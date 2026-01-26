Nettoyant pour sols en bois RM 534, 500ml
Pour un nettoyage, un rafraîchissement et un entretien puissants mais tout de même doux des sols en bois vernis. Avec protection contre l'humidité pour éviter que le sol ne se gonfle. Avec une odeur de citron agréable.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (ml)
|500
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|8
|Poids (kg)
|0,5
|Poids emballage inclus (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|65 x 65 x 210
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Parquet vitrifié
- Parquet stratifié
- Sols en liège