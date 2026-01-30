Floor Cleaner FC 2-4 Battery Set
Eenvoudige, snelle en effectieve reiniging: de FC 2-4 Battery Set Floor Cleaner verwijdert zowel droog als nat dagelijks vuil in één stap. Inclusief 4V batterij en laadstation.
De Floor Cleaner FC 2-4 Battery Set overtuigt door zijn zelfdragende constructie, een laag gewicht van slechts 2,2 kilogram en automatische in- en uitschakelfunctie. Trek hiervoor de handgreep van de vloerreiniger naar achteren om te starten en verwijder droog en nat dagelijks vuil heel gemakkelijk in slechts één handeling. De maximale werktijd per batterijlading is 20 minuten, wat overeenkomt met een schoonmaakoppervlak van 70m². Nadat het apparaat is geactiveerd, wordt de rol automatisch bevochtigd met het water uit de proper watertank. Dit zorgt voor een gelijkmatige en effectieve reiniging van harde vloeren. Verdere kenmerken zijn het reinigen tot aan elke rand en het eenvoudig opvangen van haren dankzij geïntegreerde haarfilters. Bovendien wordt contact met vuil vermeden door de geïntegreerde, hygiënische vuilwatertank. Deze kan direct na gebruik van het apparaat worden verwijderd en gereinigd. Inclusief 4V Kärcher Battery Power batterij (die compatibel is met alle 4V Kärcher Battery Power apparaten) en laadstation.
Kenmerken en voordelen
Alles-in-één: verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil in één stap.
De reiniging is 20% schoner dan met emmer en dweil en veel handiger.
Automatische aan-/uit-knop
4 V Kärcher Battery Power
Parkeerpositie
Compact formaat en lichtgewicht
Het toestel is gemakkelijk schoon te maken
Flexibel dubbel gewricht
Extreem stille machine
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|4 V Battery platform
|Tankinhoud schoon water (ml)
|200
|Tankinhoud vuil water (ml)
|100
|Breedte van de rolborstel (mm)
|180
|Droogtijd van de schoongemaakte vloer (min)
|Ongev. 2
|Geluidsniveau (dB(A))
|55
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|nominaal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|1
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 70 (2,5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|Ongev. 20 (2,5 Ah)
|Oplaadtijd batterij met oplader 80 % / 100 % (min)
|130 / 150
|Laadstroom (A)
|1
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|220 x 240 x 1200
* De Kärcher Floor Cleaner behaalt tot 20 % betere reinigingsprestaties in vergelijking met een traditionele dweil met een poetsdoek in de testcategorie "Poetsen". Dit verwijst naar gemiddelde testresultaten op het gebied van reinigingsefficiëntie, vuilopname en reiniging van de rand.
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Batterij: 2.5 Ah batterij Battery Power (1 st.)
- Lader: 4 V batterijlader (1 st.)
- Universele rol: 1 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: Vloerreiniging Universeel RM 536, 30 ml
- Parkeerstation
- Reinigingsborstel
Uitvoering
- 2-tank-systeem
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Zelfs hardnekkige vervuiling
- Verwijderen van grof vuil (bv. In werkplaats, garage of kelder)
- Fijn vuil
- Droog vuil
- Nat vuil
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.