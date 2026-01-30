Met de vloerreiniger FC 4-4 hoef je niet altijd meer te stofzuigen voor het dweilen en kun je droog en nat vuil in één stap verwijderen. Met de lange batterijduur van max. 30 minuten kunnen oppervlakken tot 90m² moeiteloos worden gereinigd. Met de meegeleverde Duo-snellader is opladen in slechts 70 minuten mogelijk. Een visueel en akoestisch signaal wordt gebruikt om te communiceren wanneer de proper watertank moet worden bijgevuld en de vuilwatertank moet worden geleegd. Na activering van het apparaat worden de twee rollen automatisch bevochtigd met het water uit de proper watertank. De hoeveelheid water kan met behulp van de twee reinigingsstanden worden aangepast aan het type vloer. De FC 4-4 reinigt zelfs moeilijk bereikbare plaatsen en pakt haren gemakkelijk op. Direct contact met vuil wordt vermeden dankzij de geïntegreerde en hygiënische vuilwatertank, die na gebruik kan worden gereinigd. De FC 4-4 staat op zichzelf en kan dankzij de afneembare handgreep handig worden opgeborgen. De 4 V Kärcher Battery Power batterijen zijn te gebruiken met alle 4V Kärcher Battery Power apparaten. Duo versie inclusief 4 verwisselbare 4V batterijen en een duo snellader.