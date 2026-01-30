Floor Cleaner FC 8 Smart Signature Line
Altijd proper gedweilde vloeren zonder eerst te hoeven stofzuigen met de FC 8 Smart Signature Line vloerreiniger. Met LCD-display, app-connectiviteit en LED-verlichting.
Alleen onze meest innovatieve en krachtige producten dragen de originele handtekening van technologiepionier en oprichter Alfred Kärcher als speciaal designelement, zoals de FC 8 Smart Signature Line, waardoor het direct herkenbaar is als het beste apparaat in zijn categorie. De batterij-aangedreven vloerreiniger geeft je vloer een echte WOW-factor – en dat in de helft van de gebruikelijke tijd.** Dankzij de 4-roller-technologie verwijdert hij alle soorten alledaags droog en nat vuil zonder vooraf te hoeven stofzuigen. LED-verlichting in de reinigingskop laat geen stofdeeltje onopgemerkt en speciale filters zorgen voor een goede opname van haren. Ons topmodel heeft een aantrekkelijk LCD-display en app-connectiviteit die slimme ondersteuning biedt voor je schoonmaakklussen. Eenvoudige stap-voor-stap instructies op het display vertellen je snel alles wat je over je apparaat moet weten. Verschillende reinigingsmodi, geoptimaliseerd voor verschillende vloertypes, kunnen via de app naar het apparaat worden verzonden en op het display worden geselecteerd. Ook kunnen via de app individuele aanpassingen worden gemaakt aan de waterhoeveelheid en de rol-snelheid.
Kenmerken en voordelen
Signature Line voordelenDe handtekening van oprichter Alfred Kärcher markeert het product als het beste Kärcher-apparaat in zijn categorie. Andere exclusieve voordelen zijn app-ondersteuning en een verlengde garantie.
Aantrekkelijk LCD-displayEenvoudige apparaatbediening met stap-voor-stap instructies. Vermijding van toepassingsfouten door waarschuwingen en foutmeldingen op het display. Intuïtieve bediening
Ontelbare opties voor reinigingsmodiVeelgebruikte reinigingsmodi zijn vooraf ingesteld op het apparaat: twee reinigingsmodi met verschillende waterhoeveelheden en rol-snelheden, en een boostfunctie voor hardnekkig vuil. Met app-verbinding: overdracht van een groot aantal extra reinigingsmodi naar het apparaat, geoptimaliseerd voor verschillende vloertypes, evenals de configuratie van je eigen individuele reinigingsmodi. Geschikt voor alle harde vloeren - inclusief parket, laminaat, steen- en keramische tegels, PVC en vinyl.
De reiniging is 20% schoner dan met emmer en dweil en veel handiger.
- Zonder enige moeite: niet meer rondzeulen met zware emmers, de dweilen niet meer met de hand moeten uitwringen, niet meer schrobben.
Extreem stille machine
- Aangenaam volume van slechts 59 dB.
Ongeveer 60 minuten batterijduur dankzij de krachtige lithium-ionbatterij.
- Aantrekkelijk LCD-display toont het batterijniveau in procenten, minuten of als een statusbalk.
Borstelkop met geïntegreerde leds
- Voor het verlichten van ruimtes onder meubels of in donkere nissen en hoeken.
Specificaties
Technische gegevens
|Gebiedsprestatie per acculading (m²)
|Ongev. 230
|Tankinhoud schoonwatertank (ml)
|400
|Tankinhoud vuilwatertank (ml)
|200
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Breedte van de rolborstel (mm)
|300
|Droogtijd van de schoongemaakte vloer (min)
|Ongev. 2
|Geluidsniveau (dB(A))
|59
|Batterij spanning (V)
|25
|Autonomie van de batterij (Ah)
|2,85
|Looptijd van de batterij (min)
|Ongev. 60
|Laadtijd van de batterij (u)
|4
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|310 x 230 x 1210
* De Kärcher Floor Cleaner behaalt tot 20 % betere reinigingsprestaties in vergelijking met een traditionele dweil met een poetsdoek in de testcategorie "Poetsen". Dit verwijst naar gemiddelde testresultaten op het gebied van reinigingsefficiëntie, vuilopname en reiniging van de rand. /
** Met de FC 7 Cordless kan u een tijdsbesparing behalen tot wel 50%, aangezien gewoon huishoudelijk vuil in één keer van harde vloeren kan worden verwijderd, zodat je niet meer hoeft te stofzuigen voordat je dweilt.
Inbegrepen bij levering
- Universele rol: 4 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: Vloerreiniging Universeel RM 536, 30 ml
- Schoonmaak- en parkeerstation
- Batterijlader
- Reinigingsborstel
Uitvoering
- De rotatie van de rollen en de hoeveelheid water kunnen worden aangepast
- 2-tank-systeem
- Borstelkop met geïntegreerde leds
- Verbinding via Bluetooth
- Slimme services en functionaliteiten in de app
- LCD scherm
- Zelfreinigende modus
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Zelfs hardnekkige vervuiling
- Verwijderen van grof vuil (bv. In werkplaats, garage of kelder)
- Fijn vuil
- Droog vuil
- Nat vuil
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen FC 8 Smart Signature Line
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.