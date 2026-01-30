Floor Cleaner BR 4.300
De BR 4.300 schrobmachine is ideaal voor de reiniging van harde oppervlakken van 20 tot 200 m² - het perfecte alternatief voor de manuele reiniging. De vloeren zijn onmiddellijk droog.
Deze machine is net zo eenvoudig te manoeuvreren als een borstelstofzuiger. Hij oefent tien keer meer druk uit dan manueel schrobben met veel betere reinigingsresultaten. En dit aan een borstelsnelheid van ongeveer 1.500 toeren per minuut. Hij schrobt zowel voorwaarts als achterwaarts. Met de uiterst platte borstelkop kan u onder meubilair en radiatoren reiken.
Specificaties
Technische gegevens
|Tankinhoud schoonwatertank (l)
|4
|Tankinhoud vuilwatertank (l)
|4
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|820
|Werkbreedte zuigen (mm)
|300
|Borsteltoerental (tr/min)
|1450
|Borsteldruk (g/cm²)
|100
|Kabellengte (m)
|10
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|12
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|390 x 335 x 1180
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- 2-tank-systeem
- Transportwielen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen BR 4.300
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.