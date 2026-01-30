Découvrez le FCV 4 Dry Extra : l'outil polyvalent avec station de séchage Thermo!Dry qui révolutionne le nettoyage de vos sols ! Cet aspirateur laveur 3 en 1 doté de la fonction Xtra!Clean innovante aspire, lave et sèche ; il vient aisément à bout des sols durs, des tapis ou des moquettes et des liquides, permettant ainsi de gagner jusqu'à 50 % de temps*. Choisissez parmi 4 modes de nettoyage : du mode automatique avec le capteur de saleté Dynamic!Control jusqu'au puissant mode Advanced!Power*** en passant par le mode escalier Stair!Assist intelligent et le mode sec. Aucune saleté ne vous résistera, qu'il s'agisse de poussière, de poils d'animaux ou de taches tenaces. La technologie aboutie Hygienic!Spin avec jusqu'à 500 tours de rouleau par minute assure non seulement un résultat de lavage parfait, elle élimine également jusqu'à 99 % des bactéries**, garantissant ainsi une propreté hygiénique. Le puissant moteur BLDC et la batterie longue durée avec jusqu'à quarante-cinq minutes d'autonomie permettent de nettoyer jusqu'à 200 mètres carrés sans interruption. En outre, l'afficheur Vision!Clean de 3,2 pouces, la fonction Start&Stop automatique et la fonction d'auto-nettoyage efficace avec séchage à l'air chaud Thermo!Dry ainsi que deux rouleaux Pure!Roll lavables assurent un confort maximal, sans aucun contact avec la saleté.