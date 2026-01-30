Notre aspirateur poussières T 15/1 est constitué à 45 % de matières recyclées* et est par conséquent fabriqué dans le respect de l'environnement. Il s'illustre par sa puissance d'aspiration exceptionnelle, son fonctionnement ultra silencieux, sa durabilité, sa robustesse et son excellent rapport qualité-prix. Sa longévité se révèle entre autres au niveau du châssis robuste, du boîtier, du pare-chocs et des grandes roues. Le niveau sonore du T 15/1 se situe à seulement 52 dB(A) malgré sa puissance d'aspiration élevée. Grâce à ce mode de fonctionnement ultra silencieux, il peut être utilisé à tout moment pour le nettoyage en journée et dans les lieux sensibles au bruit. Cet aspirateur compact est stable et maniable et permet un transport ergonomique et près du corps à l'aide de sa poignée de transport rabattable. Le volume de la cuve de l'aspirateur s'élève à 15 litres. Grâce au support pour accessoires intégré, le suceur pour fentes inclus peut toujours être rangé à portée de main sur le T 15/1. En option, un filtre HEPA 14 hautes performances peut être acquis.