Nettoyeur de sols FC 4-4 Battery Set 4B Duo
Nettoyage précis : grâce à ses 2 modes de nettoyage, le FC 4-4 élimine les impuretés sèches et humides du quotidien avec précision et rapidité. 4 batteries interchangeables et chargeur rapide Duo inclus.
Avec le nettoyeur de sols FC 4-4, vous n'avez plus besoin d'aspirer avant de laver le sol : il élimine les impuretés sèches et humides du quotidien en un seul passage. Grâce à un maximum de trente minutes d'autonomie par charge de la batterie, il est facile de nettoyer des surfaces jusqu'à 90 mètres carrés. Le chargeur rapide Duo inclus permet de recharger 2 batteries en seulement soixante-dix minutes. Pendant ce temps, vous pouvez nettoyer grâce aux 2 batteries de rechange supplémentaires, ce qui vous évite d'avoir à interrompre le travail. Un signal visuel avertit l'utilisateur lorsqu'il doit faire l'appoint du réservoir d'eau propre et vider le réservoir d'eau sale. Après l'activation de l'appareil, les deux rouleaux sont automatiquement humidifiés par l'eau du réservoir d'eau propre. La quantité d'eau peut être ajustée en fonction du revêtement de sol à l'aide des 2 modes de nettoyage. Le FC 4-4 nettoie même les endroits difficiles d'accès et ramasse aisément les cheveux. Tout contact direct avec la saleté est évité grâce au réservoir d'eau sale intégré et hygiénique qui peut être retiré et nettoyé après le nettoyage du sol. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 4 V offrent plus de flexibilité et sont compatibles avec tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V.
Caractéristiques et avantages
Tout-en-un : élimine tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien en un seul passageUn gain de temps de 50 % : la technologie de ramassage des gros déchets permet de laver le sol sans avoir à passer l'aspirateur au préalable. Ramassage optimal des cheveux grâce à des filtres à cheveux intégrés. Nettoie jusqu'au plus près des bords.
L'efficacité du nettoyage est supérieure de 20 %* au lavage à la serpillière et l'opération bien plus agréableSystème à deux réservoirs : humidification permanente des rouleaux à partir du réservoir d'eau propre pendant que la saleté est collectée dans le réservoir d'eau sale. Sans effort : fini le seau à porter, la lingette de sol à essorer à la main et le frottage. Rouleaux lavables en machine à 60 °C.
Deux modes de nettoyage différentsVitesse de rotation des rouleaux et quantité d'eau réglables en fonction du type de saleté et du sol. Adapté à tous les sols durs, y compris le parquet, le stratifié, le carrelage en pierre et en céramique ainsi que le PVC et le vinyle. Grâce à la faible humidité résiduelle, les sols sont de nouveau praticables après env. 2 min.
Kärcher Battery Power 4 V
- Durable et performant grâce aux cellules Li-Ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils Kärcher Battery Power 4 V.
Autonome et facile à manœuvrer
- Pratique pour les interruptions : l'appareil tient debout tout seul.
- Nettoyage facile sous les meubles et autour des objets.
Contrôle aisé du niveau de réservoir
- Signal visuel lorsque le réservoir d'eau propre est vide et que le réservoir d'eau sale est plein.
- Parfaitement coordonné : le réservoir d'eau sale est plein lorsque le réservoir d'eau propre est vide.
Nettoyage facile de l'appareil
- Fonction de nettoyage de l'appareil et des rouleaux.
- Nettoyage facile des filtres à cheveux à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
- Réservoir d'eau sale permettant une vidange sans contact avec la saleté et lavable au lave-vaisselle.
Poignée amovible et station de rangement avec emplacement pour les rouleaux
- Rangement à encombrement minimal grâce à une hauteur de rangement pouvant être réduite d'env. 30 cm.
- Stockage pratique des rouleaux à même la station de rangement.
Très silencieuse
- Volume sonore agréable de seulement 57 dB.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batteries 4
|Contenu du réservoir d'eau propre (ml)
|400
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|200
|Largeur de travail avec brosse-rouleau (mm)
|300
|Temps de séchage du sol nettoyé (min)
|env. 2
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|57
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|nominale 7,2 - 7,4 - max. 8,4
|Capacité (Ah)
|2,5
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|2
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 90 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 30 (2,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|50 / 70
|Courant de charge (A)
|2 x 2,5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Poids sans accessoires (kg)
|3,4
|Poids emballage inclus (kg)
|6,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|225 x 310 x 1200
* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu'à 20 % supérieure à celle d'une serpillière classique avec une bonnette. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords.
Inclus dans la livraison
- Version: Batteries et chargeur inclus
- Batterie: batteries rechargeables Battery Power 2,5 Ah (4 pièce)
- Chargeur: chargeur rapide Battery Power 4 V (1 pièce)
- Rouleau universel: 2 Pièce(s)
- Détergents: Nettoyage des sols Universal RM 536, 30 ml
- Brosse
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Vitesse de rotation des rouleaux et quantité d'eau réglables
- Position de nettoyage et de stationnement avec rangement des rouleaux
- Mode d'auto-nettoyage
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Même les saletés tenaces
- Gros déchets
- Résidus fins
- Saleté sèche
- Saleté humide
