Le nettoyeur de sols FC 2-4 se démarque par son design autoportant, son faible poids de seulement 2,2 kilogrammes et sa fonction Marche/Arrêt automatique. Il suffit de tirer le manche du nettoyeur en arrière pour démarrer et éliminer les impuretés sèches et humides du quotidien en tout confort, en un seul passage. L'autonomie maximale de la batterie par charge s'élève à vingt minutes, ce qui correspond à une surface de nettoyage de 70 mètres carrés. Grâce à une batterie de rechange supplémentaire, vous pouvez nettoyer en toute flexibilité, sans avoir à interrompre le travail. Après l'activation de l'appareil, le rouleau est automatiquement humidifié par l'eau du réservoir d'eau propre. Cela garantit un nettoyage uniforme et efficace des sols durs. Autres atouts : nettoyage au plus près des bords et ramassage aisé des cheveux grâce aux filtres à cheveux intégrés. Tout contact avec la saleté est en outre évité grâce au réservoir d'eau sale hygiénique intégré. Ce dernier peut être retiré et nettoyé tout de suite après l'utilisation de l'appareil. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 4 V incluses sont compatibles avec tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V et se rechargent en un tour de main à l'aide du chargeur rapide Duo.