende de hele productie- en gebruikscyclus - op een duurzame, innovatieve en milieuvriendelijke manier.
Volle kracht vooruit voor het milieu Minder CO₂ - meer vermogen :
De nieuwe T-serie van Kärcher voldoet aan de hoogste normen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Het combineert milieuvriendelijke materialen met energiezuinige reinigingstechnologie. Deze machines bieden aanzienlijke besparingen op elektriciteit en CO2, vooral tijdens het gebruik: voor zuinig schoonmaken met een schoon geweten. Bovendien bieden de op batterijen werkende Bp-modellen een bijzonder energiezuinige reiniging in de eco!efficiency-modus: dit betekent een besparing van ongeveer 1,46 kWh elektriciteit per 1.000 vierkante meter schoonmaakoppervlak, gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 18 kopjes vers gezette koffie per uur.* Tegelijkertijd wordt de uitstoot van broeikasgassen met wel 53% verminderd.
Een lager elektriciteitsverbruik betekent een lagere impact op het milieu en tegelijkertijd winstgevende besparingen. Met de T-serie biedt Kärcher een milieuvriendelijke oplossing voor professioneel gebruik die actief bijdraagt aan de vermindering van de CO₂-uitstoot en hulpbronnen bespaart - voor een duurzamere toekomst.
*eco!efficiency-modus in vergelijking met standaardmodus, elektriciteitsbesparing per uur van ca. 0,42 kWh. Waarden kunnen variëren afhankelijk van gebruik en accutype. Emissies berekend op basis van de energiebehoefte per vierkante meter tijdens gebruik (eco-efficiëntiestand versus standaardstand).
Tot 69% jaarlijkse energiebesparing
*Berekeningsbasis: apparaat 4 uur per dag gebruikt, 260 dagen per jaar en elektriciteitsprijs (11/2024 in Duitsland) van €0,268 per kWh.
Kenmerken en specificaties
Innovatief modulair ontwerp
Eén voor alles: de nieuwe T-Range heeft een innovatief modulair ontwerp voor maximale flexibiliteit. Het omvat 2 modellen met snoer en 2 modellen op accu met tankvolumes van 10 of 15 liter, perfect geschikt voor de specifieke schoonmaakbehoeften van professionele gebruikers. Maar dat is nog niet alles: de modulariteit van de T-Range gaat verder dan de afzonderlijke modellen. Tops en tanks zijn volledig uitwisselbaar, zodat ze flexibel kunnen worden aangepast aan verschillende taken. Bovendien betekent het modulaire systeem dat accessoires snel kunnen worden verwisseld als dat nodig is, zodat je altijd de juiste uitrusting hebt. Dankzij dit geavanceerde modulaire ontwerp kan één enkel platform worden gebruikt om een veelheid aan versies te creëren.
Voor een goed doel
Duurzaam en krachtig: het nieuwe modulaire T-Range-assortiment heeft een duidelijke boodschap - het is milieuvriendelijk en innovatief. De apparaten zijn gemaakt van 45% gerecycled plastic. Met deze serie rekenen we op echte duurzaamheid, uitzonderlijke zuigkracht en een lange levensduur. Dankzij het gebruik van gerecyclede materialen is er minder energie nodig tijdens de productie, besparen we kostbare grondstoffen en besparen we tot 2,0 kilogram nieuw plastic per apparaat. Het gerecyclede plastic dat we gebruiken is afkomstig van productieafval zoals schroot, afval en overschotten. Dit voorkomt verspilling en spaart natuurlijke hulpbronnen. En dat alles zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de robuuste T-Range: gerecycled plastic biedt dezelfde uitstekende eigenschappen als nieuw plastic.
Compact design, maximaal comfort
Ergonomie in een handomdraai: het nieuwe modulaire T-Range-assortiment heeft een slank, ergonomisch ontwerp dat veel voordelen biedt. Dankzij hun bijzonder compacte formaat zijn de units eenvoudig op te bergen en ideaal voor gebruik op plaatsen waar de opslagruimte beperkt is. Dankzij het ergonomische ontwerp zijn ze ook gemakkelijk te vervoeren, omdat ze comfortabel en dicht tegen het lichaam kunnen worden gedragen. Dit vermindert fysieke inspanning en vermoeidheid. Accessoires en alle functies zijn snel en gemakkelijk toegankelijk dankzij het geavanceerde ontwerp. Met de T-Range heb je altijd alles bij de hand wat je nodig hebt voor een effectieve reiniging.
