Dweilrobot RCF 3
De RCF 3 dweilt harde vloeren volledig zelfstandig en levert uitstekende resultaten dankzij de Floor Cleaner rollertechnologie. Uitgerust met tapijtdetectie en LiDAR navigatie.
Schone vloeren met één druk op de knop: vanaf nu neemt de slimme RCF 3 dweilrobot het anders vervelende en tijdrovende dweilen van harde vloeren voor zijn rekening. Dankzij de beproefde Floor Cleaner rollertechnologie verwijdert de RCF 3 niet alleen hardnekkig vuil of opgedroogde vloeistoffen, maar ook los stof en droge kruimels. Daarbij detecteert hij automatisch tapijten en vermijdt deze vakkundig. De RCF 3 beschikt over twee tanks waardoor hij voortdurend schoon water aan de borstelwals kan leveren en het vuile water apart wordt opgevangen. Licht, droog vuil wordt gemakkelijk opgepakt en tevens naar de vuilwatertank getransporteerd. Met de praktische app-bediening kunnen verschillende reinigingsmodi worden ingesteld. Zo kan de robot zeer flexibel worden aangepast aan een breed scala aan behoeften en eisen. Voor het reinigen wordt de robot gemakkelijk gestart via de app of door op een knop op het apparaat te drukken. Uiteraard zijn ook automatische programma's in te stellen. Als de RCF 3 hulp nodig heeft, zal hij je dat in veel situaties laten weten via spraakuitvoer of via de app.
Kenmerken en voordelen
FC rollertechnologieDe dweilrobot RCF 3 werkt met de beproefde rollentechnologie van Kärcher, die zorgt voor een bijzonder grondige vochtige reiniging van harde vloeren. Licht, droog vuil, b.v. Stofpluisjes of kleine kruimels worden bij het nat dweilen direct opgepikt en met het gebruikte dweilwater opgevangen in de vuilwatertank. De rollertechnologie met continue reiniging van de borstelwals en het 2-tanksysteem zorgen voor een optimaal resultaat, ook op grotere oppervlakken, omdat je altijd met een schone roller werkt.
2-tanksysteem met vulniveau-indicatorenMet slim 2-tanksysteem: de microvezelroller wordt voortdurend bevochtigd met vers water uit de schoonwatertank. Het gebruikte water en vuil worden opgevangen in de 2e tank. De tankvulniveau-indicatoren geven aan of de vuilwatertank vol of de verswatertank leeg is. In beide gevallen onderbreekt de robot zijn werk en keert terug naar het laadstation. De weergave wordt weergegeven via LED's direct op de schoonmaakrobot en ook via een melding in de app.
Tapijtdetectie en -vermijdingDe RCF 3 detecteert automatisch tapijtoppervlakken met behulp van een ultrasone sensor en toont deze op de kaart in de app. Tijdens het reinigen rijdt de robot met een slimme rijstrategie rond de tapijten en voorkomt dat deze nat worden. Indien gewenst kan de tapijtvermijding ook via de app worden gedeactiveerd, zodat de robot over alle oppervlakken rijdt - zelfs laagpolige tapijten.
Zelfreinigende functie van de rol
- Aan de schraperrand wordt het vuil tijdens de reinigingsbeurt continu van de wals verwijderd en betrouwbaar opgevangen bij de haarkam of getransporteerd naar de vuilwatertank.
- Beste reinigingsresultaten door beproefde rollertechnologie en 2-tanksysteem: vuil water en deeltjes worden tijdens de reinigingsbeurt van de roller verwijderd. Ook ideaal voor grotere oppervlakken.
Handig bestuurd via de app
- Met de app kunnen veel instellingen worden aangepast aan individuele voorkeuren.
- Met de app kan de schoonmaakrobot vanaf elke locatie worden aangestuurd en geconfigureerd. Ook als je niet thuis bent.
- Via de app is informatie beschikbaar over de huidige status van het apparaat en een display met de huidige reinigingsvoortgang.
Nauwkeurig in kaart brengen van bestaande vloeren en veelzijdige aanpassingsmogelijkheden in de app
- De app kan meerdere kaarten opslaan, b.v. voor meerdere verdiepingen.
- Definieer zones waar niet overheen gereden en schoongemaakt mag worden (bijvoorbeeld tapijten en grotere obstakels) of die specifiek benaderd en individueel gedweild moeten worden.
- Definitie van individuele reinigingsinstellingen (reinigingsintensiteit, hoeveelheid water, aantal passages) voor specifieke kamers of gebieden, afhankelijk van de reinigingsbehoefte of de mate van vervuiling.
Timer
- Via de app kun je schoonmaaktijden inplannen en schoonmaakplannen maken.
- De RCF 3 start zelfstandig de schoonmaakwerkzaamheden op basis van geplande data/tijden.
Spraakuitvoer
- Altijd goed geïnformeerd: de RCF 3 geeft via spraakuitvoer belangrijke informatie door en deelt de actuele status.
- Als de dweilrobot hulp of onderhoud nodig heeft, laat hij dit in veel situaties weten via gesproken uitvoer.
Anti-valsensoren
- De valsensoren voorkomen op betrouwbare wijze dat de RCF 3 van treden of richels valt.
- De sensoren scannen continu de vloer. Als er een groot niveauverschil of een soortgelijk risico wordt gedetecteerd, ontvangt de controller een signaal waardoor de robot zich moet omdraaien.
Gegevensbescherming en updates
- Als fabrikant met hoofdzetel in Duitsland hecht Kärcher veel belang aan gegevensbescherming en ziet het er nauwlettend op toe dat aan alle toepasselijke wettelijke vereisten wordt voldaan.
- De volledige gegevensoverdracht tussen de Home Robots-app op jouw smartphone en je dweilrobot loopt via een cloud naar servers die zich alleen in Duitsland bevinden.
- Regelmatige updates verbeteren en verlengen de prestaties van de dweilrobot en app. Dit betekent ook dat de beveiliging van het systeem voortdurend wordt bijgewerkt om aan de huidige specificaties te voldoen.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Oplaadtijd batterij (min)
|180
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Autonomie van de batterij (Ah)
|5,2
|Looptijd batterij per oplaadbeurt (min)
|120
|Oppervlakteprestatie (afhankelijk van reinigingsmodus) (m²)
|80
|Schoonwatertank (ml)
|430
|Vuilwatertank (ml)
|115
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gewicht dweilrobot (kg)
|4,5
|Gewicht basisstation (kg)
|0,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,2
|Robothoogte (mm)
|120
|Robotdiameter (mm)
|340
|Afmetingen laadstation (l x b x h) (mm)
|142 x 153 x 124
Inbegrepen bij levering
- Microvezelwals: 2 Stuk(s)
- Schoonmaaktool
- Schoonwatertank
- Vuilwatertank
- Laadstation
Uitvoering
- Autonome reiniging
- Anti-valsensoren
- Tapijtsensor
- Bediening via app
- Verbonden via WLAN
- Slimme services en functionaliteiten in de app
- Spraakuitvoer
- Lasernavigatiesysteem (LiDAR)
- Timer: Meerdere timers mogelijk
- Reinigingsmodi: Nat reinigen/ Automatisch systeem/ Plek
Toepassingen
- Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen Dweilrobot RCF 3
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.