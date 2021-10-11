Propere vloeren in 2 stappen

De meest voorkomende reinigingsmethode is een combinatie van stofzuigen en nat dweilen. In de eerste stap wordt los vuil zoals stof en haren met een gewone stofzuiger weggehaald. Vervolgens wordt de vloer met een vloerwisser of een mop nat afgenomen. Idealiter wordt de mop regelmatig uitgewrongen met een wringer zodat direct contact met het vuil zoveel mogelijk wordt vermeden. Eerst moeten de randen van de hele ruimte worden schoongemaakt waarna vanaf de verste hoek in gelijkmatige banen naar de deur toe wordt gewerkt.

Na een beetje oefening kan met deze handmatige methode zeer snel worden schoongemaakt, maar er "kleven" ook enkele nadelen aan: hardnekkige verontreinigingen moeten extra bewerkt worden om ze weg te krijgen. De meeste vloerwissers gebruiken bij het reinigen redelijk veel water, zodat het vrij lang duurt voordat de vloer weer droog is. Schoonmaken met een robotstofzuiger is veel handiger en vereist minder water. Vooral handig zijn modellen die in verschillende modi kunnen reinigen: nat, droog of gecombineerd - nat en droog.