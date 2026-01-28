Fini d'aspirer avant de laver le sol ! Grâce à deux paires de rouleaux en contre-rotation Duo!Move et à la fonction Hygienic!Spin+, notre nettoyeur de sols à batterie FC 7 Cordless élimine sans effort et rapidement jusqu'à 99,9 % de toutes les bactéries*** ainsi que les impuretés sèches et humides du quotidien sur tous les sols durs. Grâce à sa fonction boost activable, il vient à bout des saletés les plus tenaces et nettoie toujours parfaitement jusqu'aux bords. Il retient même les cheveux grâce à ses filtres à cheveux. Il permet de gagner jusqu'à 50 % de temps** en comparaison avec la méthode traditionnelle et d'obtenir des résultats de nettoyage supérieurs d'environ 20 % par rapport à ceux d'une serpillière classique*. Grâce à l'effet d'aéroglisseur qui se crée, l'appareil survole littéralement le sol, réduisant ainsi l'effort physique nécessaire. Avec une autonomie de quarante-cinq minutes, la puissante batterie permet de venir à bout d'une surface maximale de 175 m² sur les sols durs résistants et les joints. Le design Pass!Under à 180° permet un accès parfait sous les meubles. La quantité d'eau ainsi que la vitesse de rotation des rouleaux humidifiés automatiquement peuvent être ajustées en fonction du sol à l'aide de deux modes de nettoyage.