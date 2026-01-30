Schone vloeren met één druk op de knop: vanaf nu neemt de slimme RCF 3 dweilrobot het anders vervelende en tijdrovende dweilen van harde vloeren voor zijn rekening. Dankzij de beproefde Floor Cleaner rollertechnologie verwijdert de RCF 3 niet alleen hardnekkig vuil of opgedroogde vloeistoffen, maar ook los stof en droge kruimels. Daarbij detecteert hij automatisch tapijten en vermijdt deze vakkundig. De RCF 3 beschikt over twee tanks waardoor hij voortdurend schoon water aan de borstelwals kan leveren en het vuile water apart wordt opgevangen. Licht, droog vuil wordt gemakkelijk opgepakt en tevens naar de vuilwatertank getransporteerd. Met de praktische app-bediening kunnen verschillende reinigingsmodi worden ingesteld. Zo kan de robot zeer flexibel worden aangepast aan een breed scala aan behoeften en eisen. Voor het reinigen wordt de robot gemakkelijk gestart via de app of door op een knop op het apparaat te drukken. Uiteraard zijn ook automatische programma's in te stellen. Als de RCF 3 hulp nodig heeft, zal hij je dat in veel situaties laten weten via spraakuitvoer of via de app.