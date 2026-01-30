Nettoyeur de sols FC 2-4 Battery Set
Nettoyage facile, rapide et efficace : le nettoyeur de sols FC 2-4 élimine les impuretés sèches comme humides du quotidien en un seul passage. Batterie interchangeable et chargeur inclus.
Le nettoyeur de sols FC 2-4 se démarque par son design autoportant, son faible poids de seulement 2,2 kilogrammes et sa fonction Marche/Arrêt automatique. Il suffit de tirer le manche du nettoyeur en arrière pour démarrer et éliminer les impuretés sèches et humides du quotidien en tout confort, en un seul passage. L'autonomie maximale de la batterie par charge s'élève à vingt minutes, ce qui correspond à une surface de nettoyage de 70 mètres carrés. Après l'activation de l'appareil, le rouleau est automatiquement humidifié par l'eau du réservoir d'eau propre. Cela garantit un nettoyage uniforme et efficace des sols durs. Autres atouts : nettoyage au plus près des bords et ramassage aisé des cheveux grâce aux filtres à cheveux intégrés. Tout contact avec la saleté est en outre évité grâce au réservoir d'eau sale hygiénique intégré. Ce dernier peut être retiré et nettoyé tout de suite après l'utilisation de l'appareil. La batterie interchangeable Kärcher Battery Power 4 V incluse est compatible avec tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V.
Caractéristiques et avantages
Tout-en-un : élimine tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien en un seul passageUn gain de temps de 50 % : la technologie de ramassage des gros déchets permet de laver le sol sans avoir à passer l'aspirateur au préalable. Ramassage optimal des cheveux grâce à des filtres à cheveux intégrés. Nettoyage optimisé le long des bords grâce au design exclusif de la tête de nettoyage des sols.
L'efficacité du nettoyage est supérieure de 20 %* au lavage à la serpillière et l'opération bien plus agréableSystème à deux réservoirs : humidification permanente du rouleau à partir du réservoir d'eau propre pendant que la saleté est collectée dans le réservoir d'eau sale. Sans effort : fini le seau à porter, la lingette de sol à essorer à la main et le frottage. Le rouleau est lavable en machine à 60 °C.
Mise en marche / arrêt automatiquesSimple à mettre en marche et à débrancher. Rapide et intuitif. Plus besoin de se pencher.
Kärcher Battery Power 4 V
- Durable et performant grâce aux cellules Li-Ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils Kärcher Battery Power 4 V.
Position de stationnement
- Lors de pause, le balai tient facilement
Dimensions compactes et poids faible
- Maniable et facile à transporter
Nettoyage facile de l'appareil
- Nettoyage facile des filtres à cheveux à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
- Réservoir d'eau sale permettant une vidange sans contact avec la saleté et lavable au lave-vaisselle.
Double articulation flexible
- La poignée peut aisément être dirigée en toute direction.
- Très maniable.
- Excellente maniabilité et très bonne capacité à passer sous les meubles.
Très silencieuse
- Volume sonore agréable de seulement 55 dB.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batteries 4
|Contenu du réservoir d'eau propre (ml)
|200
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|100
|Largeur de travail avec brosse-rouleau (mm)
|180
|Temps de séchage du sol nettoyé (min)
|env. 2
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|55
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|nominale 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Capacité (Ah)
|2,5
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 70 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 20 (2,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec chargeur haute performance 80 %/ 100 % (min)
|130 / 150
|Courant de charge (A)
|1
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Poids sans accessoires (kg)
|2,3
|Poids emballage inclus (kg)
|4,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|220 x 240 x 1200
* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu'à 20 % supérieure à celle d'une serpillière classique avec une bonnette. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords.
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: batterie rechargeable Battery Power 2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: Chargeur Battery Power 4 V (1 pièce)
- Rouleau universel: 1 Pièce(s)
- Détergents: Nettoyage des sols Universal RM 536, 30 ml
- Station d'accueil
- Brosse
Équipement
- Système à deux réservoirs
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Même les saletés tenaces
- Gros déchets
- Résidus fins
- Saleté sèche
- Saleté humide
Accessoires
Détergents
Tous les appareils avec la même batterie
Piéces détachées FC 2-4 Battery Set
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.