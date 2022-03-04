Ce qu'il y a à savoir sur le nettoyage des escaliers
En acier grenaillé ou en bois précieux, les escaliers peuvent être de véritables éléments de design. Ils peuvent aussi servir d'issue de secours centrale ou seulement de lien entre différents étages auquel personne ne prête attention. Dans tous les cas, les tâches de nettoyage dans les escaliers constituent toujours un défi en raison de la configuration particulière qui complique le travail. Pourquoi la propreté est toujours importante, ce que l'on doit prendre en compte lors de l'examen des différents revêtements de sol et quelles sont les erreurs les plus courantes des utilisateurs - récapitulatif.
Praticabilité en toute sécurité, absence de risque pour l'hygiène ou fonction représentative : le nettoyage des escaliers n'est pas un détail secondaire
L'envergure des tâches de nettoyage dans une cage d'escalier dépend avant tout de la fonction de cet élément d'architecture permettant de monter et de descendre. En premier lieu, il s'agit toujours de garantir sa praticabilité en toute sécurité. Cela vaut pour tous les types de revêtement, qu'ils soient textiles, souples ou en pierre. L'utilisateur peut aisément éliminer les saletés non-adhérentes en se servant d'un aspirateur dorsal à batterie. L'absence de câble supprime un risque majeur de trébuchement et relègue aux oubliettes les trajets inutiles pour passer d'une prise à l'autre.
L'élimination des saletés adhérentes s'effectue généralement à l'aide d'un balai serpillière avec des bonnettes en microfibres. L'humidité est à éviter uniquement sur les revêtements en bois. Des lingettes imprégnées d'un agent adhésif ou des bonnettes en microfibres à effet attrape-poussière permettent néanmoins d'éliminer même les particules les plus fines.
Dans les cages d'escalier très fréquentées, par exemple dans les immeubles d'habitation, les hôtels ou les centres commerciaux, il est important de nettoyer et de désinfecter régulièrement les mains courantes. Cela est indispensable pour éviter la propagation de germes. Dans le cas des escaliers occupant une quelconque fonction représentative, la priorité est toujours de préserver aussi longtemps que possible la qualité du revêtement de sol. Par conséquent, il est primordial de choisir des méthodes de nettoyage et d'entretien adaptées au revêtement – du grès cérame fin aux tapis de gravier en passant par la pierre artificielle et naturelle, le bois et la moquette.
Nettoyer les sols en pierre naturelle
Les pierres naturelles d'aspect identique ou similaire peuvent avoir des propriétés techniques très différentes, notamment en ce qui concerne la sensibilité aux alcalis ou aux acides, la résistance et l'absorption de l'eau. Cela détermine quelle pierre convient à quel usage et comment elle doit être entretenue afin de conserver son aspect pendant longtemps. Il est donc important de connaître exactement les propriétés de la pierre en fonction de sa composition minérale et de son traitement de surface avant le nettoyage et d'avoir connaissance de son utilisation.
Nettoyer le grès cérame fin
Le grès cérame fin est un revêtement de sol plaisant et très populaire, qui se caractérise par sa robustesse, ses propriétés antidérapantes et son très faible taux d'absorption d'humidité. Aujourd'hui, le grès cérame fin est devenu un élément de design moderne et sûr dans le domaine du revêtement de sol.
Nettoyer des carreaux en céramique
Nettoyer et entretenir des carreaux en céramique - comment faire ? Ils sont cuits à partir d'ingrédients inorganiques à une chaleur de 1 000 à 1 400 °C. La terracotta, le clinker, le grès cérame fin, la faïence et le grès sont largement utilisés aujourd'hui. Bien qu'il existe de nombreuses variantes, les étapes de nettoyage sont toujours similaires. Seuls quelques types de carreaux nécessitent un entretien.
Les effets du temps : à dégâts différents, techniques de nettoyage différentes
La saleté et le passage laissent forcément des traces, quel que soit le revêtement de sol. Selon le matériau, différentes techniques de nettoyage s'imposent pour bien entretenir le sol et en profiter le plus longtemps possible. L'ennemi juré des escaliers en bois est l'abrasion due aux particules de saleté et de sable. Les grains microscopiques pénètrent dans le sol sous les pas des passants, ce qui rend le bois vulnérable. Si l'humidité s'ajoute à l'équation, par exemple en provenance de chaussures mouillées ou en raison d'un nettoyage inapproprié, l'eau s'infiltre dans le bois et provoque, à court ou à long terme, des dégâts. Afin de prévenir cela, il est conseillé d'appliquer un traitement d'entretien adapté à l'escalier au minimum 2 fois par an après un nettoyage en profondeur.
