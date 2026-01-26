FC detergent Verzegeld parket/Laminaat/Kurk RM 534, 500ml

Voor een grondige en toch zachte reiniging, opfrissing en verzorging van verniste houte vloeren: RM 534. Met effectieve vochtbescherming tegen het opzwellen van de vloer. Met een frisse citroengeur.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (ml) 500
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 8
Gewicht (kg) 0,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 65 x 65 x 210
Videos
Toepassingen
  • Geverniste parket
  • Laminaatvloeren
  • Kurken vloeren