Alleen onze meest innovatieve en krachtige producten dragen de originele handtekening van technologiepionier en oprichter Alfred Kärcher als speciaal designelement, zoals de FC 8 Smart Signature Line, waardoor het direct herkenbaar is als het beste apparaat in zijn categorie. De batterij-aangedreven vloerreiniger geeft je vloer een echte WOW-factor – en dat in de helft van de gebruikelijke tijd.** Dankzij de 4-roller-technologie verwijdert hij alle soorten alledaags droog en nat vuil zonder vooraf te hoeven stofzuigen. LED-verlichting in de reinigingskop laat geen stofdeeltje onopgemerkt en speciale filters zorgen voor een goede opname van haren. Ons topmodel heeft een aantrekkelijk LCD-display en app-connectiviteit die slimme ondersteuning biedt voor je schoonmaakklussen. Eenvoudige stap-voor-stap instructies op het display vertellen je snel alles wat je over je apparaat moet weten. Verschillende reinigingsmodi, geoptimaliseerd voor verschillende vloertypes, kunnen via de app naar het apparaat worden verzonden en op het display worden geselecteerd. Ook kunnen via de app individuele aanpassingen worden gemaakt aan de waterhoeveelheid en de rol-snelheid.