Dans le cas de la pierre naturelle et artificielle, l'aspect visuel souffre en particulier en cas d'usage intensif :
Le revêtement devient rugueux et les particules de saleté s'accumulent. Au bout d'un certain temps, cela entraîne des traces d'usure peu esthétiques qui perturbent rapidement l'harmonie visuelle, notamment sur les escaliers d'apparat. La cristallisation ou le polissage à l'aide de pads diamantés permet de remédier à cela et de leur rendre leur éclat. Pour ce type de rénovation des escaliers en pierre, une mini-autolaveuse est disponible sur le marché depuis peu. Elle s'adresse notamment aux utilisateurs confrontés au nettoyage de petites surfaces horizontales et verticales et permet un travail rapide et ergonomique.
Dans les hôtels, on trouve couramment des couloirs et des escaliers recouverts de moquette. Des traces de passage se forment sur ces revêtements textiles au fil du temps.
En outre, les bords des marches sont souvent particulièrement souillés, par exemple par des traces de cirage. Les petites taches peuvent être éliminées à l'aide d'un détachant. Il suffit de veiller à procéder de l'extérieur vers l'intérieur pour éviter d'étaler la tache. Pour un nettoyage en profondeur, il est également possible d'utiliser la méthode d'injection/extraction afin d'éliminer les taches. Un suceur à main fin permet d'employer cette technique même dans les escaliers étroits. La durée de séchage est toutefois de six à huit heures au minimum.
Conseil :
Dans les escaliers très fréquentés d'un immeuble d'habitation ou d'un parking couvert, il s'agit souvent de combattre des souillures importantes allant des chewing-gums à l'urine. Selon les dispositions locales et le type de sol, l'utilisation de nettoyeurs haute pression ou de nettoyeurs vapeur peut s'avérer judicieuse et efficace dans ce cas.
La cage d'escalier ne se limite pas à l'escalier : autres tâches indispensables
Pour obtenir un aspect soigné, le nettoyage des marches et des mains courantes ne suffit pas. Afin de garantir la propreté des paliers intermédiaires, nous conseillons l'emploi d'une autolaveuse aspirante compacte, fonctionnant sur batterie. La pression de contact plus élevée par rapport à un balai-serpillière large et la vitesse de rouleau adaptée à l'application garantissent de très bons résultats de nettoyage. Les aspirateurs à main fonctionnant sur batterie conviennent à une large gamme de travaux détaillés dans la cage d'escalier. Les surfaces vitrées des portes ou des fenêtres sont généralement faciles et rapides à nettoyer avec un aspirateur nettoyeur de vitres professionnel. Ces appareils préviennent les éclaboussures susceptibles d'occasionner des risques de dérapage. Utilisé à faible pression, un nettoyeur haute pression permet de débarrasser les murs garnis d'une peinture au latex des souillures les plus extrêmes telles que les chewing-gums ou les autocollants.
Top 3 des erreurs d'utilisation les plus fréquentes : voici quelques astuces
Inutile de compliquer par des erreurs d'utilisation un travail qui est déjà pénible et chronophage de par sa nature. Par conséquent, il vaut la peine de s'appliquer et d'éviter ce type d'erreur.
1. Lorsqu'on se contente d'un lavage humide de l'escalier sans éliminer la poussière auparavant, le revêtement de sol finit par prendre une teinte grisâtre puisque la poussière s'incruste dans le sol sous l'effet du lavage. En outre, la saleté a tendance à tomber sur les côtés et à salir les mains courantes des étages inférieurs.
2. Dans la précipitation, il arrive fréquemment qu'on oublie de mettre en place des panneaux avertissant les passants des risques de dérapage et d'accident lors d'un lavage humide.
3. Une bonnette qui n'est pas rincée assez régulièrement ou une eau qui n'est pas renouvelée assez souvent ont pour effet d'étaler la saleté dans les escaliers sans produire le résultat escompté suite à quoi un nettoyage en profondeur s'impose plus rapidement.
Les escaliers mobiles : solutions pour les escaliers mécaniques
Les procédés de nettoyage à sec pour les escaliers mécaniques permettent seulement de balayer les particules non-adhérentes hors des rainures et d'aspirer la saleté détachée. Pour nettoyer en profondeur, le nettoyage humide a fait ses preuves étant donné qu'il élimine même les salissures tenaces telles que les liquides renversés, la saleté incrustée provenant de la rue ou encore les dépôts de graisse. À cet effet, on utilise des machines qui appliquent la solution de nettoyage sur les marches ou les surfaces de passage au moyen de brosses. De cette façon, une humidification excessive est évitée. Après un temps d'action nécessaire pour ramollir la saleté, celle-ci est balayée hors du profil puis amenée jusqu'à l'aspiration par des brosses de ramassage en contre-rotation. Afin de garantir la dépression requise, des peignes de guidage s'engagent dans les rainures du profil et assurent l'étanchéité entre la surface de l'escalier et le conduit d'aspiration. Cela permet d'obtenir un nettoyage efficace tout en prévenant une pénétration de liquide dans l'installation.