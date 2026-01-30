Balai serpillière électrique EWM 2
La serpillière électrique EWM 2 élimine aisément éclaboussures et taches – sans avoir à porter de seau ni à frotter. De plus, elle offre un nettoyage 20 % plus propre qu'une serpillière.* Autonomie de la batterie : env. 20 min.
Éliminer les éclaboussures et les taches jusqu'aux bords, et ce, sans aucun seau ni frottage épuisant. Impossible ? Détrompez-vous ! C'est ce que permet la serpillière électrique EWM 2 équipée de 2 réservoirs qui relègue les serpillières classiques aux oubliettes. Les rouleaux rotatifs sont humidifiés en permanence à l'eau propre tandis que la saleté ramassée finit dans le réservoir d'eau sale. La technologie Hygienic!Spin élimine ainsi jusqu'à 99 % de toutes les bactéries** et les sols sont ensuite 20 % plus propres qu'avec les serpillières classiques.* Avec son design mince et son articulation à rotule maniable, l'EWM 2 passe aussi parfaitement sous les meubles et peut également être rangée avec un encombrement minimal. Le temps de séchage du sol n'est que d'environ deux minutes, ce qui permet une utilisation en toute sécurité sur tous les sols durs (par ex. carrelage, parquet, stratifié, PVC et vinyle). La puissante batterie lithium-ion offre une autonomie d'environ 20 minutes. De quoi nettoyer jusqu'à 60 m² de superficie avec cette serpillière.
Caractéristiques et avantages
Élimine les éclaboussures et tachesRemplace le mop cleaner classique et le seau d'eau Nettoie jusqu'au plus près des bords.
L'efficacité du nettoyage est supérieure de 20 %* au lavage à la serpillière et l'opération bien plus agréableSystème à deux réservoirs avec Hygienic!Spin : humidification permanente des rouleaux à partir du réservoir d'eau propre pendant que la saleté est collectée dans le réservoir d'eau sale. Pour une élimination des bactéries pouvant aller jusqu'à 99 %**. Sans effort : fini le seau à porter, la lingette de sol à essorer à la main et le frottage. Rouleaux Pure!Roll lavables en machine à 60 °C.
Design ultra-mince et tête de brossage des sols à articulation pivotanteNettoyage facile sous les meubles et autour des objets. Transport aisé et utilisation agréable grâce au faible poids du produit. Rangement compact.
Adapté à tous les sols durs (par ex. parquet vitrifié, huilé ou ciré, stratifié, carrelage, PVC, vinyle)
- La faible humidité résiduelle permet aux sols d'être à nouveau praticables après env. 2 minutes.
- Vaste gamme de détergents et de produits d'entretien pour tous les types de sols.
Autonomie d'environ vingt minutes grâce à la puissante batterie lithium-ion
- Liberté de mouvement maximale pendant le nettoyage grâce à l'indépendance vis-à-vis des prises électriques – plus besoin de changer de prise.
- Écran LED à trois niveaux indiquant de manière intuitive le niveau de charge.
Position parking avec rangement des rouleaux
- Rangement et entreposage pratiques de l'appareil et des rouleaux.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|120 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Rendement surfacique dépendant du niveau de charge de la batterie (m²)
|env. 60
|Capacité du réservoir d'eau propre (ml)
|360
|Capacité du réservoir d'eau sale (ml)
|140
|Largeur de travail avec brosse-rouleau (mm)
|300
|Temps de séchage du sol nettoyé (min)
|env. 2
|Tension de la batterie (V)
|7,2 - 7,4
|Capacité de la batterie (Ah)
|2,5
|Autonomie de la batterie (min)
|env. 20
|Durée de charge de la batterie (h)
|4
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2,4
|Poids emballage inclus (kg)
|4,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|305 x 226 x 1220
* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », l'EWM 2 obtient un résultat de nettoyage jusqu'à 20 % supérieur à celui d'une serpillière classique avec bonnette. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage et le nettoyage des bords.
Inclus dans la livraison
- Rouleau universel: 2 Pièce(s)
- Détergents: Nettoyage des sols Universal RM 536, 30 ml
- Position parking avec rangement des rouleaux
- Chargeur de batterie
Équipement
- Système à deux réservoirs
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Même les saletés tenaces
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.