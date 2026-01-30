Aspirateur laveur FCV 2 Natural N
Xtra!Clean 3 en 1 : aspirer, nettoyer, sécher. L'aspirateur laveur polyvalent FCV 2, doté d'une autonomie de la batterie de 25 minutes, du mode Advanced!Power et d'un détergent naturel, est idéal pour nettoyer les sols durs et les tapis et moquettes.
Le FCV 2 Natural N : un nettoyage efficace et simplissime, réalisé dans le respect de l'environnement grâce au détergent naturel pour sols RM 538N ! L'aspirateur laveur 3 en 1, doté de la fonction Xtra!Clean innovante, aspire, nettoie et sèche. Il nettoie sans effort les sols durs, les tapis et même les liquides, et permet de gagner jusqu'à 50 % de temps*. Choisissez parmi 2 modes de nettoyage : le mode standard avec alimentation en eau et le mode sec. Défiez toutes les saletés, qu'il s'agisse de poussière, de poils d'animaux ou de taches tenaces. La technologie Hygienic!Spin ultime, avec jusqu'à 500 rotations de rouleaux par minute, garantit non seulement un résultat de balayage parfait, mais élimine également jusqu'à 99 % des bactéries** pour assurer une propreté hygiénique. De plus, sa batterie longue durée (jusqu'à 25 minutes d'autonomie), permet de nettoyer jusqu'à 110 mètres carrés sans interruption de travail, tandis que sa fonction d'autonettoyage intégrée offre un confort maximal, pour un nettoyage facile, effectué sans jamais entrer en contact avec la saleté.
Caractéristiques et avantages
Fonction Xtra!Clean 3 en 1 : laver, aspirer et sécher
- Permet de gagner jusqu'à 50 % de temps* de nettoyage et garantit une propreté irréprochable ! Nul besoin de pré-aspirer grâce à la fonction d'aspiration intégrée.
- Deux modes de nettoyage pour tous les types de saleté : même les salissures les plus tenaces et les grosses quantités de liquides ne posent aucun problème.
- Adaptation optimale à différents types de sols et nettoyage complet jusqu'aux bords ; résultats également impeccables en mode sec sur les tapis et les moquettes.
Technologie Hygienic!Spin efficace
- Efficacité prouvée pour éliminer 99 %** des bactéries et garantir une maison propre et hygiénique.
- Jusqu'à 500 rotations du rouleau par minute pour un résultat de balayage impeccable.
- Système à deux réservoirs intelligent pour une alimentation en eau propre permanente et une récupération de l'eau sale séparée.
Système de filtre Duo!Pure à 2 niveaux efficace
- Le système de filtre à plusieurs niveaux protège efficacement le moteur contre l'humidité.
- Excellente filtration grâce au filtre à plis plats très efficace : capture efficacement même les plus petites particules en suspension dans l'air.
- Idéal pour une utilisation en mode sec sur des tapis et des moquettes.
Batterie Lithium-Ion Comfort!Cell efficace
- Puissance de nettoyage impressionnante grâce à un régime élevé et une puissance d'aspiration et de nettoyage optimale.
- Liberté de mouvement maximale avec jusqu'à 25 minutes d'autonomie de la batterie : idéal pour les surfaces jusqu'à 110 m².
- En cas de maintenance, remplacement rapide et durable de la batterie : permet de préserver le porte-monnaie et l'environnement.
Nettoyage pratique avec affichage LED
- Des informations importantes toujours visibles, par exemple, indication de l'autonomie restante ou du mode de nettoyage.
- Surveillance intelligente du niveau du réservoir avec dispositif anti-écoulement et arrêt automatique en cas de défaut de vidange du réservoir d'eau sale.
- Vidange et remplissage aisés du réservoir, pour éviter tout contact avec la saleté.
Fonction d'auto-nettoyage System!Clean hygiénique
- Fonction d'autonettoyage efficace avec jusqu'à 550 rotations du rouleau par minute : pour un nettoyage rapide et pratique sans entrer en contact avec la saleté.
- Stockage pratique de l'appareil et de ses accessoires avec recharge simultanée.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique dépendant du niveau de charge de la batterie (m²)
|110
|Capacité du réservoir d'eau propre (ml)
|800
|Capacité du réservoir d'eau sale (ml)
|425
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|160
|Entraînement
|Moteur des brosses
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Largeur de travail avec brosse-rouleau (mm)
|240
|Temps de séchage du sol nettoyé (min)
|2
|Tension de la batterie (V)
|21,6
|Autonomie de la batterie (min)
|max. 25
|Durée de charge de la batterie (min)
|160
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|3,6
|Poids emballage inclus (kg)
|8,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1138 x 268 x 280
*
* Les aspirateurs laveurs Kärcher permettent de gagner jusqu'à 50 % de temps, car ils nettoient les sols en un seul passage et éliminent les salissures courantes de la maison, sans que vous ayez à passer l'aspirateur au préalable. /
** Basé sur des tests effectués par un laboratoire d'essai indépendant.
Inclus dans la livraison
- Rouleau universel: 1 Pièce(s)
- Détergents: Nettoyant naturel pour sols RM 538N, 500 ml
- Station de charge, d'accueil et de nettoyage
- Brosse
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s)
- Filtre éponge: 1 Pièce(s)
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Système de filtration binaire
- Mode d'auto-nettoyage
- Mode standard
- Mode de séchage
- Niveau de remplissage du réservoir d'eau sale
- Roues de transport
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Moquettes à poils courts
- Même les saletés tenaces
- Gros déchets
- Résidus fins
- Saleté sèche
- Saleté humide
- Liquides
- Poils d'animaux
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.