Ultrastille reiniging
Luister goed: de nieuwe T-Range modulaire serie onderscheidt zich door zijn ultrastille bekabelde modellen, met slechts 52 dB(A) veel stiller dan al zijn voorgangers. Dankzij een efficiënte motor en een speciale behuizing en montage zijn deze machines bijzonder stil. Dit maakt overdag reinigen in geluidsgevoelige omgevingen mogelijk zonder de normale werkzaamheden te verstoren. De T-serie is ideaal voor gebruik in kantoren, openbare gebouwen, scholen, verpleeghuizen, hotels, cruiseschepen en overal waar een laag geluidsniveau noodzakelijk is.
Veel accessoires, weinig ruimte nodig
Alles bij de hand: dankzij het innovatieve ontwerp van de nieuwe T-Range kunnen accessoires zoals de plintenzuigmond of het meubelmondstuk direct in de zuigkop worden opgeborgen, afhankelijk van het model. Het feit dat de accessoires tijdens het transport in de zuigkop geïntegreerd zijn, betekent dat er geen risico is dat ze zoekraken en dat ze altijd gemakkelijk toegankelijk zijn. De inklapbare handgreep optimaliseert niet alleen de opbergruimte, maar maakt het transport ook veel gemakkelijker. Het slanke ontwerp maakt het vervoeren van het apparaat ergonomisch en gemakkelijk. Met zijn geïntegreerde accessoires en inklapbare handgreep stelt de T-Range nieuwe normen op het gebied van gebruiksgemak en eenvoudige toegang voor schoonmaakapparatuur.
Hygiënisch dankzij HEPA 14 filter
Gegarandeerde veiligheid: afhankelijk van het model is onze nieuwe T-serie al uitgerust met een HEPA 14 filter met hoge prestaties of kan deze achteraf worden uitgerust met een optioneel HEPA 14 filter. Deze filtratietechnologie is al tientallen jaren beproefd in medische en biotechnologische instellingen. HEPA 14 filters verminderen effectief de verspreiding van deeltjes en micro-organismen zoals virussen en bacteriën in de lucht. HEPA H14 is goedgekeurd volgens DIN EN 1822:2019 en DIN EN 60335-2-69 en houdt zelfs minuscule deeltjes zoals COVID-19 virussen betrouwbaar tegen. De T-serie levert een waardevolle bijdrage aan het beheer van de luchtkwaliteit en de bescherming van de gezondheid voor een hygiënische werkomgeving voor schoonmaakpersoneel en klanten.
De handige kabelhaspel
Efficiëntie netjes verpakt: de modellen met snoer van de nieuwe T-serie zijn uitgerust met een praktische handmatige kabelhaspel voor meer comfort en efficiëntie. De kabel van 12 meter kan in enkele seconden worden opgerold, zodat je weer efficiënt aan het werk kunt, zonder vertraging of tijdverlies - geen vervelend ontwarren van de kabel meer. De insteekbare voedingskabel is snel en eenvoudig te vervangen, waardoor de uitvaltijd tot een minimum wordt beperkt en het reinigingsproces ononderbroken kan doorgaan. De slimme kabelhaspel bespaart tijd, verhoogt de productiviteit en is eenvoudig aan te passen aan elke reinigingstaak.
eco!efficiency Modus
Langere levensduur van de batterij, stille werking: de eco-efficiëntiemodus van de nieuwe T-serie zorgt voor een bijzonder laag energieverbruik en stille werking op modellen die op batterijen werken. Deze technologie is speciaal ontwikkeld voor maximaal vermogen met minimaal stroomverbruik en garandeert een langere levensduur van de batterij. Met onze Battery Power+ 36/75 batterij is een reinigingstijd tot achtenzestig minuten mogelijk, wat ideaal is voor lange periodes van ononderbroken gebruik. Bovendien vermindert de eco-efficiëntiemodus het bedrijfsgeluid, zodat de apparaten overdag kunnen worden gebruikt zonder storende geluiden.
Krachtige 36 V batterij
Volop vermogen: de accumodellen in de nieuwe T-serie maken gebruik van ons krachtige 36-volt batterijplatform voor maximale efficiëntie en lange looptijd. Voor optimaal vermogen raden we aan onze Battery Power+ accu's te gebruiken.
Battery Power+ 36/60 (2.042-022.0)
Accu Power+ 36/75 (2.445-043.0)
Levensduur batterij (min)
50 (eco) / 22 (BP+36/60)
68 (eco) / 31 (BP+36/75)