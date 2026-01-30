Seuls nos produits les plus innovants et les plus performants arborent une reproduction fidèle de la signature originale du pionnier technologique et fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher, ajoutant une touche spéciale au design : comme le FC 8 Smart Signature Line qui est ainsi reconnaissable en un coup d'œil comme le meilleur appareil de sa catégorie. Ce nettoyeur de sols fonctionnant sur batterie garantit des sols irréprochables à l'effet WOW, et ce, en deux fois moins de temps qu'il n'en faut habituellement.** Grâce à deux paires de rouleaux en contre-rotation Duo!Move et à la fonction Hygienic!Spin+, il élimine jusqu'à 99,9 % de toutes les bactéries*** ainsi que les impuretés sèches et humides du quotidien, sans même avoir à passer l'aspirateur au préalable. Notre modèle haut de gamme est équipé d'un afficheur LCD esthétique et d'une connexion à une application qui vous offre une assistance intelligente pour vos tâches de nettoyage. Des instructions pas à pas simples sur l'afficheur fournissent rapidement toutes les informations utiles relatives à votre appareil. L'application permet de transmettre à l'appareil une multitude de modes de nettoyage parfaitement adaptés à différents types de sol et de les sélectionner sur l'afficheur. L'application permet également d'ajuster la quantité d'eau et la vitesse de rotation des rouleaux.