Floor Cleaner FC 7 Cordless
Nooit meer stofzuigen voordat je dweilt: de FC 7 draadloze Floor Cleaner verwijdert in één stap alle soorten droog en nat vuil dankzij de 4 tegengesteld draaiende microvezel rolletjes.
Met de draadloze Floor Cleaner FC 7 hoeft je niet altijd meer te stofzuigen voordat je gaat dweilen - wat de helft van de tijd bespaart*. De technologie met vier rollen en tegenrotatie maakt snelle en effectieve reiniging mogelijk met een hoge vuilverwijdering en glijdt soepel over vloeren. Het gedoe met het slepen van een emmer behoort tot het verleden, aangezien de vloerreiniger zowel een schoonwatertank als een afvalwatertank heeft. Ook is er geen contact meer met vuil, omdat de rollers constant worden bevochtigd met proper water en het vuile water rechtstreeks in de afvalwatertank terechtkomt. De watertoevoer en de rotatiesnelheid van de rollen kunnen in twee reinigingsmodi worden aangepast aan de vloer. Er is ook een boostfunctie om hardnekkig vuil te bestrijden. De werkduur per batterijlading is 45 minuten, genoeg om een oppervlakte van ongeveer 135 m² schoon te maken. Het apparaat is geschikt voor quasi alle harde vloeren (tegels, parket, laminaat, PVC, vinyl).
Kenmerken en voordelen
De reiniging is 20% schoner dan met emmer en dweil en veel handiger.
- Zonder enige moeite: niet meer rondzeulen met zware emmers, de dweilen niet meer met de hand moeten uitwringen, niet meer schrobben.
Extreem stille machine
- Aangenaam volume van slechts 59 dB.
Twee verschillende reinigingsmodi plus boost-functie
- De rotatie van de rollen en de hoeveelheid water kunnen worden aangepast afhankelijk van het soort vuil en de vloer, extra Boost-functie voor hardnekkig vuil.
- Geschikt voor alle harde vloeren - inclusief parket, laminaat, steen- en keramische tegels, PVC en vinyl.
- Een lage hoeveelheid restvocht betekent dat de vloeren na ongeveer 8 minuten opnieuw kunnen worden belopen.
Ca. 45 minuten looptijd dankzij de sterke lithium-ion batterij
- Maximale bewegingsvrijheid bij het reinigen omdat u niet meer afhankelijk bent van een stopcontact - gedaan met het constant wisselen van stopcontact.
- Drietraps LED-display fungeert als een intuïtieve batterijniveau-indicator
Intelligente tankniveau-indicatie
- Visueel en akoestisch signaal voor lege schoonwatertank en volle afvalwatertank.
- Overloopbeveiliging: Automatische uitschakeling als de afvalwatertank niet wordt geleegd.
Parkeer- en schoonmaakstation
- Verhoogde apparaatpositie in het parkeerstation voor het eenvoudig verwijderen en drogen van rollers.
- Praktische opslag van accessoires in het reinigingsstation.
Specificaties
Technische gegevens
|Gebiedsprestatie per acculading (m²)
|Ongev. 175
|Tankinhoud schoonwatertank (ml)
|400
|Tankinhoud vuilwatertank (ml)
|200
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Breedte van de rolborstel (mm)
|300
|Droogtijd van de schoongemaakte vloer (min)
|Ongev. 2
|Geluidsniveau (dB(A))
|59
|Batterij spanning (V)
|25
|Autonomie van de batterij (Ah)
|2,85
|Looptijd van de batterij (min)
|Ongev. 45
|Laadtijd van de batterij (u)
|4
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|310 x 230 x 1210
* De Kärcher Floor Cleaner behaalt tot 20 % betere reinigingsprestaties in vergelijking met een traditionele dweil met een poetsdoek in de testcategorie "Poetsen". Dit verwijst naar gemiddelde testresultaten op het gebied van reinigingsefficiëntie, vuilopname en reiniging van de rand. /
** Met de FC 7 Cordless kan u een tijdsbesparing behalen tot wel 50%, aangezien gewoon huishoudelijk vuil in één keer van harde vloeren kan worden verwijderd, zodat je niet meer hoeft te stofzuigen voordat je dweilt.
Inbegrepen bij levering
- Universele rol: 4 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: Vloerreiniging Universeel RM 536, 30 ml
- Schoonmaak- en parkeerstation
- Batterijlader
- Reinigingsborstel
Uitvoering
- De rotatie van de rollen en de hoeveelheid water kunnen worden aangepast
- 2-tank-systeem
- Zelfreinigende modus
Toepassingen
- Harde vloeren
- Zelfs hardnekkige vervuiling
- Verwijderen van grof vuil (bv. In werkplaats, garage of kelder)
- Fijn vuil
- Droog vuil
- Nat vuil