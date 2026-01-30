Deze machine is net zo eenvoudig te manoeuvreren als een borstelstofzuiger. Hij oefent tien keer meer druk uit dan manueel schrobben met veel betere reinigingsresultaten. En dit aan een borstelsnelheid van ongeveer 1.500 toeren per minuut. Hij schrobt zowel voorwaarts als achterwaarts. Met de uiterst platte borstelkop kan u onder meubilair en radiatoren reiken.