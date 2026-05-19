Notre aspirateur poussières T 10/1 Adv se caractérise par sa durabilité, sa puissance d'aspiration hors pair, sa longévité, ses accessoires complets et son rapport qualité-prix impressionnant. La production à partir de 45 % de matières recyclées¹⁾ permet de protéger les ressources et d'économiser de l'électricité dès le départ. Étant donné que le T 10/1 Adv est ultra silencieux avec seulement 52 dB(A) tout en fournissant une puissance d'aspiration élevée, il est parfait pour le nettoyage en journée et les lieux sensibles au bruit. Il est compact, stable et maniable et possède un volume de cuve de 10 litres. La poignée de transport rabattable pratique permet un transport ergonomique de l'aspirateur. Par ailleurs, il est résistant à long terme et robuste, tout comme son châssis, son boîtier, son pare-chocs et ses grandes roues. Le suceur pour fentes et le suceur pour meubles sont inclus et peuvent toujours être rangés à portée de main directement sur le T 10/1 Adv. La fourniture du T 10/1 Adv inclut des accessoires particulièrement variés : flexible d'aspiration, coude antistatique, tube d'aspiration télescopique léger et réglable en hauteur en aluminium, suceur pour sol commutable, suceur parquet, suceur pour fentes et suceur pour meubles.