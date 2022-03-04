Kantoren schoonmaken

Textiele vloerbedekking

In kantoren wordt meestal textiele vloerbedekking gebruikt. Voor een goed schoonmaakresultaat is het raadzaam de ruimtes vanaf de ingang te stofzuigen, altijd vanaf de rand te beginnen en de zuigmond in een V-patroon naar voren en vervolgens zijwaarts terug over nog niet gereinigde oppervlakken te bewegen. Voor smalle stukken wordt het gebruik van een plintenzuigmond geadviseerd.



Aangezien er overdag mensen rondlopen, is het gebruik van op accu werkende stofzuigers een succes gebleken. Ze hebben meerdere voordelen ten opzichte van de standaard modellen: er bestaat geen gevaar meer voor struikelen over losliggende snoeren en zeker geen reparatiekosten meer van beschadigde snoeren. Omdat er volledig vrij en zonder zoeken naar een stopcontact kan worden gewerkt, wordt er ca. 20% op tijd bespaard. Het is mogelijk om de accu's van verschillende apparaten onderling uit te wisselen als er gebruik wordt gemaakt van één soort platform met dezelfde accu- en laadtechniek. Stofzuigers met snoer of op accu met een eco-functie dragen bij aan een duurzame reiniging, omdat ze dankzij efficiënte motoren en geoptimaliseerde luchtstroomtechnieken en ondanks de lagere energiebehoefte toch zorgen voor goede zuigprestaties.