Stofzuiger T 15/1 Adv
De T 15/1 Adv is zeer robuust en gemaakt van 45% gerecycled materiaal¹⁾. Naast zijn hoge zuigkracht, beschikt hij over een indrukwekkend stille werking en een ergonomisch ontwerp.
De T 15/1 Adv Kärcher droogzuiger valt op door zijn duurzaamheid, lange levensduur, uitzonderlijke zuigkracht en ultra-stille werking. Hij beschikt ook over indrukwekkende robuustheid, een uitgebreid assortiment accessoires en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het gebruik van 45 procent gerecycled materiaal¹⁾ in de productie spaart grondstoffen en verlaagt de energiebehoefte. De krachtige T 15/1 Adv kenmerkt zich door zijn stille werking (52 dB[A]) en is zelfs zo ultra-stil dat hij op elk moment kan worden gebruikt voor reiniging overdag en in geluidsgevoelige omgevingen. Deze stofzuiger is wendbaar en kantelvast, met een reservoirinhoud van 15 liter. Hij is voorzien van een draaggreep met inklapfunctie voor ergonomisch transport dicht bij het lichaam. Hij is ook extreem duurzaam en robuust - net als het chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. De levering van de T 15/1 Adv omvat een breed scala aan accessoires: zuigslang, antistatische bocht, lichtgewicht en in hoogte verstelbare telescoopzuigbuis (aluminium), omschakelbare vloerzuigmond, parketzuigmond, plintenzuigmond en bekledingszuigmond.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaalProductie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie. Gebruik van gerecyclede materialen verlaagt CO₂-uitstoot.
Ultra-stil: vrijwel geruisloze werking met slechts 52 dB(A)Perfect voor reiniging overdag. Verminderde geluidsoverlast, zelfs 's nachts. Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerpErgonomisch transport: kan dicht tegen het lichaam worden gedragen. Ergonomische buiging en comfortabele draaggreep. Ruimtebesparend en slim: snelle opslag eenvoudig gemaakt.
Insteekbare stroomkabel
- Eenvoudige en snelle vervanging van de netkabel, zelfs zonder voorkennis.
- Het reinigingsproces kan naadloos worden voortgezet.
- Voorkomt of verlaagt servicekosten.
Handmatige kabelopslag
- De stroomkabel is in een handomdraai opgeborgen.
- Tijdsbesparing: kabelopslag in enkele seconden.
- De stroomkabel raakt niet gedraaid en is altijd opgerold.
Laag gewicht
- Moeiteloos transport, zelfs met één hand.
- Gemakkelijk te dragen over trappen en treden.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- Grote aan/uit-knop.
- Snelle en eenvoudige bediening met de voet of hand.
- Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Permanente hoofdfilterkorf
- Duurzaam, robuust en duurzaam.
- Gemaakt van fleece.
- Met de hand wasbaar op 30 °C en herbruikbaar.
Uitgebreid assortiment accessoires
- Vloerzuigmond, parketzuigmond, plintenzuigmond en bekledingszuigmond.
- Hoogwaardige filterkorf en filterzak van vlies.
- In hoogte verstelbare, lichte telescopische zuigbuis van aluminium.
Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Kierenzuigmond en meubelzuigmond: opgeborgen in de machinekop.
- Ruimtebesparende opslag, altijd direct beschikbaar.
- Veilig en gemakkelijk transport van machine en accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (W)
|585
|Tankinhoud (l)
|15
|Kabellengte (m)
|12
|Geluidsniveau (dB(A))
|52
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|430 x 255 x 420
¹⁾ Alle kunststof onderdelen, met uitzondering van accessoires.
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Bocht: Antistatisch, met luchtstroomregelaar
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Aluminium
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Parketzuigmond
- Bekledingszuigmond
- Plintenzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal filterzak: Vlies
- Motorbeschermingsfilter
- Permanente filterkorf: Vlies
Uitvoering
- Materiaal van de tank: Kunststof met gerecycled materiaal
- Slim kabelintreksysteem
- Insteekbare stroomkabel: Standaard
- Opvouwbare ergonomische draagbeugel
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in de hotelsector, horeca, detailhandel en schoonmaak van gebouwen
- Harde vloeren
- Tapijtvloeren
- Dagreiniging
Toebehoren
Onderdelen T 15/1 Adv
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.