De batterijaangedreven dweil EWM 2 met zijn twee tanks maakt conventionele moppen overbodig. De roterende rollen worden voortdurend bevochtigd met vers water, terwijl het opgevangen vuil in de afvalwatertank terechtkomt. Het apparaat maakt vloeren tot 20% schoner dan traditionele dweilen*. Dankzij de slanke vorm en het flexibele draaischarnier reikt de EWM 2 niet alleen gemakkelijk onder meubels, maar bespaart hij ook opbergruimte. De droogtijd van de vloer bedraagt slechts ongeveer twee minuten, waardoor deze perfect geschikt is voor gebruik op alle soorten harde vloeren (bijvoorbeeld tegels, parket, laminaat, PVC en vinyl). De krachtige lithium-ion-batterij heeft een looptijd van ca. 20 minuten. Hierdoor reinig je met het apparaat tot wel 60 m² vloeroppervlak.