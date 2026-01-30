Le FCV 2 Natural N : un nettoyage efficace et simplissime, réalisé dans le respect de l'environnement grâce au détergent naturel pour sols RM 538N ! L'aspirateur laveur 3 en 1, doté de la fonction Xtra!Clean innovante, aspire, nettoie et sèche. Il nettoie sans effort les sols durs, les tapis et même les liquides, et permet de gagner jusqu'à 50 % de temps*. Choisissez parmi 2 modes de nettoyage : le mode standard avec alimentation en eau et le mode sec. Défiez toutes les saletés, qu'il s'agisse de poussière, de poils d'animaux ou de taches tenaces. La technologie Hygienic!Spin ultime, avec jusqu'à 500 rotations de rouleaux par minute, garantit non seulement un résultat de balayage parfait, mais élimine également jusqu'à 99 % des bactéries** pour assurer une propreté hygiénique. De plus, sa batterie longue durée (jusqu'à 25 minutes d'autonomie), permet de nettoyer jusqu'à 110 mètres carrés sans interruption de travail, tandis que sa fonction d'autonettoyage intégrée offre un confort maximal, pour un nettoyage facile, effectué sans jamais entrer en contact avec la saleté.