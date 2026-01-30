Des sols propres par simple pression sur un bouton : dorénavant, le laveur robot intelligent RCF 3 se charge du lavage humide des sols durs qui nécessitait jusqu'ici des efforts et du temps. Grâce à la technologie éprouvée des rouleaux FC, le RCF 3 élimine non seulement les saletés tenaces ou les liquides séchés, mais également la poussière non adhérente et les miettes sèches. Pendant ses trajets, il détecte automatiquement les moquettes et les contourne habilement. Le RCF 3 dispose de 2 réservoirs qui lui permettent d'appliquer de l'eau propre au rouleau en permanence et de collecter l'eau sale séparément. Les saletés sèches légères sont ramassées sans aucun mal puis également acheminées dans le réservoir d'eau sale. Grâce à la commande pratique via l'application, différents modes de nettoyage peuvent être réglés. Ainsi, le robot s'ajuste en toute flexibilité aux besoins et aux exigences les plus divers. Pour le nettoyage, il suffit de démarrer le robot via l'application conviviale ou en appuyant sur le bouton situé sur l'appareil. Si le RCF 3 a besoin d'aide, il le signale par réponse vocale ou via l'application dans de nombreuses situations.