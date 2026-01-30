Floor Cleaner FC 4-4 Battery Set (Duo)
De FC 4-4 verwijdert droog en nat vuil nauwkeurig en snel met zijn twee reinigingsstanden. Duo versie inclusief 4 verwisselbare 4V batterijen en een duo snellader.
Met de vloerreiniger FC 4-4 hoef je niet altijd meer te stofzuigen voor het dweilen en kun je droog en nat vuil in één stap verwijderen. Met de lange batterijduur van max. 30 minuten kunnen oppervlakken tot 90m² moeiteloos worden gereinigd. Met de meegeleverde Duo-snellader is opladen in slechts 70 minuten mogelijk. Een visueel en akoestisch signaal wordt gebruikt om te communiceren wanneer de proper watertank moet worden bijgevuld en de vuilwatertank moet worden geleegd. Na activering van het apparaat worden de twee rollen automatisch bevochtigd met het water uit de proper watertank. De hoeveelheid water kan met behulp van de twee reinigingsstanden worden aangepast aan het type vloer. De FC 4-4 reinigt zelfs moeilijk bereikbare plaatsen en pakt haren gemakkelijk op. Direct contact met vuil wordt vermeden dankzij de geïntegreerde en hygiënische vuilwatertank, die na gebruik kan worden gereinigd. De FC 4-4 staat op zichzelf en kan dankzij de afneembare handgreep handig worden opgeborgen. De 4 V Kärcher Battery Power batterijen zijn te gebruiken met alle 4V Kärcher Battery Power apparaten. Duo versie inclusief 4 verwisselbare 4V batterijen en een duo snellader.
Kenmerken en voordelen
Alles-in-één: verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil in één stap.
De reiniging is 20% schoner dan met emmer en dweil en veel handiger.
Twee verschillende reinigingsmodi
4 V Kärcher Battery Power
Vrijstaand en gemakkelijk te manoeuvreren
Intelligente tankniveau-indicatie
Het toestel is gemakkelijk schoon te maken
Afneembare handgreep en parkeerstation met opbergruimte voor rollen
Extreem stille machine
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|4 V Battery platform
|Tankinhoud schoon water (ml)
|400
|Tankinhoud vuil water (ml)
|200
|Breedte van de rolborstel (mm)
|300
|Droogtijd van de schoongemaakte vloer (min)
|Ongev. 2
|Geluidsniveau (dB(A))
|57
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|nominaal 7,2 - 7,4 - max. 8,4
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|2
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 90 (2,5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|Ongev. 30 (2,5 Ah)
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|50 / 70
|Laadstroom (A)
|2 x 2,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|225 x 310 x 1200
* De Kärcher Floor Cleaner behaalt tot 20 % betere reinigingsprestaties in vergelijking met een traditionele dweil met een poetsdoek in de testcategorie "Poetsen". Dit verwijst naar gemiddelde testresultaten op het gebied van reinigingsefficiëntie, vuilopname en reiniging van de rand.
Inbegrepen bij levering
- Variant: Inclusief batterijen en oplader
- Batterij: 2,5 Ah Battery Power-accu (4 st.)
- Lader: 4 V Battery Power snellader (1 st.)
- Universele rol: 2 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: Vloerreiniging Universeel RM 536, 30 ml
- Reinigingsborstel
Uitvoering
- 2-tank-systeem
- De rotatie van de rollen en de hoeveelheid water kunnen worden aangepast
- Schoonmaak- en parkeerstation met plaats voor de rollen
- Zelfreinigende modus
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Zelfs hardnekkige vervuiling
- Verwijderen van grof vuil (bv. In werkplaats, garage of kelder)
- Fijn vuil
- Droog vuil
- Nat vuil
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen FC 4-4 Battery Set (Duo)
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.