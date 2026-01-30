Avec le nettoyeur de sols FC 4-4, vous n'avez plus besoin d'aspirer avant de laver le sol : il élimine les impuretés sèches et humides du quotidien en un seul passage. Grâce à un maximum de trente minutes d'autonomie par charge de la batterie, il est facile de nettoyer des surfaces jusqu'à 90 mètres carrés. Le chargeur rapide Duo inclus permet de recharger 2 batteries en seulement soixante-dix minutes. Pendant ce temps, vous pouvez nettoyer grâce aux 2 batteries de rechange supplémentaires, ce qui vous évite d'avoir à interrompre le travail. Un signal visuel avertit l'utilisateur lorsqu'il doit faire l'appoint du réservoir d'eau propre et vider le réservoir d'eau sale. Après l'activation de l'appareil, les deux rouleaux sont automatiquement humidifiés par l'eau du réservoir d'eau propre. La quantité d'eau peut être ajustée en fonction du revêtement de sol à l'aide des 2 modes de nettoyage. Le FC 4-4 nettoie même les endroits difficiles d'accès et ramasse aisément les cheveux. Tout contact direct avec la saleté est évité grâce au réservoir d'eau sale intégré et hygiénique qui peut être retiré et nettoyé après le nettoyage du sol. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 4 V offrent plus de flexibilité et sont compatibles avec tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V.