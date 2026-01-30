De Floor Cleaner FC 2-4 Battery Set overtuigt door zijn zelfdragende constructie, een laag gewicht van slechts 2,2 kilogram en automatische in- en uitschakelfunctie. Trek de handgreep van de vloerreiniger naar achteren om te starten en verwijder droog en nat dagelijks vuil heel gemakkelijk in slechts één handeling. De maximale werktijd per batterijlading is 20 minuten, wat overeenkomt met een schoonmaakoppervlak van 65m². Nadat het apparaat is geactiveerd, wordt de microvezel rol automatisch bevochtigd met het water uit de proper watertank. Dit zorgt voor een gelijkmatige en effectieve reiniging van harde vloeren. Verdere kenmerken zijn het reinigen tot aan elke rand en het eenvoudig opvangen van haren dankzij geïntegreerde haarfilters. Bovendien wordt contact met vuil vermeden door de geïntegreerde, hygiënische vuilwatertank. Deze kan direct na gebruik van het apparaat worden verwijderd en gereinigd. Inclusief 2x4V Kärcher Battery Power batterijen (die compatibel zijn met alle 4V Kärcher Battery Power apparaten) en duo sneloplaadstation.