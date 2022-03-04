Nettoyage de bureaux
Les bureaux sont un espace contraignant à nettoyer : les facteurs de temps et de coût, le résultat du nettoyage, l'hygiène et la durabilité sont liés et doivent être pris en compte. Par conséquent, il est important de sélectionner des méthodes de nettoyage appropriées afin de relever le défi que cela représente. Dans un souci d'hygiène et de durabilité, à l'avenir, le nettoyage dynamique remplacera petit à petit le nettoyage statique.
Un bureau propre par étapes
De nombreuses personnes se réunissent pendant des heures chaque jour dans les bureaux. L'équipement, la configuration et l'utilisation des bureaux représentent donc un certain nombre de défis spécifiques pour les prestataires de services de nettoyage. Il est important de prendre en compte des facteurs tels que le temps et les coûts, tout en garantissant la propreté et l'hygiène, et de plus en plus la durabilité. Il est donc intéressant d'avoir un aperçu des cas d'utilisation courants et des solutions appropriées. Cela implique également de connaître une structure judicieuse pour les procédés de nettoyage ainsi que les dernières évolutions dans le domaine de la technologie de nettoyage.
La bonne préparation
La préparation et le suivi sont une part essentielle du procédé de nettoyage dans une pièce - en plus de la tâche de nettoyage proprement dite.
Dans tous les cas, cela implique le port d'un équipement de protection individuelle, la connaissance des consignes de sécurité et des règles d'hygiène ainsi que la mise à disposition du matériel et de l'équipement. La préparation est importante, car seule la tâche de nettoyage dans la pièce avec les variantes de méthode définies détermine l'équipement nécessaire. Dans les bureaux, il convient tout d'abord de collecter la saleté grossière et d'éliminer les déchets.
Principes de nettoyage
- Nettoyer de haut en bas
- Nettoyer d'arrière en avant
- Nettoyer du sec à l'humide
- Du propre au sale
Surfaces
Le nettoyage des surfaces garantit une image attractive des locaux, contribue à la préservation de leur valeur et joue un rôle majeur dans la prévention des infections de contact. Une méthode de nettoyage particulièrement adaptée pour éliminer la saleté non-adhérente et partiellement adhérente des bureaux, placards ou conduits de câbles consiste à les essuyer avec un chiffon humide et un spray. Cette façon de travailler permet d'économiser du temps, du détergent et de l'eau, tout en garantissant l'hygiène. D'une part, l'agent de nettoyage est pré-dosé afin d'éviter un surdosage peu économique et peu écologique. D'autre part, le produit de nettoyage peut être vaporisé directement sur le chiffon - 3 pulvérisations suffisent - puis on nettoie avec la face mouillée. Si la saleté à éliminer est tenace, on utilise la méthode d'essuyage humide avec un chiffon pré-conditionné.
En partant du bord de la surface, le chiffon est déplacé en mouvements oscillants vers le côté opposé afin de ramasser la saleté non-adhérente et partiellement adhérente. Les surfaces verticales sont nettoyées de haut en bas tout en effectuant de grands arcs. Le chiffon peut être plié jusqu'à 3 fois, créant alors 16 faces permettant de nettoyer chaque surface avec une face propre. Une alternative consiste à plier le chiffon 2 fois et d'utiliser les 8 faces ainsi obtenues. Dans les deux cas, lorsque vous avez utilisé chaque face du chiffon, vous le jetez et le remplacez par un chiffon propre. Les utilisateurs doivent toujours penser aux équipements de protection individuelle et porter des gants de protection appropriés en fonction des détergents utilisés et du domaine d'application. Cela va des gants jetables aux gants de protection.
Les surfaces sur lesquelles des saletés se sont déposées peuvent être nettoyées avec des chiffons à poussière. Les variantes imprégnées d'adhésif se sont imposées étant donné qu'elles éliminent la poussière des surfaces de manière efficace et sans eau, ni détergents chimiques. En cas de nettoyage régulier de la surface, une lingette anti-poussière peut servir pour une pièce. De plus, ces lingettes permettent également de laver les revêtements de sol lisses tout en retenant la poussière. Le port des gants n'est pas impératif lors du dépoussiérage.
Traitement des points de contact critiques
Les surfaces fréquemment utilisées sont traitées dans le cadre du traitement dit des points de contact critiques, c'est-à-dire le nettoyage ou la désinfection des points de contact critiques. Si les surfaces contaminées doivent être désinfectées chimiquement, il existe des nettoyants et désinfectants qui, selon la version, peuvent avoir une activité virucide contre les virus enveloppés.
En fonction du type de contamination et de la nature du matériau, les nettoyeurs vapeur et les aspirateurs sont une solution efficace et rapide pour assurer une hygiène adéquate et lutter contre les germes et virus, en raison de la température de nettoyage élevée. La vapeur sort de la buse en très fines gouttelettes et, selon le type d'appareil, à une température d'environ 100 °C et à une pression pouvant atteindre 8 bars. Ainsi, les murs, les sols et les meubles résistants à la vapeur peuvent être nettoyés efficacement, car la vapeur atteint également les endroits difficiles d'accès.
