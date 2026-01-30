Stofzuiger met dweilfunctie FCV 4 Dry Extra
Ontdek de FCV 4 – de 3-in-1 vloerreiniger die stofzuigt, dweilt en droogt, waardoor u tot 50% tijd bespaart*. Dankzij een batterijduur van 45 minuten reinigt hij non-stop tot 200 m². Met Thermo!Dry-droogstation en extra mricovezelrol voor tapijten.
Ontdek de FCV 4 Dry Extra – de alleskunner met Thermo!Dry-droogstation die de manier waarop u vloeren schoonmaakt zal revolutioneren! De 3-in-1 vacuümdweil met innovatieve Xtra!Clean-functie stofzuigt, dweilt en droogt, waardoor het reinigen van harde vloeren en tapijten en zelfs het opruimen van gemorste vloeistoffen een fluitje van een cent wordt, wat tot 50 procent tijd bespaart*. Kies uit vier reinigingsmodi – auto-modus met Dynamic!Control-vuilsensor, de slimme Stair!Assist-modus, de droogmodus en de krachtige Advanced!Power-modus*** – en pak elk soort vuil aan, of het nu gaat om stof, dierenharen of hardnekkige vlekken. De ultieme Hygienic!Spin-technologie met tot wel 500 rollertoeren per minuut zorgt niet alleen voor perfecte dweilresultaten, maar verwijdert ook tot 99 procent van de bacteriën** voor hygiënische schoonmaak. De krachtige BLDC-motor en de duurzame accu met een looptijd tot 45 minuten reinigen tot wel 200 vierkante meter non-stop. Het apparaat beschikt ook over een 3,2-inch Vision!Clean-display, een automatische start/stop-functie en de effectieve zelfreinigingsfunctie met Thermo!Dry-heteluchtdroging, evenals twee wasbare Pure!Roll-rollers voor maximaal gemak– zonder ooit in contact te komen met vuil.
Kenmerken en voordelen
3-in-1 Xtra!Clean-functie: dweilen, stofzuigen en drogenHalveert de schoonmaaktijd en garandeert een perfect schoon resultaat!* Dankzij de geïntegreerde zuigfunctie is vooraf stofzuigen niet meer nodig. Vier reinigingsmodi voor elk type vuil – zelfs hardnekkig vuil en grote morsingen zijn geen probleem. Past zich aan verschillende vloertypes aan voor een effectieve en grondige reiniging tot aan de rand – zelfs op tapijten en vloerkleden in de droge modus.
Effectieve Hygienic!Spin-technologieBewezen verwijdering van 99% van alle bacteriën voor een hygiënisch en schoon huis. De rol draait tot wel 500 omwentelingen per minuut voor een vlekkeloos dweilresultaat. Slim twee-tanksysteem voor een constante toevoer van schoon water, gescheiden van het vuile water.
Intelligent schoonmaken met Dynamic Control en Vision CleanIntelligente automodus met Dynamic!Control-vuilsensor past automatisch het zuigvermogen en de hoeveelheid water aan op basis van de vervuiling – voor maximale gebruiksduur. Belangrijke informatie, zoals resterende gebruikstijd of reinigingsmodus, altijd zichtbaar op het grote 3,2-inch Vision!Clean-display. Slimme tankniveau-indicatie met overloopbeveiliging en automatische uitschakeling als het vuilwatertankje niet geleegd wordt.
Slimme trap-assist schoonmaakstand en automatische Start-Stop
- Onderbrekingen tijdens het schoonmaken zijn geen probleem dankzij de auto-start/stopfunctie – altijd en overal.
- Maak moeiteloos trappen en smalle ruimtes schoon vanuit elke positie, zelfs onder een hoek van 90°, dankzij de Stair!Assist-modus met gedeactiveerde auto-start/stopfunctie.
Ultra krachtige Advanced Power-modus
- Verwijdert zelfs het meest hardnekkige, opgedroogde vuil met tweemaal het zuigvermogen en 20% meer waterverdeling dan in de automodus.
- Vloeren drogen razendsnel en zijn direct weer beloopbaar.
Krachtige BLDC-motor en efficiënte Comfort Cell batterij
- Moderne borstelloze motortechnologie voor een lange levensduur, hoge betrouwbaarheid en indrukwekkende zuig- en dweilprestaties op hoge snelheid.
- Maximale bewegingsvrijheid met een batterijduur tot 45 minuten – ideaal voor oppervlakken tot 200 m².
- Batterij kan tijdens onderhoud snel worden vervangen voor een langere levensduur van het product – goed voor zowel je portemonnee als het milieu.
Effectief 2-traps Duo!Pure-filtersysteem
- Meertraps filtersysteem beschermt de motor betrouwbaar tegen vocht.
- Uitstekende filtratie dankzij het zeer efficiënte vlakfilter – vangt zelfs de kleinste stofdeeltjes in de lucht effectief op.
- Droge modus is ideaal voor gebruik op tapijten en vloerkleden.
System!Clean zelfreiniging, Thermo!Dry en Pure!Roll-roller
- Effectieve zelfreinigingsfunctie met tot wel 550 rollertoeren per minuut en handige heteluchtdroging van de roller – voor een snelle en gemakkelijke reiniging zonder in contact te komen met vuil.
- Praktische heteluchtdroging van de watervoerende onderdelen en de roller met 70 °C hete lucht – voor een hygiënische en schone opslag van het apparaat zonder dat er geurtjes ontstaan.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Gebiedsprestatie per acculading (m²)
|200
|Tankinhoud schoonwatertank (ml)
|750
|Tankinhoud vuilwatertank (ml)
|450
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|180
|Aandrijving
|Motor zonder koolborstels
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Breedte van de rolborstel (mm)
|250
|Droogtijd van de schoongemaakte vloer (min)
|min. 2
|Batterij spanning (V)
|18
|Looptijd van de batterij (min)
|max. 45
|Laadtijd van de batterij (min)
|240
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|9,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|278 x 232 x 1130
* De Kärcher stofzuig-dweilen kunnen je schoonmaaktijd halveren, aangezien algemeen huishoudelijk vuil in één stap van de vloer verwijderd kan worden – stofzuigen vóór het dweilen is niet meer nodig. /
** Gebaseerd op tests uitgevoerd door een onafhankelijk testlaboratorium. /
*** De Advanced!Power-modus verwijdert zelfs het meest hardnekkige, opgedroogde vuil met tweemaal het zuigvermogen en 20% meer watervolume in vergelijking met de automodus.
Inbegrepen bij levering
- Universele rol: 2 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: Vloerreiniging Universeel RM 536, 30 ml
- Oplaad-, parkeer- en reinigingsstation met droogfunctie
- Reinigingsborstel
- Vlakfilter: 1 Stuk(s)
- Sponsfilter: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- 2-tank-systeem
- Dubbel filtersysteem
- Zelfreinigende modus
- Automatische modus
- Trapmodus
- Powermodus
- Droogmodus
- Vulniveau-indicator voor schoonwatertank
- Vulniveau-indicator voor vuilwatertank
- Transportwielen
- Handgreep
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Laagpolig tapijt
- Zelfs hardnekkige vervuiling
- Verwijderen van grof vuil (bv. In werkplaats, garage of kelder)
- Fijn vuil
- Droog vuil
- Nat vuil
- Vloeistoffen
- Huisdierhaar
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen FCV 4 Dry Extra
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.