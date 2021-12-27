FILTRE HEPA 14 : LA SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN

Filtre HEPA 14 : la solution d'hygiène ultime

Le virus SARS-CoV-2 fait l'actualité. Nous connaissons son mode de propagation, nous avons compris la différence entre gouttelettes et aérosols : ces derniers s'accumulent et se concentrent dans l'air intérieur, au point d'engendrer un risque immédiat d'infection en cas d'inhalation. Ainsi, plus la concentration virale dans l'air ambiant est faible, plus le risque d'infection est faible.

Dans le domaine de la médecine et de la biologie, les filtres HEPA sont utilisés depuis des décennies pour réduire la propagation des particules et des micro-organismes dans l'air. Installés dans des purificateurs d'air ou des aspirateurs poussières, ils éliminent de manière efficace et fiable les virus, bactéries, champignons et germes de l'air ambiant. Chef de file des solutions de nettoyage innovantes, Kärcher a réussi à intégrer les filtres HEPA 14 (DIN EN 1822:2019) aux propriétés de filtration exceptionnelles dans des produits performants, contribuant ainsi de manière substantielle à une plus grande sécurité dans les espaces clos.