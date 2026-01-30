Avec le nettoyeur de sols FC 4-4, vous n'avez plus besoin d'aspirer avant de laver le sol : il élimine les impuretés sèches et humides du quotidien en un seul passage. Grâce à un maximum de trente minutes d'autonomie de la batterie par charge, il est facile de nettoyer des surfaces jusqu'à 90 mètres carrés. Le chargeur rapide Duo inclus permet une recharge en 70 minutes seulement. Un signal visuel permet à l'utilisateur de savoir quand il doit remplir le réservoir d'eau propre et vider le réservoir d'eau sale. Après l'activation de l'appareil, les deux rouleaux sont automatiquement humidifiés par l'eau du réservoir d'eau propre. La quantité d'eau peut être adaptée au revêtement de sol à l'aide des 2 modes de nettoyage. Le FC 4-4 nettoie même les endroits difficiles d'accès et ramasse aisément les cheveux. Tout contact direct avec la saleté est évité grâce au réservoir d'eau sale intégré et hygiénique ; ce dernier peut être retiré et nettoyé après l'utilisation de l'appareil. Le FC 4-4 tient debout tout seul et se range sans encombrer grâce à sa poignée amovible. Cet appareil est adapté à tous les sols durs. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 4 V sont compatibles avec tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V.