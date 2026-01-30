Stofzuiger met dweilfunctie FCV 2 Natural N
Stofzuigen, dweilen, drogen: de compacte FCV 2 vloerreiniger met een batterijduur tot 25 minuten, twee reinigingsmodi en natuurlijke vloerreinigingsmiddel – ideaal voor harde vloeren en tapijten.
De FCV 2 Natural N: zo eenvoudig kan schoonmaken zijn – en ook nog eens milieuvriendelijk, dankzij het RM 538N natuurlijke vloerreinigingsmiddel! De 3-in-1 vloerreiniger met innovatieve Xtra!Clean-functie stofzuigt, dweilt en droogt, waardoor u moeiteloos harde vloeren en tapijten reinigt en zelfs gemorste vloeistoffen opruimt, met een tijdsbesparing tot 50 procent*. Kies uit twee reinigingsmodi – de standaardmodus met watertoevoer en de droogmodus – en pak elk soort vuil aan, of het nu gaat om stof, dierenharen of hardnekkige vlekken. De ultieme Hygienic!Spin-technologie met tot 500 rolomwentelingen per minuut zorgt niet alleen voor perfecte dweilresultaten, maar elimineert ook tot 99 procent van de bacteriën** voor een hygiënische reinheid. Bovendien bieden de duurzame batterij met een looptijd tot 25 minuten voor het non-stop reinigen van maximaal 110 vierkante meter en de geïntegreerde zelfreinigingsfunctie maximaal gemak – voor eenvoudig schoonmaken zonder uw handen vuil te maken.
Kenmerken en voordelen
3-in-1 Xtra!Clean-functie: dweilen, stofzuigen en drogenHalveert de schoonmaaktijd en garandeert een perfect schoon resultaat!* Dankzij de geïntegreerde zuigfunctie is vooraf stofzuigen niet meer nodig. Twee reinigingsmodi om elk type vuil aan te pakken – zelfs het meest hardnekkige vuil en de grootste gemorste hoeveelheden zijn geen enkel probleem. Past zich aan verschillende vloertypes aan voor een effectieve en grondige reiniging tot aan de rand – zelfs op tapijten en vloerkleden in de droge modus.
Effectieve Hygienic!Spin-technologieBewezen verwijdering van 99% van alle bacteriën voor een hygiënisch en schoon huis. De rol draait tot wel 500 omwentelingen per minuut voor een vlekkeloos dweilresultaat. Slim twee-tanksysteem voor een constante toevoer van schoon water, gescheiden van het vuile water.
Effectief 2-traps Duo!Pure-filtersysteemMeertraps filtersysteem beschermt de motor betrouwbaar tegen vocht. Uitstekende filtratie dankzij het zeer efficiënte vlakfilter – vangt zelfs de kleinste stofdeeltjes in de lucht effectief op. Droge modus is ideaal voor gebruik op tapijten en vloerkleden.
Efficiënte Comfort!Cell lithium-ion batterij
- Indrukwekkende reinigingsresultaten dankzij hoge snelheden en optimale zuigkracht en dweilprestaties.
- Maximale bewegingsvrijheid met een batterijduur tot 25 minuten – ideaal voor oppervlakken tot 110 m².
- Batterij kan tijdens onderhoud snel worden vervangen voor een langere levensduur van het product – goed voor zowel je portemonnee als het milieu.
Probleemloos schoonmaken met LED-display
- Belangrijke informatie zoals de resterende gebruiksduur of de reinigingsmodus altijd zichtbaar.
- Slimme tankniveau-indicatie met overloopbeveiliging en automatische uitschakeling als het vuilwatertankje niet geleegd wordt.
- Eenvoudig legen en vullen van de tank – zonder in contact te komen met vuil.
System!Clean zelfreinigende functie
- Effectieve zelfreinigingsfunctie met tot 550 rolomwentelingen per minuut – voor snel en gemakkelijk schoonmaken zonder in contact te komen met vuil.
- Praktische opbergruimte voor apparaat en accessoires, zelfs tijdens het opladen.
Specificaties
Technische gegevens
|Gebiedsprestatie per acculading (m²)
|110
|Tankinhoud schoonwatertank (ml)
|800
|Tankinhoud vuilwatertank (ml)
|425
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|160
|Aandrijving
|Borstelmotor
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Breedte van de rolborstel (mm)
|240
|Droogtijd van de schoongemaakte vloer (min)
|2
|Batterij spanning (V)
|21,6
|Looptijd van de batterij (min)
|max. 25
|Laadtijd van de batterij (min)
|160
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1138 x 268 x 280
* De Kärcher stofzuig-dweilen kunnen je schoonmaaktijd halveren, aangezien algemeen huishoudelijk vuil in één stap van de vloer verwijderd kan worden – stofzuigen vóór het dweilen is niet meer nodig. /
** Gebaseerd op tests uitgevoerd door een onafhankelijk testlaboratorium.
Inbegrepen bij levering
- Universele rol: 1 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: Natuurlijke vloerreinigingsmiddel RM 538N, 500 ml
- Oplaad-, parkeer- en reinigingsstation
- Reinigingsborstel
- Vlakfilter: 1 Stuk(s)
- Sponsfilter: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- 2-tank-systeem
- Dubbel filtersysteem
- Zelfreinigende modus
- Standaardmodus
- Droogmodus
- Vulniveau-indicator voor vuilwatertank
- Transportwielen
Toepassingen
- Harde vloeren
- Op laagpolig tapijt
- Zelfs hardnekkige vervuiling
- Verwijderen van grof vuil (bv. In werkplaats, garage of kelder)
- Fijn vuil
- Droog vuil
- Nat vuil
- Vloeistoffen
- Huisdierhaar
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen FCV 2 Natural N
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.