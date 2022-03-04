Weetjes over het schoonmaken van trappen
Trappen kunnen ware designelementen zijn, van gestraald staal of kostbaar hout. Het kunnen centrale vluchtwegen zijn maar ook verwaarloosde verbindingen tussen de etages. In ieder geval wordt het schoonmaken van een trap een uitdaging, omdat de omstandigheden van de ruimte het werken lastig maken. Waarom het toch belangrijk is dat het schoon is, waar rekening mee gehouden moet worden met betrekking tot de verschillende vloerafwerkingen en wat de meest gemaakte fouten zijn – een overzicht.
Slipvast, hygiënisch veilig of representatief schoon: trappenreiniging is geen bijzaak
De hoeveelheid reinigingstaken rondom een trappenhuis hangt sterk af van het gebruiksdoel dat de trap naar boven en beneden heeft. Allereerst is het belangrijk dat de slipvastheid altijd gegarandeerd is. Dit geldt voor alle soorten bedekkingen, zowel textiel, verende vloerbedekkingen als stenen vloeren. Los vuil kan de gebruiker eenvoudig verwijderen met een accu rugzuiger. Zo kan er niet over een kabel worden gestruikeld en onnodig heen en weer lopen naar de diverse stopcontacten is verleden tijd.
Het verwijderen van vastzittend vuil vindt gewoonlijk plaats met een breedwisser met microvezel-wisovertrekken. Alleen bij houten vloerafwerkingen moet vocht vermeden worden. Met kleefstof geïmpregneerde doeken of wisovertrekken van microvezel kan ook dit echter stofbindend worden geveegd, zodat zelfs de kleinste deeltjes worden verwijderd.
Als er veel gebruik gemaakt wordt van het trappenhuis, bijvoorbeeld in woningen, hotels of winkelcentra, dan is de regelmatige reiniging en desinfectie van de leuningen belangrijk. Alleen zo kan worden voorkomen dat kiemen worden overgedragen. Bij trappen die op enige wijze een representatief doel dienen, is het belangrijk om de conditie/uitstraling van de trapbekleding altijd zo lang mogelijk mooi te houden. Daarom is het belangrijk om de reinigings- en onderhoudsmaatregelen toe te passen die bij de vloerafwerking passen, of dit nou porcellanato, kunst- of natuurgesteente, hout, tapijt of een steentapijt is.
Natuurstenen vloeren reinigen
Verschillende soorten natuursteen met een identiek of vergelijkbaar uiterlijk kunnen technisch heel verschillende eigenschappen bezitten, met name voor wat betreft de gevoeligheid voor alkaliën of zuren, dichtheid en wateropname. Daaruit valt af te leiden, welke steen geschikt is voor welke toepassing en hoe hij moet worden onderhouden zodat hij er langdurig mooi uit blijft zien. Daarom is het belangrijk om vóór het reinigen precies te weten wat de eigenschappen van de steen zijn op basis van zijn minerale samenstelling en oppervlakte-afwerking, en om op de hoogte te zijn van zijn toepassingsmogelijkheden.
Porcellanato tegels reinigen
Porcellanato tegels zijn een aantrekkelijke, bijzonder populaire vloerafwerking die zich onderscheidt door zijn robuustheid, veilige beloopbaarheid en een bijzonder laag vochtopnemend vermogen. Als eigentijds en tevens veilig design-element is de porcellanato tegel tegenwoordig niet meer weg te denken in de wereld van de vloerafwerking.
Keramische tegels reinigen
Reinigen en onderhouden van keramische tegels, hoe werkt dat? Ze worden bij een temperatuur van 1.000 tot 1.400 °C van anorganische bestanddelen gebakken. De meest gebruikte zijn tegenwoordig terracotta, mono-cuisson, porcellanato, gres en steengoed. Alhoewel er verschillende varianten zijn, is het reinigen ervan min of meer altijd hetzelfde. Slechts weinig soorten tegels hebben onderhoud nodig.
De tand des tijds: verschillende beschadigingen, verschillende reinigingstechnieken
Vuil en veel verkeer laten hun sporen achter op elk soort vloer. Afhankelijk van de ondergrond zijn er verschillende reinigingstechnieken, die nuttig zijn om de vloer te onderhouden en er zo lang mogelijk plezier van te hebben. Houten trappen lopen met name gevaar op slijtage als gevolg van vuil- en zanddeeltjes. De piepkleine korreltjes worden door de voorbijgangers regelrecht in de vloer gemasseerd en maken het hout kwetsbaar. Als er vocht bij komt, bijvoorbeeld door natte schoenen of door onjuist uitgevoerde reinigingen, dan trekt het water in het hout en dat leidt op korte of lange termijn tot schade. Om dit te voorkomen wordt aangeraden om ten minste tweemaal per jaar, na een grondige reiniging, het passende onderhoud toe te passen op de trappen.
