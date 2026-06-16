Aspirateur poussières T 10/1
Ultra silencieux, résistant à long terme et durable : l'aspirateur poussières T 10/1 fabriqué à partir de 45 % de matières recyclées¹⁾ offre une puissance d'aspiration exceptionnelle et un design ergonomique et convivial.
L'aspirateur poussières T 10/1 de Kärcher est constitué à 45 % de matières recyclées¹⁾, ce qui permet de protéger les ressources et d'économiser de l'électricité dès la fabrication. Il s'illustre par sa puissance d'aspiration hors pair, sa durabilité, sa robustesse et son excellent rapport qualité-prix. Malgré sa puissance d'aspiration élevée, le T 10/1 fonctionne avec seulement 52 dB(A) et est donc ultra silencieux, ce qui permet de l'utiliser sans problème pour le nettoyage en journée et dans les lieux sensibles au bruit. L'appareil compact est muni d'une poignée de transport rabattable pratique pour un transport ergonomique. Le T 10/1 est stable et maniable. Le volume de la cuve de l'aspirateur s'élève à 10 litres. Sa longévité et sa robustesse se révèlent entre autres au niveau du châssis, du boîtier, du pare-chocs et des grandes roues. Le suceur pour fentes inclus dans la fourniture peut être rangé dans le support pour accessoires intégré sur le T 10/1 et est ainsi toujours à portée de main. Un filtre HEPA 14 hautes performances peut être acquis en option.
Caractéristiques et avantages
Durable et robuste : 45 % de matières recycléesFabrication : consommation réduite de matières premières et d'électricité. L'utilisation de matières recyclées diminue les émissions de CO₂.
Ultra silencieux : un travail presque sans bruit avec seulement 52 dB(A)Parfait pour le nettoyage en journée. Nuisance sonore réduite, y compris pour le travail de nuit. Diminue les risques comme le stress ou les pertes auditives.
Design ergonomique, compact et convivialTransport ergonomique : peut être porté près du corps. Coude ergonomique et poignée de transport pratique. Peu encombrant et astucieux : rangement rapide en toute facilité.
Câble électrique enfichable
- Remplacement simple et rapide du câble d'alimentation, même sans connaissances particulières.
- Le processus de nettoyage peut se poursuivre sans interruption.
- Permet d'économiser des frais d'entretien inutiles et élevés.
Enroulement manuel du câble
- Enroulement simple du câble d'alimentation en un tour de main.
- Gain de temps : enroulement du câble en quelques secondes.
- Le câble d'alimentation ne vrille pas et est toujours enroulé.
Léger
- Transport possible sans effort, y compris d'une seule main.
- Facile à porter pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
Concept d'utilisation convivial
- Grand bouton Marche/Arrêt.
- Commande rapide et facile au pied ou à la main.
- Position de stationnement pratique pour un rangement bien ordonné.
Filtre HEPA 14 hautes performances disponible en option
- Pour les normes de sécurité les plus strictes dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène.
- Taux de filtration et de séparation élevé : 99,995 %.
Panier à filtre principal permanent
- Résistant à long terme, robuste et durable.
- Fabriqué à partir de non tissé.
- Lavable à la main à 30 °C et réutilisable.
Rangement des accessoires intégré
- Le suceur pour fentes bénéficie d'un rangement pratique dans la partie supérieure de l'appareil.
- Rangement peu encombrant, toujours à portée de main.
- Transport sécurisé et pratique de l'appareil et des accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Dépression (mbar/kPa)
|185 / 18
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|585
|Volume de la cuve (l)
|10
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|12
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|52
|Poids sans accessoires (kg)
|6,6
|Poids emballage inclus (kg)
|9,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Toutes les pièces en plastique, à l'exception des accessoires.
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Coude: Antistatique avec curseur à air parasite
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier, chromé
- Suceur sol commutable
- Suceur pour fentes
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Panier à filtre permanent: Non tissé
Équipement
- Matériau de la cuve: Plastique avec contenu recyclé
- Système intelligent d'enroulement du câble
- Câble électrique enfichable: Standard
- Poignée de transport ergonomique rabattable
- Support pour suceur sol
- Rangement des accessoires intégré
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour l'utilisation dans l'hôtellerie, la gastronomie, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments
- Sols durs
- Moquettes
- Nettoyage en journée
Accessoires
Piéces détachées T 10/1
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.