Hoe vaak de vaatwasser reinigen

Een vaatwasser is een waardevolle hulp in het dagelijks leven. Het doet zijn werk discreet op de achtergrond terwijl u andere dingen kunt doen.

Na verloop van tijd zullen er zich etensresten en kalk in de machine beginnen op te stapelen. Hierdoor kunnen bacteriën en schimmels zich in de vaatwasser verspreiden. Dat kan in het ergste geval zelfs schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Komt de vaat niet meer schoon uit de afwasser? Dan is dit een goede aanwijzing om uw machine grondig proper te maken. Bij het ontstaan van onaangename geurtjes en aanslag moet u de afwasmachine ook reinigen.