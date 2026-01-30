Robot de nettoyage RCF 3
Le RCF 3 lave les sols durs de manière entièrement autonome et fournit d'excellents résultats grâce à la technologie des rouleaux FC. Équipé d'une détection de moquette, il est prêt pour tous les foyers.
Des sols propres par simple pression sur un bouton : dorénavant, le laveur robot intelligent RCF 3 se charge du lavage humide des sols durs qui nécessitait jusqu'ici des efforts et du temps. Grâce à la technologie éprouvée des rouleaux FC, le RCF 3 élimine non seulement les saletés tenaces ou les liquides séchés, mais également la poussière non adhérente et les miettes sèches. Pendant ses trajets, il détecte automatiquement les moquettes et les contourne habilement. Le RCF 3 dispose de 2 réservoirs qui lui permettent d'appliquer de l'eau propre au rouleau en permanence et de collecter l'eau sale séparément. Les saletés sèches légères sont ramassées sans aucun mal puis également acheminées dans le réservoir d'eau sale. Grâce à la commande pratique via l'application, différents modes de nettoyage peuvent être réglés. Ainsi, le robot s'ajuste en toute flexibilité aux besoins et aux exigences les plus divers. Pour le nettoyage, il suffit de démarrer le robot via l'application conviviale ou en appuyant sur le bouton situé sur l'appareil. Si le RCF 3 a besoin d'aide, il le signale par réponse vocale ou via l'application dans de nombreuses situations.
Caractéristiques et avantages
Technologie des rouleaux FCLe laveur robot RCF 3 fonctionne avec la technologie éprouvée des rouleaux Kärcher, garantissant un nettoyage humide particulièrement efficace des sols durs. Les saletés sèches légères, par ex. les moutons, les petites miettes ou les salissures provenant de la route, sont ramassées directement pendant le lavage humide et collectées dans le réservoir d'eau sale avec l'eau de lavage usagée. La technologie avec décolmatage continu du rouleau et le système à deux réservoirs garantissent un résultat optimal, y compris sur les surfaces étendues, étant donné que le travail se fait toujours avec un rouleau propre.
Système à deux réservoirs avec indication du niveau de remplissageAvec système à deux réservoirs ingénieux : le rouleau microfibres est constamment humidifié à l'eau propre provenant du réservoir d'eau propre. L'eau usagée et la saleté sont collectées dans le 2e réservoir. Les indications de niveau de remplissage des réservoirs permettent de savoir si le réservoir d'eau sale est plein ou si le réservoir d'eau propre est vide. Dans les deux cas, le robot interrompt son travail et retourne à la station de recharge. L'indication s'effectue de manière visuelle par des LED situées directement sur le nettoyeur robot ainsi que par une notification dans l'application.
Détection et contournement des moquettesLe RCF 3 détecte automatiquement les moquettes grâce à son capteur à ultrasons et les repère sur la carte dans l'application. Pendant le nettoyage, le robot contourne les moquettes en suivant une stratégie de déplacement intelligente et leur évite d'être mouillées. Au besoin, le contournement des moquettes peut également être désactivé via l'application afin que le robot passe sur toutes les surfaces, y compris les moquettes à poils courts.
Fonction d'auto-nettoyage du rouleau
- Grâce à la raclette, le rouleau est constamment débarrassé de la saleté pendant le trajet de nettoyage ; celle-ci est collectée de manière fiable au niveau du peigne ou acheminée dans le réservoir d'eau sale.
- Des résultats de nettoyage irréprochables grâce à la technologie éprouvée des rouleaux et au système à deux réservoirs : l'eau sale et les particules sont éliminées du rouleau pendant le trajet de nettoyage. Également idéal pour les surfaces étendues.
Commande confortable de l'application avec WLAN
- L'application permet un ajustement individuel de nombreux paramètres.
- L'application permet la commande et la configuration mobiles du nettoyeur robot. Même en n'étant pas chez soi.
- Fourniture d'informations sur l'état actuel de l'appareil et indication de la progression du nettoyage via l'application.
Cartographie précise des sols existants et possibilités d'ajustement variées dans l'application
- L'application offre la possibilité d'enregistrer plusieurs cartes, par ex. pour différents étages.
- Établissement de zones à ne pas parcourir et à ne pas nettoyer (par ex. moquettes, espaces de jeux et grands obstacles) ou de zones à cibler et à laver individuellement.
- Définition de réglages de nettoyage individuels (intensité de nettoyage, quantité d'eau, nombre de passages) pour certaines pièces ou zones en fonction des besoins de nettoyage ou du degré d'encrassement.
Temporisateur
- Fixation d'heures de nettoyage et création de plannings de nettoyage via l'application.
- Le RCF 3 démarre les trajets de nettoyage de manière autonome sur la base des échéances prédéfinies.
Réponse vocale
- Toujours bien informé : le RCF 3 communique les indications importantes ou l'état actuel par réponse vocale.
- Si le laveur robot a besoin d'aide ou d'entretien, il le signale par réponse vocale dans de nombreuses situations.
Capteurs de chute
- Les capteurs anti-chute préviennent de manière fiable les chutes du RCF 3, par ex. au niveau des escaliers ou des paliers.
- Les capteurs scannent le sol en continu. En cas de détection d'un palier important ou d'un danger similaire, la commande reçoit un signal et ordonne au robot de faire demi-tour.
Protection des données et mises à jour
- En tant que fabricant basé en Allemagne, Kärcher attache une importance particulière à la protection des données et se conforme avec la plus grande diligence à toutes les dispositions légales locales en vigueur.
- L'ensemble de l'échange de données entre l'application Home Robots sur smartphone et le laveur robot s'effectue via un cloud à l'aide de serveurs situés exclusivement en Allemagne.
- Les mises à jour régulières améliorent et renforcent les performances du laveur robot et de l'application. De plus, la sécurité du système est ainsi adaptée en permanence aux exigences actuelles.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Durée de charge batterie (min)
|180
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Capacité de la batterie (Ah)
|5,2
|Autonomie par charge (min)
|120
|Rendement surfacique (en fonction du mode de nettoyage) (m²)
|80
|Réservoir d'eau propre (ml)
|430
|Réservoir d'eau sale (ml)
|115
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Poids laveur robot (kg)
|4,5
|Poids station de recharge (kg)
|0,4
|Poids emballage inclus (kg)
|7,2
|Hauteur robot (mm)
|120
|Diamètre robot (mm)
|340
|Dimensions station de recharge (L x l x H) (mm)
|142 x 153 x 124
Inclus dans la livraison
- Rouleau microfibre: 2 Pièce(s)
- Outil de nettoyage
- Réservoir d'eau propre
- Réservoir d'eau sale
- Station de recharge
Équipement
- Nettoyage autonome
- Capteurs de chute
- Capteur de moquette
- Commande via application
- Connexion via WLAN
- Smart Services / Features dans l'appli
- Réponse vocale
- Système de navigation laser (LiDAR)
- Temporisateur: plusieurs temporisateurs sont possibles
- Modes de nettoyage: Nettoyage à l'eau/ Automatique/ Spot
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés
Accessoires
Détergents
Piéces détachées RCF 3
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.