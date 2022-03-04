Slipvast, hygiënisch veilig of representatief schoon: trappenreiniging is geen bijzaak

De hoeveelheid reinigingstaken rondom een trappenhuis hangt sterk af van het gebruiksdoel dat de trap naar boven en beneden heeft. Allereerst is het belangrijk dat de slipvastheid altijd gegarandeerd is. Dit geldt voor alle soorten bedekkingen, zowel textiel, verende vloerbedekkingen als stenen vloeren. Los vuil kan de gebruiker eenvoudig verwijderen met een accu rugzuiger. Zo kan er niet over een kabel worden gestruikeld en onnodig heen en weer lopen naar de diverse stopcontacten is verleden tijd.

Het verwijderen van vastzittend vuil vindt gewoonlijk plaats met een breedwisser met microvezel-wisovertrekken. Alleen bij houten vloerafwerkingen moet vocht vermeden worden. Met kleefstof geïmpregneerde doeken of wisovertrekken van microvezel kan ook dit echter stofbindend worden geveegd, zodat zelfs de kleinste deeltjes worden verwijderd.

Als er veel gebruik gemaakt wordt van het trappenhuis, bijvoorbeeld in woningen, hotels of winkelcentra, dan is de regelmatige reiniging en desinfectie van de leuningen belangrijk. Alleen zo kan worden voorkomen dat kiemen worden overgedragen. Bij trappen die op enige wijze een representatief doel dienen, is het belangrijk om de conditie/uitstraling van de trapbekleding altijd zo lang mogelijk mooi te houden. Daarom is het belangrijk om de reinigings- en onderhoudsmaatregelen toe te passen die bij de vloerafwerking passen, of dit nou porcellanato, kunst- of natuurgesteente, hout, tapijt of een steentapijt is.