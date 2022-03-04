Revêtements de sol textiles

Généralement, les bureaux sont dotés de revêtements de sol textiles. Pour un bon résultat de nettoyage, il est conseillé d'aspirer les pièces depuis l'entrée, la buse étant toujours guidée en forme de V vers l'avant et vers l'arrière en diagonale sur la surface non-nettoyée, en commençant par le bord. L'utilisation d'un suceur pour fentes est recommandée pour les espaces étroits.

Compte tenu de la fréquentation en journée, l'utilisation d'aspirateurs sans fil s'est imposée. Ils présentent plusieurs avantages par rapport aux modèles classiques : il n'y a plus de risque de trébuchement, soumis à étiquetage, dû au câble qui traîne et les coûts de réparation des câbles endommagés sont totalement éliminés. Le travail s'effectuant en toute liberté et sans avoir à chercher une prise de courant adaptée, le gain de temps est d'environ 20 %. Un échange simple des batteries entre différents appareils devient possible en ayant recours à une plateforme unique utilisant la même technologie de batterie et de charge. Les aspirateurs à fil ou fonctionnant sur batterie avec fonction éco contribuent à un nettoyage durable, car grâce à des moteurs efficaces et à une technologie de débit optimisée, ils fournissent une bonne puissance d'aspiration avec des besoins énergétiques réduits.