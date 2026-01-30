Met de draadloze Floor Cleaner FC 7 hoeft je niet altijd meer te stofzuigen voordat je gaat dweilen - wat de helft van de tijd bespaart*. De technologie met vier rollen en tegenrotatie maakt snelle en effectieve reiniging mogelijk met een hoge vuilverwijdering en glijdt soepel over vloeren. Het gedoe met het slepen van een emmer behoort tot het verleden, aangezien de vloerreiniger zowel een schoonwatertank als een afvalwatertank heeft. Ook is er geen contact meer met vuil, omdat de rollers constant worden bevochtigd met proper water en het vuile water rechtstreeks in de afvalwatertank terechtkomt. De watertoevoer en de rotatiesnelheid van de rollen kunnen in twee reinigingsmodi worden aangepast aan de vloer. Er is ook een boostfunctie om hardnekkig vuil te bestrijden. De werkduur per batterijlading is 45 minuten, genoeg om een ​​oppervlakte van ongeveer 135 m² schoon te maken. Het apparaat is geschikt voor quasi alle harde vloeren (tegels, parket, laminaat, PVC, vinyl).