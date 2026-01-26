Nettoyant pour sols en bois RM 534, 500ml

Pour un nettoyage, un rafraîchissement et un entretien puissants mais tout de même doux des sols en bois vernis. Avec protection contre l'humidité pour éviter que le sol ne se gonfle. Avec une odeur de citron agréable.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (ml) 500
Unité d’emballage (Pièce(s)) 8
Poids (kg) 0,5
Poids emballage inclus (kg) 0,6
Dimensions (L × l × h) (mm) 65 x 65 x 210
Domaines d'utilisation
  • Parquet vitrifié
  • Parquet stratifié
  • Sols en liège