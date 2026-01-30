Nettoyeur de sols FC 7 Cordless Plus
Des sols fraîchement lavés, sans avoir à aspirer avant : le nettoyeur de sols FC 7 Cordless Extra à LED élimine tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien en un seul passage.
Fini d’aspirer avant de laver le sol ! Avec sa technologie à 4 rouleaux en contre-rotation, notre nettoyeur de sols FC 7 Cordless Extra à batterie élimine sans effort et rapidement les impuretés du quotidien, sèches et humides, de tous les sols durs. Grâce à sa fonction boost activable, il vient à bout des saletés les plus tenaces et nettoie toujours parfaitement jusqu’aux bords. Il retient même les cheveux grâce à son filtre à cheveux. Il permet de gagner jusqu’à 50 % de temps** en comparaison de la méthode traditionnelle et d’obtenir des résultats de nettoyage supérieurs de 20 % environ par rapport à une serpillière classique*. Avec une autonomie de 45 minutes, la puissante batterie permet de venir à bout d’une surface jusqu’à 175 m² sur les sols durs résistants et les joints. Dans les recoins et les renfoncements sombres, des LED éclairent si bien la surface à nettoyer qu’aucune saleté ne restera cachée. La quantité d’eau ainsi que la vitesse de rotation des rouleaux humidifiés automatiquement peuvent être ajustées en fonction du sol à l’aide de 2 modes de nettoyage et, grâce aux réservoirs d’eau propre et d’eau sale séparés, vous n’aurez plus à vous échiner à porter des seaux.
Caractéristiques et avantages
2 en 1 : élimine les impuretés du quotidien en un seul passage
- 50 % de gain de temps**: la technologie Duo!Move avec 2 paires de rouleaux en contre-rotation permet un lavage en profondeur sans avoir à passer l'aspirateur au préalable.
- Ramassage optimal des cheveux grâce à des filtres à cheveux intégrés.
- Nettoie jusqu'au plus près des bords.
L'efficacité du nettoyage est supérieure de 20 %* au lavage à la serpillière et l'opération bien plus agréable
- Système à deux réservoirs avec Hygienic!Spin+ : humidification permanente des rouleaux à partir du réservoir d'eau propre pendant que la saleté est collectée dans le réservoir d'eau sale. Pour une élimination des bactéries pouvant aller jusqu'à 99,9 %***.
- Sans effort : fini le seau à porter, la lingette de sol à essorer à la main et le frottage.
Entreposable à 180°, facile à manœuvrer et autoportant
- Nettoyage facile autour des objets et sous les meubles grâce à l'articulation à rotule flexible et au design Pass!Under à 180°.
- 2 paires de rouleaux en contre-rotation Duo!Move garantissent une glisse en douceur et sans effort sur le sol.
- Pratique pour les interruptions : l'appareil tient debout tout seul.
Très silencieuse
- Volume sonore agréable de seulement 59 dB.
Deux modes de nettoyage différents plus fonction Boost
- Rotation des rouleaux et quantité d'eau réglables selon le type de saleté et de sol, fonction Boost supplémentaire pour la saleté tenace.
- Adapté à tous les sols durs, y compris le parquet, le stratifié, le carrelage en pierre et céramique ainsi que le PVC et le vinyle.
- La faible humidité résiduelle permet aux sols d'être à nouveau praticables après env. 2 minutes.
Autonomie de 45 minutes environ grâce à la puissante batterie lithium-ion
- Liberté de mouvement maximale pendant le nettoyage grâce à l'indépendance vis-à-vis des prises électriques – plus besoin de changer de prise.
- Écran LED à trois niveaux indiquant de manière intuitive le niveau de charge.
Nettoyage facile de l'appareil
- Fonction d'auto-nettoyage System!Clean pour un nettoyage rapide des flexibles et des rouleaux avec une vitesse des rouleaux de 400 tours par minute.
- Nettoyage facile des filtres à cheveux à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
- Réservoir d'eau sale permettant une vidange sans contact avec la saleté et lavable au lave-vaisselle.
Contrôle aisé du niveau de réservoir
- Signal visuel et sonore lorsque le réservoir d'eau propre est vide et que le réservoir d'eau sale est plein.
- Dispositif anti-écoulement : coupure automatique en cas de non-vidange du réservoir d'eau sale.
Tête de brossage des sols à LED intégrées
- Pour éclairer sous les meubles ainsi que dans les renfoncements ou coins sombres.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique dépendant du niveau de charge de la batterie (m²)
|env. 175
|Capacité du réservoir d'eau propre (ml)
|400
|Capacité du réservoir d'eau sale (ml)
|200
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Largeur de travail avec brosse-rouleau (mm)
|300
|Temps de séchage du sol nettoyé (min)
|env. 2
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|59
|Tension de la batterie (V)
|25
|Capacité de la batterie (Ah)
|2,85
|Autonomie de la batterie (min)
|env. 45
|Durée de charge de la batterie (h)
|4
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|4,3
|Poids emballage inclus (kg)
|8,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu'à 20 % supérieure à celle d'une serpillière classique avec une bonnette. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords. /
** Les nettoyeurs de sols Kärcher permettent jusqu'à 50 % de gain de temps puisqu'ils éliminent les impuretés du quotidien des sols durs de la maison en un seul passage sans avoir à passer l'aspirateur avant le lavage du sol. /
*** Le nettoyage des surfaces élimine jusqu'à 99,9 % de toutes les bactéries domestiques courantes présentes sur les surfaces dures et lisses (germe testé : Enterococcus hirae). Conformément au test 4 champs (basé sur la norme DIN EN 16615:2015-06).
Inclus dans la livraison
- Rouleau universel: 4 Pièce(s)
- Détergents: Nettoyage des sols Universal RM 536, 30 ml
- Station d'accueil et de nettoyage
- Chargeur de batterie
- Brosse
Équipement
- Vitesse de rotation des rouleaux et quantité d'eau réglables
- Système à deux réservoirs
- Tête de brossage des sols à LED intégrées
- Mode d'auto-nettoyage
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Même les saletés tenaces
- Gros déchets
- Résidus fins
- Saleté sèche
- Saleté humide
Accessoires
Détergents
Piéces détachées FC 7 Cordless Plus
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.