Aspirateur laveur FCV 4 Dry Extra
Xtra!Clean 3 en 1 : aspirer, laver, sécher. Aspirateur laveur intelligent FCV 4 avec 45 min d'autonomie de la batterie, capteur de saleté Dynamic!Control, station de séchage et rouleau supplémentaire ; convient également aux tapis et aux moquettes.
Découvrez le FCV 4 Dry Extra : l'outil polyvalent avec station de séchage Thermo!Dry qui révolutionne le nettoyage de vos sols ! Cet aspirateur laveur 3 en 1 doté de la fonction Xtra!Clean innovante aspire, lave et sèche ; il vient aisément à bout des sols durs, des tapis ou des moquettes et des liquides, permettant ainsi de gagner jusqu'à 50 % de temps*. Choisissez parmi 4 modes de nettoyage : du mode automatique avec le capteur de saleté Dynamic!Control jusqu'au puissant mode Advanced!Power*** en passant par le mode escalier Stair!Assist intelligent et le mode sec. Aucune saleté ne vous résistera, qu'il s'agisse de poussière, de poils d'animaux ou de taches tenaces. La technologie aboutie Hygienic!Spin avec jusqu'à 500 tours de rouleau par minute assure non seulement un résultat de lavage parfait, elle élimine également jusqu'à 99 % des bactéries**, garantissant ainsi une propreté hygiénique. Le puissant moteur BLDC et la batterie longue durée avec jusqu'à quarante-cinq minutes d'autonomie permettent de nettoyer jusqu'à 200 mètres carrés sans interruption. En outre, l'afficheur Vision!Clean de 3,2 pouces, la fonction Start&Stop automatique et la fonction d'auto-nettoyage efficace avec séchage à l'air chaud Thermo!Dry ainsi que deux rouleaux Pure!Roll lavables assurent un confort maximal, sans aucun contact avec la saleté.
Caractéristiques et avantages
Fonction Xtra!Clean 3 en 1 : laver, aspirer et sécherPermet de gagner jusqu'à 50 % de temps* de nettoyage et garantit une propreté irréprochable ! Nul besoin de pré-aspirer grâce à la fonction d'aspiration intégrée. Quatre modes de nettoyage pour tous les types de saleté : même les salissures les plus tenaces et les grosses quantités de liquides ne posent aucun problème. Adaptation optimale à différents types de sols et nettoyage complet jusqu'aux bords ; résultats également impeccables en mode sec sur les tapis et les moquettes.
Technologie Hygienic!Spin efficaceEfficacité prouvée pour éliminer 99 %** des bactéries et garantir une maison propre et hygiénique. Jusqu'à 500 rotations du rouleau par minute pour un résultat de balayage impeccable. Système à deux réservoirs intelligent pour une alimentation en eau propre permanente et une récupération de l'eau sale séparée.
Nettoyage intelligent avec Dynamic!Control et Vision!CleanMode automatique intelligent avec capteur de saleté Dynamic!Control qui adapte automatiquement la puissance d'aspiration et la quantité d'eau au degré de saleté, pour une autonomie maximale. Des informations importantes toujours visibles sur le grand écran Vision!Clean de 3,2 pouces, par exemple, indications de l'autonomie restante ou du mode de nettoyage. Surveillance intelligente du niveau du réservoir avec dispositif anti-écoulement et arrêt automatique en cas de défaut de vidange du réservoir d'eau sale.
Mode de nettoyage intelligent Stair!Assist et fonction Auto-Start-Stop
- Interruptions de travail simplifiées grâce à la fonction Auto-Start-Stop, à tout moment et partout.
- Nettoyage sans effort des escaliers et des zones étroites dans toutes les positions, même à 90°, grâce au mode escalier de Stair!Assist avec la fonction Auto-Start-Stop désactivée.
Mode Advanced!Power ultra puissant
- Élimine même les saletés sèches les plus tenaces avec 100 % de puissance d'aspiration en plus et 20 % d'alimentation en eau en plus par rapport au mode automatique.
- Les sols sèchent en un rien de temps et sont rapidement praticables.
Puissant moteur BLDC et batterie Comfort!Cell efficace
- Technologie de moteur sans balais ultramoderne pour une longue durée de vie, une fiabilité élevée et une puissance d'aspiration et de nettoyage impressionnante à un régime élevé.
- Liberté de mouvement maximale avec jusqu'à 45 minutes d'autonomie de la batterie : idéal pour les surfaces jusqu'à 200 m².
- En cas de maintenance, remplacement rapide et durable de la batterie : permet de préserver le porte-monnaie et l'environnement.
Système de filtre Duo!Pure à 2 niveaux efficace
- Le système de filtre à plusieurs niveaux protège efficacement le moteur contre l'humidité.
- Excellente filtration grâce au filtre à plis plats très efficace : capture efficacement même les plus petites particules en suspension dans l'air.
- Idéal pour une utilisation en mode sec sur des tapis et des moquettes.
Auto-nettoyage System!Clean, Thermo!Dry et rouleau Pure!Roll
- Fonction d'auto-nettoyage efficace avec jusqu'à 550 tours de rouleau par minute et séchage pratique à l'air chaud du rouleau – pour un nettoyage rapide et confortable sans contact avec la saleté.
- Séchage pratique à l'air chaud des pièces en contact avec l'eau et du rouleau avec de l'air chauffé à 70 °C – pour un rangement hygiénique, propre et sans odeurs de l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Rendement surfacique dépendant du niveau de charge de la batterie (m²)
|200
|Capacité du réservoir d'eau propre (ml)
|750
|Capacité du réservoir d'eau sale (ml)
|450
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|180
|Entraînement
|Moteur sans balais
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Largeur de travail avec brosse-rouleau (mm)
|250
|Temps de séchage du sol nettoyé (min)
|min. 2
|Tension de la batterie (V)
|18
|Autonomie de la batterie (min)
|max. 45
|Durée de charge de la batterie (min)
|240
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|6
|Poids emballage inclus (kg)
|9,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|278 x 232 x 1130
*
* Les aspirateurs laveurs Kärcher permettent de gagner jusqu'à 50 % de temps, car ils nettoient les sols en un seul passage et éliminent les salissures courantes de la maison, sans que vous ayez à passer l'aspirateur au préalable. /
** Basé sur des tests effectués par un laboratoire d'essai indépendant. /
*** Le mode Advanced!Power permet d'éliminer les saletés sèches les plus tenaces avec une puissance d'aspiration 100 % plus élevée et une quantité d'eau 20 % plus importante par rapport au mode automatique.
Inclus dans la livraison
- Rouleau universel: 2 Pièce(s)
- Détergents: Nettoyage des sols Universal RM 536, 30 ml
- Station de charge, d'accueil et de nettoyage avec fonction de séchage
- Brosse
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s)
- Filtre éponge: 1 Pièce(s)
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Système de filtration binaire
- Mode d'auto-nettoyage
- Mode automatique
- Mode escalier
- Mode performance
- Mode de séchage
- Niveau de remplissage du réservoir d'eau propre
- Niveau de remplissage du réservoir d'eau sale
- Roues de transport
- Poignée de transport
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Pour les moquettes à poils courts
- Même les saletés tenaces
- Gros déchets
- Résidus fins
- Saleté sèche
- Saleté humide
- Liquides
- Poils d'animaux
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.