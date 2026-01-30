Nettoyeur de sols BR 4.300
Le nettoyeur pour surfaces dures BR 4.300 est léger et compact – pesant seulement 11.5 kg. Ce nettoyeur très innovatif et puissant est idéal pour le nettoyage des surfaces dures entre 20 et 200 m² comme alternative parfaite pour le nettoyage manuelle. Les sols sont immédiatement secs après le nettoyage et antidérapants.
Cet appareil peut être manoeuvré aussi simple qu'un aspirateur à brosses. Il produit une pression 10 fois plus élevée qu'un nettoyage manuel montrant pourtant des résultats de nettoyage beaucoup plus importants. Et tout cela, à une vitesse de rotation des brosses d'environ 1.500 tr/min. L'appareil fonctionne aussi bien en avant qu'en arrière. La tête de brossage extrêmement plat arrive sous les meubles et les radiateurs.
Spécifications
Données techniques
|Capacité du réservoir d'eau propre (l)
|4
|Capacité du réservoir d'eau sale (l)
|4
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|820
|Largeur d'aspiration (mm)
|300
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1450
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|100
|Longueur du câble (m)
|10
|Poids sans accessoires (kg)
|12
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|390 x 335 x 1180
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 1 Pièce(s)
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Roues de transport
Accessoires
Détergents
Piéces détachées BR 4.300