Sols
Revêtements de sol textiles
Généralement, les bureaux sont dotés de revêtements de sol textiles. Pour un bon résultat de nettoyage, il est conseillé d'aspirer les pièces depuis l'entrée, la buse étant toujours guidée en forme de V vers l'avant et vers l'arrière en diagonale sur la surface non-nettoyée, en commençant par le bord. L'utilisation d'un suceur pour fentes est recommandée pour les espaces étroits.
Compte tenu de la fréquentation en journée, l'utilisation d'aspirateurs sans fil s'est imposée. Ils présentent plusieurs avantages par rapport aux modèles classiques : il n'y a plus de risque de trébuchement, soumis à étiquetage, dû au câble qui traîne et les coûts de réparation des câbles endommagés sont totalement éliminés. Le travail s'effectuant en toute liberté et sans avoir à chercher une prise de courant adaptée, le gain de temps est d'environ 20 %. Un échange simple des batteries entre différents appareils devient possible en ayant recours à une plateforme unique utilisant la même technologie de batterie et de charge. Les aspirateurs à fil ou fonctionnant sur batterie avec fonction éco contribuent à un nettoyage durable, car grâce à des moteurs efficaces et à une technologie de débit optimisée, ils fournissent une bonne puissance d'aspiration avec des besoins énergétiques réduits.
Alors que les aspirateurs sans fil à main et les balais électriques facilitent les tâches de nettoyage spécifiques, les aspiro-brosseurs pour moquettes à main ou les balayeuses aspirantes à guidage manuel fonctionnant sur batterie sont recommandés pour nettoyer les grands couloirs avec des revêtements textiles. Une attention particulière doit être accordée au maintien de passages d'aspiration optimaux, qui diffèrent de la procédure avec un aspirateur : il convient de nettoyer tout d'abord tous les bords, puis de traverser la surface restante en angle droit en suivant des trajectoires droites et parallèles (principe de la vis). Il est important que les machines soient équipées d'un kit de balayage de tapis. Ce dernier comprend un rouleau-balai principal antistatique réglable ainsi qu'un filtre à poussière.
Les taches sur la moquette sont éliminées à l'aide d'un détachant adapté au cours du nettoyage courant. Si des marques de passage fréquent sont déjà visibles, un nettoyage d'appoint de la moquette est nécessaire.
Nettoyage des sols durs dans les bureaux
Les autolaveuses aspirantes sont le bon choix là où les sols sont durs, comme dans les couloirs ou les petites cuisines, car l'utilisation est plus efficace et plus hygiénique qu'un nettoyage humide classique. L'augmentation des performances de nettoyage est complétée par l'aspiration immédiate de l'eau sale, ce qui réduit considérablement le risque de glissade. Si la machine est équipée d'une tête de brossage rotative et orientable, elle est facile à manœuvrer et permet alors aux utilisateurs de contourner aisément les obstacles. En cas de sol dur dans les bureaux, une autolaveuse aspirante compacte, permettant également de nettoyer sous les bureaux, convient.
Lors de l'utilisation d'autolaveuses aspirantes, des paramètres tels que la puissance d'aspiration ou la quantité d'eau doivent pouvoir être adaptés à l'application et au niveau d'encrassement afin de nettoyer tout en économisant les ressources. En outre, l'effort est réduit en cas d'utilisation d'un appareil sans fil car la puissance de l'appareil adaptée à l'application permet de traiter une plus grande surface sans qu'il soit nécessaire de recharger la batterie ou de la changer. Le mieux est de nettoyer la surface en lignes droites de l'extérieur vers l'intérieur. Pour les zones et les coins difficiles à atteindre, nous recommandons un nettoyage manuel préparatoire, par exemple avec un nettoyage humide.
Nettoyage en profondeur et assainissement du film de protection des sols durs
Les revêtements de sol posés sont souvent élastiques et dotés d'une couche appliquée par dispersion de polymère. Cette dernière s'use au fil du temps et présente des rayures dans lesquelles la saleté s'incruste facilement. Le nettoyage devient plus difficile et prend plus de temps. Il est normal de renouveler le film de protection à certains intervalles. Il existe 2 méthodes pour cela : la rénovation du film de protection et le nettoyage en profondeur.
La rénovation du film de protection est un nettoyage d'appoint appliquant les méthodes de lavage à sec et Cleanern (méthode par pulvérisation).
Les marques de passage et rayures légères sont poncées et le film de protection légèrement usé est remplacé dans ces zones particulièrement sollicitées. Sur le bord, le film de protection est ramené dans le prolongement du revêtement existant.
Le système de nettoyage suivant est utilisé pour le nettoyage en profondeur :
les méthodes de lavage humide, d'aspiration de surfaces humides et de nettoyage humide ainsi que pour les revêtements.
Contrairement à la rénovation du film de protection, tous les anciens films de protection/revêtements sont retirés du sol lors du nettoyage en profondeur, de sorte qu'à la fin, le sol nu est à nouveau traité par 2 à 3 couches.
