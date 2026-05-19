L'aspirateur poussières T 15/1 Adv de Kärcher est synonyme de durabilité, de longévité, d'une excellente puissance d'aspiration et d'un fonctionnement ultra silencieux. En outre, il s'illustre par sa robustesse, son vaste éventail d'accessoires et son excellent rapport qualité-prix. Dès sa fabrication à partir de 45 % de matières recyclées¹⁾, les ressources sont protégées et les besoins énergétiques sont réduits. Doté d'une aspiration puissante, le T 15/1 Adv se caractérise par son faible bruit de fonctionnement (52 dB[A]) et est si silencieux qu'il peut être utilisé à tout moment dans les lieux sensibles au bruit. Cet aspirateur est maniable et stable ; sa cuve peut contenir 15 litres. Il dispose d'une poignée de transport au format rabattable pour un transport ergonomique et près du corps. En outre, il est très durable et robuste, tout comme son châssis, son boîtier, son pare-chocs et ses grandes roues. La fourniture inclut un suceur pour fentes et un suceur pour meubles qui peuvent toujours être rangés à portée de main sur l'aspirateur. La fourniture du T 15/1 Adv inclut de nombreux accessoires : flexible d'aspiration, coude antistatique, tube d'aspiration télescopique léger et réglable en hauteur (aluminium), suceur pour sol commutable, suceur parquet, suceur pour fentes et suceur pour meubles.