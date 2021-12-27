FILTRE HEPA 14 : LA SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN
Presque invisibles mais bien présents, virus, bactéries, poussières fines et allergènes polluent l'air ambiant des bureaux, hôtels, hôpitaux, cabinets médicaux, écoles et, bien sûr, de nos maisons et appartements. À long terme, ils provoquent souvent des maladies respiratoires.
Filtre HEPA 14 : la solution d'hygiène ultime
Le virus SARS-CoV-2 fait l'actualité. Nous connaissons son mode de propagation, nous avons compris la différence entre gouttelettes et aérosols : ces derniers s'accumulent et se concentrent dans l'air intérieur, au point d'engendrer un risque immédiat d'infection en cas d'inhalation. Ainsi, plus la concentration virale dans l'air ambiant est faible, plus le risque d'infection est faible.
Dans le domaine de la médecine et de la biologie, les filtres HEPA sont utilisés depuis des décennies pour réduire la propagation des particules et des micro-organismes dans l'air. Installés dans des purificateurs d'air ou des aspirateurs poussières, ils éliminent de manière efficace et fiable les virus, bactéries, champignons et germes de l'air ambiant. Chef de file des solutions de nettoyage innovantes, Kärcher a réussi à intégrer les filtres HEPA 14 (DIN EN 1822:2019) aux propriétés de filtration exceptionnelles dans des produits performants, contribuant ainsi de manière substantielle à une plus grande sécurité dans les espaces clos.
Qu'est-ce qu'un filtre HEPA ?
Le terme High Efficiency Particulate Airfilter, ou HEPA, désigne des filtres très efficaces qui éliminent et fixent les plus petites particules et matières en suspension dans l'air ambiant telles que germes, bactéries, virus, spores, pollen ou acariens. Classés conformément à la norme EN 1822:2019 relative aux filtres à particules, ils sont intégrés aux aspirateurs poussières et aux purificateurs d'air Kärcher. Avec leur structure filtrante fine, ils améliorent considérablement la propreté de l'air ambiant dans les bureaux et les espaces de vie.
Quelles sont les classes de filtres HEPA ?
Les filtres HEPA sont répartis en deux classes présentant des taux de séparation différents :
- Les filtres HEPA 13 absorbent plus de 99,95 % des particules en suspension dans l'air ambiant.
- Les filtres HEPA 14 absorbent même plus de 99,995 % des particules.
Structure d'un filtre HEPA 14*
1. Cadre de filtre
2. Nappe filtrante
Mécanismes d'action à l'intérieur du filtre :
3. Effet d'inertie
4. Effet d'interception
5. Effet de diffusion
*Exemple d'illustration d'un filtre HEPA 14 intégré à un aspirateur poussières Kärcher T 11/1 Classic HEPA.
Principe de fonctionnement d'un filtre HEPA 14
Un air pur grâce aux principes de la physique, le secret d'un filtre HEPA 14 :
Les filtres HEPA 14 s'appuient sur des principes physiques fondamentaux tels que la force d'adhésion ou le mouvement brownien pour filtrer de manière fiable les plus petites particules du flux d'air. À cet effet, leur réseau de fibres à mailles serrées est agencé selon une structure irrégulière, ce qui les différencie d'un tamis classique. Ainsi, les interstices de taille différente entre les fibres qui en résultent ne « criblent » pas les particules mais les font adhérer directement aux fibres au passage du flux d'air.
Mécanismes d'action d'un filtre HEPA 14
De la plus grosse à la plus petite particule, principe de fonctionnement d'un filtre HEPA 14 :
Effet d'inertie :
Plus la particule est grosse, plus sa masse et donc son inertie sont élevées. En vertu des principes de mécanique des fluides, lorsque le flux d'air change de direction devant l'obstacle que constitue une fibre, la particule la plus lourde maintient sa trajectoire par inertie, entre en collision avec la fibre et s'y colle.
Effet d'interception :
Plus une particule est petite, plus sa masse et donc son inertie sont faibles. Ainsi, une petite particule suit la trajectoire du flux d'air autour de l'obstacle constitué par la fibre. Au plus près de la fibre, elle est attirée par les forces d'adhésion de celle-ci et s'y colle.
Effet de diffusion :
Selon le principe du mouvement brownien, les plus petites particules du flux d'air entrent constamment en collision avec d'autres molécules de gaz et, comme une boule de flipper, changent constamment de direction. Dès qu'elles entrent en contact avec le matériau filtrant, elles y adhèrent.
Produits intégrant un filtre HEPA 14
À quelle fréquence les filtres HEPA 14 doivent-ils être remplacés ?
Plus l'appareil est utilisé, plus le filtre qui y est installé doit être remplacé ou nettoyé fréquemment afin de garantir une efficacité fiable à long terme. Un indicateur pour le remplacement ou le nettoyage du filtre est une diminution notable de la puissance d'aspiration de l'aspirateur poussières ou du purificateur d'air. Dans l'idéal, le filtre HEPA 14 doit être remplacé tous les trois mois. Dans des zones à exigences d'hygiène élevées, un changement mensuel est même recommandé.
Remplacer le filtre HEPA 14 ou le nettoyer ?
Il est essentiel de maintenir une capacité de filtration élevée et de remplacer le filtre régulièrement, en particulier pour les personnes allergiques. En fonction de l'utilisation qui en est faite et des sollicitations auxquelles il est soumis, un filtre perd progressivement son efficacité : il est alors temps de le remplacer. Un remplacement à intervalles réguliers est nécessaire pour garantir une qualité élevée en permanence et un niveau d'hygiène constant. Il n'est pas recommandé de nettoyer un filtre HEPA 14 à l'eau.