Floor Cleaner FC 4-4 Battery Set
De FC 4-4 verwijdert droog en nat vuil nauwkeurig en snel met zijn twee reinigingsstanden.Versie inclusief 2 verwisselbare 4V batterijen en een duo snellader.
Met de vloerreiniger FC 4-4 hoef je niet altijd meer te stofzuigen voor het dweilen en kun je droog en nat vuil in één stap verwijderen. Met de lange batterijduur van max. 30 minuten kunnen oppervlakken tot 90m² moeiteloos worden gereinigd. Met de meegeleverde Duo-snellader is opladen in slechts 70 minuten mogelijk. Een visueel en akoestisch signaal wordt gebruikt om te communiceren wanneer de proper watertank moet worden bijgevuld en de vuilwatertank moet worden geleegd. Na activering van het apparaat worden de twee rollen automatisch bevochtigd met het water uit de proper watertank. De hoeveelheid water kan met behulp van de twee reinigingsstanden worden aangepast aan het type vloer. De FC 4-4 reinigt zelfs moeilijk bereikbare plaatsen en pakt haren gemakkelijk op. Direct contact met vuil wordt vermeden dankzij de geïntegreerde en hygiënische vuilwatertank, die na gebruik kan worden gereinigd. De FC 4-4 staat op zichzelf en kan dankzij de afneembare handgreep handig worden opgeborgen. De 4 V Kärcher Battery Power batterijen zijn te gebruiken met alle 4V Kärcher Battery Power apparaten. Versie inclusief 2 verwisselbare 4V batterijen en een duo snellader.
Kenmerken en voordelen
Alles-in-één: verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil in één stap.50 procent tijdsbesparing: de technologie voor het opnemen van grof vuil maakt dweilen mogelijk zonderaltijd eerst te moeten stofzuigen. Optimaal opzuigen van haren met geïntegreerde haarfilter. Reinigt helemaal tot aan de rand.
De reiniging is 20% schoner dan met emmer en dweil en veel handiger.2-tank-systeem: de rollen worden permanent nat gemaakt vanuit de schoonwatertank terwijl het vuil wordt opgevangen in de vuilwatertank. Zonder enige moeite: niet meer rondzeulen met zware emmers, de dweilen niet meer met de hand moeten uitwringen, niet meer schrobben. De rollen kunnen op 60° worden gewassen in de wasmachine.
Twee verschillende reinigingsmodiDe rotatie van de rollen en de hoeveelheid water zijn instelbaar afhankelijk van het type vuil en de vloer. Geschikt voor alle harde vloeren – inclusief parket, laminaat, natuursteen en keramische tegels, PVC en vinyl. Door een laag restvocht is de vloer na circa 2 minuten weer beloopbaar.
4 V Kärcher Battery Power
- Langdurig en krachtig dankzij li-ioncellen.
- De verwisselbare batterij kan in alle andere 4 V Kärcher Battery Power-apparaten worden gebruikt.
Vrijstaand en gemakkelijk te manoeuvreren
- Praktisch voor werkonderbrekingen: apparaat blijft zelf staan
- Moeiteloze reiniging onder meubels en rondom objecten
Intelligente tankniveau-indicatie
- Visueel signaal wanneer de properwatertank leeg is en de vuilwatertank vol.
- Evenwichtige verhouding: de vuilwatertank is vol als de verswatertank leeg is.
Het toestel is gemakkelijk schoon te maken
- Apparaat- en rolreinigingsfunctie.
- Eenvoudige reiniging van haarfilters met meegeleverde schoonmaakborstel.
- De vuilwatertank mag in de vaatwasser en kan gemakkelijk worden leeggemaakt zonder in contact te komen met het vuil.
Afneembare handgreep en parkeerstation met opbergruimte voor rollen
- Ruimtebesparend opbergen dankzij de verstelbare opberghoogte, die ca. 30 cm kan worden verlaagd.
- De rollen kunnen netjes direct op het parkeerstation worden opgeborgen.
Extreem stille machine
- Aangenaam volume van slechts 57 dB.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|4 V Battery platform
|Tankinhoud schoon water (ml)
|400
|Tankinhoud vuil water (ml)
|200
|Breedte van de rolborstel (mm)
|300
|Droogtijd van de schoongemaakte vloer (min)
|Ongev. 2
|Geluidsniveau (dB(A))
|57
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|nominaal 7,2 - 7,4 - max. 8,4
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|2
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 90 (2,5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|Ongev. 30 (2,5 Ah)
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|50 / 70
|Laadstroom (A)
|2 x 2,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|225 x 310 x 1200
* De Kärcher Floor Cleaner behaalt tot 20 % betere reinigingsprestaties in vergelijking met een traditionele dweil met een poetsdoek in de testcategorie "Poetsen". Dit verwijst naar gemiddelde testresultaten op het gebied van reinigingsefficiëntie, vuilopname en reiniging van de rand.
Inbegrepen bij levering
- Variant: Inclusief batterijen en oplader
- Batterij: 2.5 Ah batterij Battery Power (2 st.)
- Lader: 4 V Battery Power snellader (1 st.)
- Universele rol: 2 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: Vloerreiniging Universeel RM 536, 30 ml
- Reinigingsborstel
Uitvoering
- 2-tank-systeem
- De rotatie van de rollen en de hoeveelheid water kunnen worden aangepast
- Schoonmaak- en parkeerstation met plaats voor de rollen
- Zelfreinigende modus
Toepassingen
- Harde vloeren
- Zelfs hardnekkige vervuiling
- Verwijderen van grof vuil (bv. In werkplaats, garage of kelder)
- Fijn vuil
- Droog vuil
- Nat vuil
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.