L'aspirateur poussières T 10/1 de Kärcher est constitué à 45 % de matières recyclées¹⁾, ce qui permet de protéger les ressources et d'économiser de l'électricité dès la fabrication. Il s'illustre par sa puissance d'aspiration hors pair, sa durabilité, sa robustesse et son excellent rapport qualité-prix. Malgré sa puissance d'aspiration élevée, le T 10/1 fonctionne avec seulement 52 dB(A) et est donc ultra silencieux, ce qui permet de l'utiliser sans problème pour le nettoyage en journée et dans les lieux sensibles au bruit. L'appareil compact est muni d'une poignée de transport rabattable pratique pour un transport ergonomique. Le T 10/1 est stable et maniable. Le volume de la cuve de l'aspirateur s'élève à 10 litres. Sa longévité et sa robustesse se révèlent entre autres au niveau du châssis, du boîtier, du pare-chocs et des grandes roues. Le suceur pour fentes inclus dans la fourniture peut être rangé dans le support pour accessoires intégré sur le T 10/1 et est ainsi toujours à portée de main. Un filtre HEPA 14 hautes performances peut être acquis en option.