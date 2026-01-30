Stofzuiger met dweilfunctie FCV 2 Natural N

Stofzuigen, dweilen, drogen: de compacte FCV 2 vloerreiniger met een batterijduur tot 25 minuten, twee reinigingsmodi en natuurlijke vloerreinigingsmiddel – ideaal voor harde vloeren en tapijten.

De FCV 2 Natural N: zo eenvoudig kan schoonmaken zijn – en ook nog eens milieuvriendelijk, dankzij het RM 538N natuurlijke vloerreinigingsmiddel! De 3-in-1 vloerreiniger met innovatieve Xtra!Clean-functie stofzuigt, dweilt en droogt, waardoor u moeiteloos harde vloeren en tapijten reinigt en zelfs gemorste vloeistoffen opruimt, met een tijdsbesparing tot 50 procent*. Kies uit twee reinigingsmodi – de standaardmodus met watertoevoer en de droogmodus – en pak elk soort vuil aan, of het nu gaat om stof, dierenharen of hardnekkige vlekken. De ultieme Hygienic!Spin-technologie met tot 500 rolomwentelingen per minuut zorgt niet alleen voor perfecte dweilresultaten, maar elimineert ook tot 99 procent van de bacteriën** voor een hygiënische reinheid. Bovendien bieden de duurzame batterij met een looptijd tot 25 minuten voor het non-stop reinigen van maximaal 110 vierkante meter en de geïntegreerde zelfreinigingsfunctie maximaal gemak – voor eenvoudig schoonmaken zonder uw handen vuil te maken.

Kenmerken en voordelen
Stofzuiger met dweilfunctie FCV 2 Natural N: 3-in-1 Xtra!Clean-functie: dweilen, stofzuigen en drogen
3-in-1 Xtra!Clean-functie: dweilen, stofzuigen en drogen
Halveert de schoonmaaktijd en garandeert een perfect schoon resultaat!* Dankzij de geïntegreerde zuigfunctie is vooraf stofzuigen niet meer nodig. Twee reinigingsmodi om elk type vuil aan te pakken – zelfs het meest hardnekkige vuil en de grootste gemorste hoeveelheden zijn geen enkel probleem. Past zich aan verschillende vloertypes aan voor een effectieve en grondige reiniging tot aan de rand – zelfs op tapijten en vloerkleden in de droge modus.
Stofzuiger met dweilfunctie FCV 2 Natural N: Effectieve Hygienic!Spin-technologie
Effectieve Hygienic!Spin-technologie
Bewezen verwijdering van 99% van alle bacteriën voor een hygiënisch en schoon huis. De rol draait tot wel 500 omwentelingen per minuut voor een vlekkeloos dweilresultaat. Slim twee-tanksysteem voor een constante toevoer van schoon water, gescheiden van het vuile water.
Stofzuiger met dweilfunctie FCV 2 Natural N: Effectief 2-traps Duo!Pure-filtersysteem
Effectief 2-traps Duo!Pure-filtersysteem
Meertraps filtersysteem beschermt de motor betrouwbaar tegen vocht. Uitstekende filtratie dankzij het zeer efficiënte vlakfilter – vangt zelfs de kleinste stofdeeltjes in de lucht effectief op. Droge modus is ideaal voor gebruik op tapijten en vloerkleden.
Efficiënte Comfort!Cell lithium-ion batterij
  • Indrukwekkende reinigingsresultaten dankzij hoge snelheden en optimale zuigkracht en dweilprestaties.
  • Maximale bewegingsvrijheid met een batterijduur tot 25 minuten – ideaal voor oppervlakken tot 110 m².
  • Batterij kan tijdens onderhoud snel worden vervangen voor een langere levensduur van het product – goed voor zowel je portemonnee als het milieu.
Probleemloos schoonmaken met LED-display
  • Belangrijke informatie zoals de resterende gebruiksduur of de reinigingsmodus altijd zichtbaar.
  • Slimme tankniveau-indicatie met overloopbeveiliging en automatische uitschakeling als het vuilwatertankje niet geleegd wordt.
  • Eenvoudig legen en vullen van de tank – zonder in contact te komen met vuil.
System!Clean zelfreinigende functie
  • Effectieve zelfreinigingsfunctie met tot 550 rolomwentelingen per minuut – voor snel en gemakkelijk schoonmaken zonder in contact te komen met vuil.
  • Praktische opbergruimte voor apparaat en accessoires, zelfs tijdens het opladen.
Specificaties

Technische gegevens

Gebiedsprestatie per acculading (m²) 110
Tankinhoud schoonwatertank (ml) 800
Tankinhoud vuilwatertank (ml) 425
Nominaal ingangsvermogen (W) 160
Aandrijving Borstelmotor
Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Stroomsoort (V) 100 / 240
Frequentie (Hz) 50
Breedte van de rolborstel (mm) 240
Droogtijd van de schoongemaakte vloer (min) 2
Batterij spanning (V) 21,6
Looptijd van de batterij (min) max. 25
Laadtijd van de batterij (min) 160
Batterij type Lithium-Ion batterij
Kleur Wit
Gewicht zonder toebehoren (kg) 3,6
Gewicht (incl. doos) (kg) 8,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1138 x 268 x 280

* De Kärcher stofzuig-dweilen kunnen je schoonmaaktijd halveren, aangezien algemeen huishoudelijk vuil in één stap van de vloer verwijderd kan worden – stofzuigen vóór het dweilen is niet meer nodig. /
** Gebaseerd op tests uitgevoerd door een onafhankelijk testlaboratorium.

Inbegrepen bij levering

  • Universele rol: 1 Stuk(s)
  • Reinigingsmiddelen: Natuurlijke vloerreinigingsmiddel RM 538N, 500 ml
  • Oplaad-, parkeer- en reinigingsstation
  • Reinigingsborstel
  • Vlakfilter: 1 Stuk(s)
  • Sponsfilter: 1 Stuk(s)

Uitvoering

  • 2-tank-systeem
  • Dubbel filtersysteem
  • Zelfreinigende modus
  • Standaardmodus
  • Droogmodus
  • Vulniveau-indicator voor vuilwatertank
  • Transportwielen
Stofzuiger met dweilfunctie FCV 2 Natural N
Stofzuiger met dweilfunctie FCV 2 Natural N
Stofzuiger met dweilfunctie FCV 2 Natural N
Toepassingen
  • Harde vloeren
  • Op laagpolig tapijt
  • Zelfs hardnekkige vervuiling
  • Verwijderen van grof vuil (bv. In werkplaats, garage of kelder)
  • Fijn vuil
  • Droog vuil
  • Nat vuil
  • Vloeistoffen
  • Huisdierhaar
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen FCV 2 Natural N

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.