Une rénovation de film de protection ne peut pas remplacer un nettoyage en profondeur classique - cependant, elle retarde ce nettoyage en profondeur très chronophage. Par le passé, par exemple, un bâtiment était généralement nettoyé en profondeur 1 fois par an. Afin de réduire l'effort, les rénovations des films de protection moins complexes sont effectuées 2 fois par an, ce qui correspond à peu près aux coûts d'un nettoyage en profondeur. Il n'est donc plus nécessaire d'effectuer le nettoyage en profondeur chaque année, mais seulement tous les 2 ans.
Désinfection des sols durs
Les autolaveuses aspirantes peuvent généralement être utilisées pour désinfecter les sols. Il est important de respecter à la fois le bon dosage chimique et le temps d'exposition exact conformément aux spécifications du fabricant. Les germes sont également éliminés durablement en aspirant l'eau sale. Le risque de contamination est alors minimisé. Le risque que le personnel de nettoyage soit infecté par des agents pathogènes via les mains est réduit grâce au nettoyage des sols sans contact. Une protection appropriée pendant la préparation et la finition est toujours essentielle, car ceux-ci présentent également un risque.
Pour une désinfection réussie, une quantité suffisante d'agent actif doit parvenir sur le sol. Pour ce faire, le débit doit être choisi en fonction du revêtement de sol de manière à assurer une humidification uniforme. L'utilisation de textiles microfibres ou de pads s'avère utile à cet effet – les brosses sont moins appropriées. Afin de respecter le temps de pose requis, les travaux doivent être effectués sans aspiration. La solution désinfectante est seulement appliquée sur le sol à l'aide de l'autolaveuse aspirante. Ensuite, on laisse sécher la surface.
Ce qu'il y a à savoir sur le nettoyage des escaliers
En acier grenaillé ou en bois précieux, les escaliers peuvent être de véritables éléments de design. Ils peuvent aussi servir d'issue de secours centrale ou seulement de lien entre différents étages auquel personne ne prête attention. Dans tous les cas, les tâches de nettoyage dans les escaliers constituent toujours un défi en raison de la configuration particulière qui complique le travail. Pourquoi la propreté est toujours importante, ce que l'on doit prendre en compte lors de l'examen des différents revêtements de sol et quelles sont les erreurs les plus courantes des utilisateurs - récapitulatif.
Économiser du temps et des ressources : durabilité et innovation
Le nettoyage en lui-même est durable car il sert à préserver la valeur et la fonctionnalité des bâtiments, des installations et des machines. Par ailleurs, les réflexions relatives à une gestion durable et rentable dans le domaine du nettoyage de bâtiments sont souvent étroitement liées. Pour travailler de manière efficace, il faut en effet réduire les coûts tout en obtenant un résultat identique, voire même meilleur. Cela est possible grâce à des technologies de nettoyage économes en électricité et en eau, grâce à l'utilisation de procédés modernes ou à des machines ergonomiques, qui réduisent la contrainte physique et donc les temps d'arrêt pour l'utilisateur. Ces mesures profitent aussi bien à l'environnement qu'aux personnes. L'industrie du nettoyage est actuellement en plein bouleversement ; les modèles et méthodes classiques sont remplacés petit à petit par des approches dynamiques et respectueuses de l'environnement.
Utiliser les techniques et les ressources avec parcimonie
Les détergents occupent une place importante dans les concepts de nettoyage respectueux de l'environnement. Les substances dangereuses pour l'environnement et la santé, telles que les phosphates ou les acides entraînant des réactions allergiques, doivent être évitées et remplacées par des substances naturelles. Toutefois, il est également important que leur fabrication ne constitue pas un facteur de gaspillage des ressources. Outre les ingrédients, les performances de nettoyage jouent un rôle central chez les détergents éco-certifiés. Même de petites quantités d'un concentré devraient être suffisantes pour aider efficacement les utilisateurs dans leurs travaux.
Des solutions numériques pour plus de durabilité
La durabilité est étroitement liée à l'utilisation de processus de nettoyage appropriés et de concepts de nettoyage correspondant au lieu concerné. Mais les possibilités offertes par la numérisation ne doivent pas être négligées. Par exemple, des systèmes disponibles sur le marché utilisent une combinaison de capteurs et l'évaluation des données par l'intelligence artificielle pour aider à nettoyer un lieu en fonction des besoins. Il est alors possible de déterminer les niveaux de remplissage des distributeurs de savon et de papier toilette, tout comme la fréquence d'utilisation de certaines unités, par exemple les salles de réunion. Si ces informations sont utilisées intelligemment, le potentiel d'économies en termes de charge de travail et de consommables est considérable.
À l'aide de logiciels ou d'applications cartographiant numériquement les processus de toutes les tâches des prestataires de services de bâtiments, les tâches de nettoyage quotidiennes peuvent être remaniées selon les besoins à court terme et sans contact physique et incluses dans le plan de nettoyage. La communication en temps réel permet un échange rapide entre les clients, les gestionnaires des lieux et le personnel de nettoyage. Des tâches particulières telles que la désinfection supplémentaire des poignées de porte ou d'autres surfaces peuvent ainsi être planifiées et communiquées de manière sûre.