HEPA 14 FILTER: VEILIGHEID IN HET DAGELIJKS LEVEN

Werkingsmechanismen van een HEPA 14 filter

Van het grootste tot het kleinste deeltje: werkingsprincipe van een HEPA 14 filter:

Traagheidseffect:

Hoe groter het deeltje, hoe groter zijn massa en dus zijn traagheid. Volgens de beginselen van de vloeistofmechanica behoudt het zwaarste deeltje, wanneer de luchtstroom vóór het obstakel dat uit een vezel bestaat van richting verandert, door zijn traagheid zijn baan, botst tegen de vezel en blijft eraan kleven.

Onderscheppingseffect:

Hoe kleiner een deeltje is, hoe kleiner zijn massa en dus zijn traagheid. Een klein deeltje volgt dus het traject van de luchtstroom rond het obstakel dat wordt gevormd door de vezel. Naarmate het dichter bij de vezel komt, wordt het aangetrokken door de adhesiekrachten van de vezel en kleeft het eraan vast.

Verspreidingseffect:

Volgens het principe van de Brownse beweging botsen de kleinste deeltjes in de luchtstroom voortdurend met andere gasmoleculen en veranderen zij, net als een flipperkast, voortdurend van richting. Zodra zij in contact komen met het filtermateriaal, hechten zij zich eraan vast.