Bij natuur- of kunstgesteente is het vooral het uiterlijk dat te lijden heeft onder sterke belasting:
De vloerafwerking wordt ruw en vuildeeltjes trekken erin. Na enige tijd leidt dit tot lelijke gebruikssporen, die met name bij representatieve trappen al snel als storend worden ervaren. Het kristalliseren of polijsten met diamantpads kan in dit geval hulp bieden en de glans doen terugkomen. Om stenen trappen op deze wijze te herstellen is er een minischrobmachine op de markt gebracht. Deze is speciaal bestemd voor gebruikers die kleine horizontale en verticale oppervlaktes moeten reinigen en maakt het mogelijk om snel en ergonomisch te werken.
In hotels wordt in gangen en trappenhuizen vaak tapijt gelegd. Op de textiele vloerbedekkingen ontstaan in de loop der tijd loopsporen.
Bovendien zijn met name trapranden vaak sterk vervuild, bijvoorbeeld door de schoencrème. Kleine vlekken zijn te verwijderen met een vlekkenmiddel. Daarbij is het belangrijk om van buiten naar binnen te werken zodat de vlek zich niet kan verspreiden. Bij een basisreiniging kan ook gebruik worden gemaakt van de sproei-extractiemethode voor het verwijderen van vlekken. Een smalle handsproeier zorgt ervoor dat deze techniek ook te gebruiken is op smalle trappen.
De droogtijd bedraagt echter tenminste zes tot acht uur.
Tip:
Bij trappen in flatgebouwen of parkeergarages - die veel worden gebruikt - zijn vaak zware vervuilingen te vinden zoals kauwgom, straatvuil en zelfs urine. Afhankelijk van de omgeving en de eigenschappen kan het werken met hogedrukreinigers of stoomreinigers in dit geval nuttig en effectief zijn.
Bij het trappenhuis hoort niet alleen de trap: er is nog meer te doen
Het reinigen van de treden en leuningen alleen is niet genoeg om een verzorgde indruk te maken. Om het tussenbordes van de trappen schoon te houden, wordt het gebruik van een compacte, accu-aangedreven schrob-/zuigmachine geadviseerd. De druk die hoger is dan bij een breedwisser alsmede een voor het gebruik passende walssnelheid zorgen voor zeer goede schoonmaakresultaten. Handstofzuigers met accu zijn geschikt voor een breed scala aan detailwerkzaamheden in het trappenhuis. Glazen oppervlakken van deuren of ramen zijn vaak eenvoudig en snel te reinigen met een professionele Window Vac. Die zorgt ervoor dat er geen spatwater ontstaat, dat gevaar voor uitglijden kan veroorzaken. Muren die geschilderd zijn met latexverf kunnen zelfs met een hogedrukreiniger bij lage druk ontdaan worden van sterke verontreinigingen zoals kauwgom of stickers.
Top 3 van de meest gemaakte toepassingsfouten: een blik in de trukendoos
Activiteiten die op zich al vermoeiend en tijdrovend zijn, moeten niet nog zwaarder worden door fouten bij de uitvoering. Daarom is het de moeite waard om grondig te werk te gaan en dergelijke fouten te voorkomen.
1. Als een trap alleen nat wordt gedweild zonder eerst het stof te verwijderen, zal de vloerafwerking grijs worden omdat het stof met het dweilen eigenlijk in de vloer wordt gewerkt. Ook valt het vuil vaak van de kanten af en maakt daarmee de leuningen op lagere verdiepingen vies.
2. Wanneer er nat wordt gedweild, worden er vaak in de haast geen borden geplaatst die waarschuwen voor het risico op uitglijden en ongevallen voor de passanten.
3. Als het wisovertrek te weinig frequent wordt uitgespoeld of het water niet vaak genoeg wordt ververst, wordt het vuil over de trap verspreid, zodat het gewenste resultaat niet wordt bereikt en een basisreiniging eerder noodzakelijk zal zijn.
Als de trap beweegt: oplossingen voor roltrappen
Droge reinigingsprocedures voor roltrappen zijn alleen in staat om losse deeltjes uit de groeven te borstelen en het losgekomen vuil op te zuigen. Voor een grondige reiniging geeft de natte reiniging goede resultaten, ook hardnekkig vuil zoals gemorste vloeistoffen, ingelopen straatvuil of vet worden dan betrouwbaar verwijderd. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van machines die de reinigingsmiddelen met borstels op de traptreden en loopvlakken aanbrengen. Op deze manier wordt voorkomen dat het te nat wordt. Gedurende de vereiste inwerktijd wordt het vuil losgeweekt, vervolgens uit het profiel geborsteld en dan door de tegengesteld draaiende vuilopnemende borstels naar de afzuiging gestuurd. Om de vereiste onderdruk te garanderen, plaatsen geleidingskammen zich in de profielribbels en dichten zo het trapoppervlak bij het zuigkanaal af. Zo kan een efficiënte reiniging worden verkregen en wordt het binnendringen van vloeistof in de installatie voorkomen.