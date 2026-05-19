De T 15/1 Adv Kärcher droogzuiger valt op door zijn duurzaamheid, lange levensduur, uitzonderlijke zuigkracht en ultra-stille werking. Hij beschikt ook over indrukwekkende robuustheid, een uitgebreid assortiment accessoires en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het gebruik van 45 procent gerecycled materiaal¹⁾ in de productie spaart grondstoffen en verlaagt de energiebehoefte. De krachtige T 15/1 Adv kenmerkt zich door zijn stille werking (52 dB[A]) en is zelfs zo ultra-stil dat hij op elk moment kan worden gebruikt voor reiniging overdag en in geluidsgevoelige omgevingen. Deze stofzuiger is wendbaar en kantelvast, met een reservoirinhoud van 15 liter. Hij is voorzien van een draaggreep met inklapfunctie voor ergonomisch transport dicht bij het lichaam. Hij is ook extreem duurzaam en robuust - net als het chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. De levering van de T 15/1 Adv omvat een breed scala aan accessoires: zuigslang, antistatische bocht, lichtgewicht en in hoogte verstelbare telescoopzuigbuis (aluminium), omschakelbare vloerzuigmond, parketzuigmond, plintenzuigmond en bekledingszuigmond.