Aspirateur poussières T 15/1
Ultra silencieux, durable et résistant à long terme : l'aspirateur poussières T 15/1 fabriqué à partir de 45 % de matières recyclées* offre une puissance d'aspiration exceptionnelle et un design ergonomique et convivial.
Notre aspirateur poussières T 15/1 est constitué à 45 % de matières recyclées* et est par conséquent fabriqué dans le respect de l'environnement. Il s'illustre par sa puissance d'aspiration exceptionnelle, son fonctionnement ultra silencieux, sa durabilité, sa robustesse et son excellent rapport qualité-prix. Sa longévité se révèle entre autres au niveau du châssis robuste, du boîtier, du pare-chocs et des grandes roues. Le niveau sonore du T 15/1 se situe à seulement 52 dB(A) malgré sa puissance d'aspiration élevée. Grâce à ce mode de fonctionnement ultra silencieux, il peut être utilisé à tout moment pour le nettoyage en journée et dans les lieux sensibles au bruit. Cet aspirateur compact est stable et maniable et permet un transport ergonomique et près du corps à l'aide de sa poignée de transport rabattable. Le volume de la cuve de l'aspirateur s'élève à 15 litres. Grâce au support pour accessoires intégré, le suceur pour fentes inclus peut toujours être rangé à portée de main sur le T 15/1. En option, un filtre HEPA 14 hautes performances peut être acquis.
Caractéristiques et avantages
Durable et robuste : 45 % de matières recycléesFabrication : consommation réduite de matières premières et d'électricité. L'utilisation de matières recyclées diminue les émissions de CO₂.
Ultra silencieux : un travail presque sans bruit avec seulement 52 dB(A)Parfait pour le nettoyage en journée. Nuisance sonore réduite, y compris pour le travail de nuit. Diminue les risques comme le stress ou les pertes auditives.
Design ergonomique, compact et convivialTransport ergonomique : peut être porté près du corps. Coude ergonomique et poignée de transport pratique. Peu encombrant et astucieux : rangement rapide en toute facilité.
Câble électrique enfichable
- Remplacement simple et rapide du câble d'alimentation, même sans connaissances particulières.
- Le processus de nettoyage peut se poursuivre sans interruption.
- Permet d'économiser des frais d'entretien inutiles et élevés.
Système d'enrouleur de câble manuel astucieux
- Enroulement simple du câble d'alimentation en un tour de main.
- Gain de temps : enroulement du câble en quelques secondes.
- Le câble d'alimentation ne vrille pas et est toujours enroulé.
Léger
- Transport possible sans effort, y compris d'une seule main.
- Facile à porter pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
Concept d'utilisation convivial
- Grand bouton Marche/Arrêt.
- Commande rapide et facile au pied ou à la main.
- Position de stationnement pratique pour un rangement bien ordonné.
Filtre HEPA 14 hautes performances disponible en option
- Pour les normes de sécurité les plus strictes dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène.
- Taux de filtration et de séparation élevé : 99,995 %.
Panier à filtre principal permanent
- Résistant à long terme, robuste et durable.
- Fabriqué à partir de non tissé.
- Lavable à la main à 30 °C et réutilisable.
Rangement des accessoires intégré
- Le suceur pour fentes bénéficie d'un rangement pratique dans la partie supérieure de l'appareil.
- Rangement peu encombrant, toujours à portée de main.
- Transport sécurisé et pratique de l'appareil et des accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Dépression (mbar/kPa)
|185 / 18
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|585
|Volume de la cuve (l)
|15
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|12
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|52
|Poids sans accessoires (kg)
|6,4
|Poids emballage inclus (kg)
|10,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|440 x 250 x 410
* Toutes les pièces en plastique, excepté les accessoires.
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Coude: Antistatique avec curseur à air parasite
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier, chromé
- Suceur sol commutable
- Suceur pour fentes
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Panier à filtre permanent: Non tissé
Équipement
- Matériau de la cuve: Plastique avec contenu recyclé
- Système intelligent d'enroulement du câble
- Câble électrique enfichable: Standard
- Poignée de transport ergonomique rabattable
- Support pour suceur sol
- Rangement des accessoires intégré
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour l'utilisation dans l'hôtellerie, la gastronomie, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments
- Sols durs
- Moquettes
- Nettoyage en journée
Accessoires
Piéces détachées T 15/1
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.