Elektrische dweil EWM 2
De batterij-aangedreven dweil EWM 2 verwijdert gemakkelijk vlekken en spatten – zonder dat je met een emmer hoeft te slepen of hoeft te schrobben. Het laat oppervlakken 20% schoner achter dan een reguliere dweil.* Gebruiksduur batterij: Ca. 20 minuten.
De batterijaangedreven dweil EWM 2 met zijn twee tanks maakt conventionele moppen overbodig. De roterende rollen worden voortdurend bevochtigd met vers water, terwijl het opgevangen vuil in de afvalwatertank terechtkomt. Het apparaat maakt vloeren tot 20% schoner dan traditionele dweilen*. Dankzij de slanke vorm en het flexibele draaischarnier reikt de EWM 2 niet alleen gemakkelijk onder meubels, maar bespaart hij ook opbergruimte. De droogtijd van de vloer bedraagt slechts ongeveer twee minuten, waardoor deze perfect geschikt is voor gebruik op alle soorten harde vloeren (bijvoorbeeld tegels, parket, laminaat, PVC en vinyl). De krachtige lithium-ion-batterij heeft een looptijd van ca. 20 minuten. Hierdoor reinig je met het apparaat tot wel 60 m² vloeroppervlak.
Kenmerken en voordelen
Verwijdert gemorste vlekken en opgedroogde vloeistoffenVervangt de traditionele emmer en dweil Reinigt helemaal tot aan de rand.
De reiniging is 20% schoner dan met emmer en dweil en veel handiger.Zonder enige moeite: niet meer rondzeulen met zware emmers, de dweilen niet meer met de hand moeten uitwringen, niet meer schrobben.
Slank productontwerp en vloerkop met draaischarnierMoeiteloze reiniging onder meubels en rondom objecten Eenvoudig transport en comfortabel gebruik dankzij het lage gewicht van het product. Compacte opberging
Geschikt voor alle harde vloeren (bv.verzegelde, geöliede en gewaxte parket, laminaat, tegels, PVC, vinyl)
- Een lage hoeveelheid restvocht betekent dat de vloeren na ongeveer 8 minuten opnieuw kunnen worden belopen.
- Breed aanbod aan reinigings- en onderhoudsmiddelen voor alle soorten vloeren.
Looptijd van ongeveer twintig minuten dankzij de krachtige lithium-ion batterij
- Maximale bewegingsvrijheid bij het reinigen omdat u niet meer afhankelijk bent van een stopcontact - gedaan met het constant wisselen van stopcontact.
- Drietraps LED-display fungeert als een intuïtieve batterijniveau-indicator
Parkeerstation met rolbewaring
- Praktische opslag en parkeren van het apparaat en de rollen
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|120 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gebiedsprestatie per acculading (m²)
|Ongev. 60
|Tankinhoud schoonwatertank (ml)
|360
|Tankinhoud vuilwatertank (ml)
|140
|Breedte van de rolborstel (mm)
|300
|Droogtijd van de schoongemaakte vloer (min)
|Ongev. 2
|Batterij spanning (V)
|7,2 - 7,4
|Autonomie van de batterij (Ah)
|2,5
|Looptijd van de batterij (min)
|Ongev. 20
|Laadtijd van de batterij (u)
|4
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|305 x 226 x 1220
* De EWM 2 behaalt tot 20% betere reinigingsprestaties dan een traditionele dweil in de testcategorie "Wiping". Verwijst naar gemiddelde testresultaten voor reinigingsefficiëntie en randreiniging.
Inbegrepen bij levering
- Universele rol: 2 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: Vloerreiniging Universeel RM 536, 30 ml
- Parkeerstation met rolbewaring
- Batterijlader
Uitvoering
- 2-tank-systeem
Toepassingen
- Harde vloeren
- Zelfs hardnekkige vervuiling
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.