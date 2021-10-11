Comment nettoyer votre lave-vaisselle ?
Autrefois, le lave-vaisselle était un électroménager de luxe, mais aujourd'hui il fait partie de l'équipement standard de nombreux ménages. Pour que le lave-vaisselle puisse faire son travail correctement le plus longtemps possible, il est nécessaire de l'entretenir régulièrement. Kärcher vous donne des conseils pour nettoyer le lave-vaisselle.
Pourquoi faut-il nettoyer le lave-vaisselle régulièrement ?
Le lave-vaisselle est une aide précieuse dans la vie de tous les jours. Il fait généralement son travail tout en discrétion à l'arrière-plan de votre quotidien. Cependant, avec le temps, les restes de nourriture et le calcaire s'accumulent et commencent à laisser des traces. Par conséquent, les bactéries et les moisissures peuvent se propager dans le lave-vaisselle, ce qui peut même être dangereux pour votre santé.
Une vaisselle qui n'est plus correctement lavée est le signe que le lave-vaisselle doit être nettoyé. C'est également le cas lorsque des odeurs désagréables se développent et que des dépôts deviennent visibles.
Nettoyer le filtre du lave-vaisselle
La première chose à faire est de retirer le filtre au fond du lave-vaisselle. Le filtre protège la pompe de drainage. C'est là que s'accumulent les résidus alimentaires et autres corps étrangers qui, avec le temps, obstruent l'écoulement de l'eau. Pour le nettoyer, retirez le filtre en suivant les instructions du fabricant et jetez les gros résidus dans la poubelle. Le filtre peut généralement être nettoyé à la main à l'aide d'une brosse à vaisselle et d'un peu de liquide vaisselle ou de vinaigre. Il doit ensuite être réinstallé en suivant les instructions du fabricant.
Certains lave-vaisselles sont équipés de plusieurs filtres.
Nettoyer les bras de lavage du lave-vaisselle
Les bras de lavage distribuant l'eau dans le lave-vaisselle pendant le cycle doivent être vérifiés une ou deux fois par an. Les bras de lavage peuvent généralement être retirés en quelques étapes, mais il est conseillé de vérifier les instructions du fabricant. Ils ont de petites buses, qui peuvent être obstruées par des résidus alimentaires ou du calcaire. Utilisez un cure-dent et de l'eau courante pour nettoyer les trous jusqu'à ce que l'eau puisse s'écouler sans entraves. Puis réinsérez les bras de lavage dans la machine.
Nettoyer les joints du lave-vaisselle
Les joints en caoutchouc d'un lave-vaisselle empêchent l'eau de s'échapper pendant le cycle. Les creux dans les joints en font le terrain idéal pour les bactéries et les champignons, il faut donc les nettoyer régulièrement.
Les joints peuvent être nettoyés avec un produit ménager à base de vinaigre. Le nettoyage avec un nettoyeur à vapeur est encore plus facile. La vapeur chaude élimine efficacement les bactéries et les saletés grasses.
Afin d'éviter d'endommager les joints, vous devez projeter la vapeur à une distance de quelques centimètres des joints. Les résidus alimentaires peuvent ensuite être essuyés à l'aide d'un chiffon propre et doux.
Détartrage du lave-vaisselle avec des produits ménagers fait maison
En plus du nettoyage des différentes pièces du lave-vaisselle, il est également nécessaire de détartrer votre lave-vaisselle de temps en temps.
En principe, vous pouvez le détartrer en lançant un cycle pendant que le lave-vaisselle est vide.
Il existe des produits de nettoyage spécifiques, mais le détartrage est tout aussi facile avec les bons remèdes maisons.
Nettoyer le lave-vaisselle avec du soda et du vinaigre
- Pour ce faire, saupoudrez 1 à 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude ou de levure chimique au fond du lave-vaisselle vide.
- Versez environ 20 ml d'essence de vinaigre dans le compartiment à poudre.
- Puis réglez le lave-vaisselle sur un programme à la température la plus élevée possible, sans prélavage. S'il n'est pas possible de désactiver le prélavage, l'essence de vinaigre peut également être ajoutée à la machine préchauffée immédiatement après le prélavage. Pour de meilleurs résultats, éteignez le lave-vaisselle pendant une heure après avoir ajouté le vinaigre afin de prolonger le temps de contact.
- Ensuite, attendez que le lave-vaisselle ait refroidi pour éviter que les vapeurs de vinaigre ne s'échappent.
Il est important que le bicarbonate de soude et le vinaigre ne se mélangent pas directement, car ils exercent mieux leur action séparément. Ces ingrédients ne font pas que détartrer votre lave-vaisselle, ils ont également un effet antibactérien. Vous pouvez aussi utiliser une tasse de vinaigre à la place de l'essence de vinaigre, en l'ajoutant à la machine après l'avoir préchauffée.
Détartrage à l'acide citrique comme alternative
En principe, un lave-vaisselle peut également être détartré à l'aide d'acide citrique, mais il faut tenir compte de certains éléments. À haute température, l'acide citrique se combine avec le calcaire pour former du citrate de calcium qui est très difficile à éliminer.
Pour le détartrage, ajoutez environ 10 cuillères à soupe d'acide citrique à 2 litres d'eau froide. Démarrez le lave-vaisselle à vide, à la température la plus basse possible.
Dès que l'eau est distribuée dans la machine, arrêtez le programme et versez le mélange eau-acide citrique. Laissez tremper pendant 1 heure, machine fermée, puis relancez le programme.
L'avantage par rapport au vinaigre ou à l'essence de vinaigre est l'agréable parfum d'agrumes.
Prévenir les dépôts calcaires
Pour éviter que le calcaire ne devienne un problème dans votre lave-vaisselle, il est nécessaire de prendre quelques mesures préventives au quotidien. En plaçant quelques écorces de citron dans le compartiment à couverts pendant un cycle normal de lavage de la vaisselle, vous réduisez le risque de dépôt de calcaire et assurez également une odeur agréable à la fin du cycle de lavage.