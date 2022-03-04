Praticabilité en toute sécurité, absence de risque pour l'hygiène ou fonction représentative : le nettoyage des escaliers n'est pas un détail secondaire

L'envergure des tâches de nettoyage dans une cage d'escalier dépend avant tout de la fonction de cet élément d'architecture permettant de monter et de descendre. En premier lieu, il s'agit toujours de garantir sa praticabilité en toute sécurité. Cela vaut pour tous les types de revêtement, qu'ils soient textiles, souples ou en pierre. L'utilisateur peut aisément éliminer les saletés non-adhérentes en se servant d'un aspirateur dorsal à batterie. L'absence de câble supprime un risque majeur de trébuchement et relègue aux oubliettes les trajets inutiles pour passer d'une prise à l'autre.

L'élimination des saletés adhérentes s'effectue généralement à l'aide d'un balai serpillière avec des bonnettes en microfibres. L'humidité est à éviter uniquement sur les revêtements en bois. Des lingettes imprégnées d'un agent adhésif ou des bonnettes en microfibres à effet attrape-poussière permettent néanmoins d'éliminer même les particules les plus fines.

Dans les cages d'escalier très fréquentées, par exemple dans les immeubles d'habitation, les hôtels ou les centres commerciaux, il est important de nettoyer et de désinfecter régulièrement les mains courantes. Cela est indispensable pour éviter la propagation de germes. Dans le cas des escaliers occupant une quelconque fonction représentative, la priorité est toujours de préserver aussi longtemps que possible la qualité du revêtement de sol. Par conséquent, il est primordial de choisir des méthodes de nettoyage et d'entretien adaptées au revêtement – du grès cérame fin aux tapis de gravier en passant par la pierre artificielle et naturelle, le bois et la moquette.