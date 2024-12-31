Des matériaux responsables C'est du propre :

la nouvelle gamme T-Range de Kärcher envoie un signal fort en faveur de la durabilité en combinant des matériaux écologiques et des technologies de production innovantes. Les appareils sont constitués à 45 % de matières recyclées, plus précisément de plastique recyclé postindustriel. Cela permet d'économiser jusqu'à 2,0 kilogrammes de plastique pur par appareil lors de la fabrication. Les matières recyclées post-industrielles sont un matériau précieux, issu de résidus de production comme les rebuts, les chutes et le surplus puis ramené dans le circuit. La quantité de déchets dans les déchetteries est réduite, des ressources naturelles sont économisées et l'environnement est préservé. Ce matériau respectueux de l'environnement diminue la consommation d'électricité dans la production et réduit considérablement les besoins en matières premières vierges.



Les qualités extérieures comptent aussi : les appareils de la gamme T-Range ne sont pas seulement produits de manière durable, mais aussi emballés de manière écologique. Nous ne faisons pas les choses à moitié. C'est pourquoi notre emballage se compose à 80 % de carton recyclé, sans revêtement en plastique. Ainsi, le cartonnage peut être ramené dans le circuit la conscience tranquille pour un nouveau recyclage du papier. Avec la gamme T-Range, nous démontrons comment l'innovation technologique et la responsabilité écologique peuvent aller de pair tout au long du cycle de production et d'utilisation – de manière durable, innovante et repensée.