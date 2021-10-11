Hoe een vaatwasser reinigen en ontkalken
Vroeger was een vaatwasser een luxeproduct, tegenwoordig vinden we het standaard terug in veel huishoudens. Zorg ervoor dat uw afwasmachine langer meegaat door hem regelmatig te kuisen. Wij leggen stap voor stap uit hoe u een vaatwasser moet reinigen met simpele tips van Kärcher.
Hoe vaak de vaatwasser reinigen
Een vaatwasser is een waardevolle hulp in het dagelijks leven. Het doet zijn werk discreet op de achtergrond terwijl u andere dingen kunt doen.
Na verloop van tijd zullen er zich etensresten en kalk in de machine beginnen op te stapelen. Hierdoor kunnen bacteriën en schimmels zich in de vaatwasser verspreiden. Dat kan in het ergste geval zelfs schadelijk kan zijn voor de gezondheid.
Komt de vaat niet meer schoon uit de afwasser? Dan is dit een goede aanwijzing om uw machine grondig proper te maken. Bij het ontstaan van onaangename geurtjes en aanslag moet u de afwasmachine ook reinigen.
De filter van de vaatwasser schoonmaken
Het eerste wat u moet doen is de filter uit de bodem van de vaatwasser halen. Die beschermt de afvoerpomp en voorkomt dat etensresten zich in de buizen ophopen. Na verloop van tijd zullen de resten en andere voorwerpen de doorgang van de waterstroom namelijk blokkeren. Verwijder de filter volgens de instructies van de fabrikant en werp het grof vuil in de afvalbak.
Met een afwasborstel en wat afwasmiddel, of azijn, kunt u de filter schoonmaken. Plaats deze vervolgens terug in de afwasmachine.
De sproeiarmen van de vaatwasser reinigen
Controleer één of twee keer per jaar de sproeiarmen van de vaatwasser. Vaak kunt u ze eenvoudig verwijderen, maar het is raadzaam om toch even de gebruiksaanwijzing te bekijken
Sproeiarmen hebben kleine spuitmonden, die verstopt kunnen raken door etensresten of kalkaanslag. Gebruik een tandenstoker en stromend water om het vuil uit de gaatjes te halen. Plaats vervolgens de sproeiarmen terug in de machine.
De afdichtingen van de vaatwasser reinigen
De rubberen afdichtingen van een vaatwasser zorgen ervoor dat er geen water ontsnapt tijdens het wasprogramma. Groeven in de afdichtingen vormen een ideale voedingsbodem voor bacteriën en schimmels. Deze regelmatig schoonmaken is dus de boodschap.
Afdichtingen kunt u simpel reinigen met een schoonmaakmiddel op basis van azijn of een stoomreiniger. De hete stoom uit de machine verwijdert effectief bacteriën en vettig vuil.
Pas wel op! Hou het mondstuk van de stoomreiniger enkele centimeters van de afdichtingen, zo beschadigt u het rubber niet. Verwijder de losgeweekte voedselresten vervolgens met een schone, zachte doek.
Kalkaanslag uit de vaatwasser verwijderen
Bovenop de regelmatige reiniging van de onderdelen, moet u de afwasmachine van tijd tot tijd ontkalken.
Kalkaanslag uit de vaatwasser verwijderen doet u in principe door een cyclus uit te voeren terwijl deze leeg is. Om deze nog beter te ontkalken kunt u hiervoor een speciale vaatwasreiniger kopen.
Weet dat, voor u een machinereiniger koopt, de afwasmachine kan worden schoongemaakt met huismiddeltjes. Dat werkt even goed en is goedkoper.
Vaatwasser reinigen met soda en azijn
- Strooi 1-2 eetlepels baking soda op de bodem van een lege vaatwasser.
- Giet 20 ml azijnessence in het poederreservoir.
- Selecteer een wasprogramma zonder voorwas op de hoogst mogelijke temperatuur.
Als u voorwassen niet kunt uitschakelen, voeg de azijnessence toe in de voorverwarmde machine. Zet deze 1 uur uit om de contacttijd met de azijn te verlengen. Laat de machine daarna draaien op een wasprogramma met hoge temperatuur.
- Wacht na afloop tot de vaatwasser is afgekoeld om te voorkomen dat er doordringende azijndampen ontsnappen.
Meng de baking soda en azijn niet met elkaar, afzonderlijk werken ze beter. Deze ingrediënten ontkalken niet alleen uw vaatwasser, maar hebben ook een antibacteriële werking. U kunt als alternatief een kopje azijn gebruiken in plaats van azijnessence. Toe te voegen aan de machine nadat deze is opgewarmd.
Citroenzuur als alternatief gebruiken
In principe kan u een vaatwasser ook met citroenzuur ontkalken. Hiervoor moet u met een paar dingen rekening houden. Bij hoge temperaturen verbindt citroenzuur zich met kalk tot calciumcitraat. Dat is nog moeilijker te verwijderen uit uw machine.
Om te ontkalken, voeg 10 eetlepels citroenzuur toe aan 2 liter koud water. Start de lege afwasmachine op de laagste temperatuur.
Zodra het water in de machine is verdeeld, stop het programma en giet er het mengsel in. Sluit de vaatwasser en laat hem 1 uur onaangeroerd, start het programma daarna opnieuw.
Het voordeel, in vergelijking met azijn of azijnessence, is de aangename citroengeur.
Kalkaanslag voorkomen in de vaatwasser
U kunt kalkaanslag voorkomen in de vaatwasser door een simpele truc. Leg citroenschillen in het bestekvakje en start een normaal vaatwasprogramma. Let zeker op de aangename geur aan het eind van het wasprogramma.