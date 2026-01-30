De FCV 2 Natural N: zo eenvoudig kan schoonmaken zijn – en ook nog eens milieuvriendelijk, dankzij het RM 538N natuurlijke vloerreinigingsmiddel! De 3-in-1 vloerreiniger met innovatieve Xtra!Clean-functie stofzuigt, dweilt en droogt, waardoor u moeiteloos harde vloeren en tapijten reinigt en zelfs gemorste vloeistoffen opruimt, met een tijdsbesparing tot 50 procent*. Kies uit twee reinigingsmodi – de standaardmodus met watertoevoer en de droogmodus – en pak elk soort vuil aan, of het nu gaat om stof, dierenharen of hardnekkige vlekken. De ultieme Hygienic!Spin-technologie met tot 500 rolomwentelingen per minuut zorgt niet alleen voor perfecte dweilresultaten, maar elimineert ook tot 99 procent van de bacteriën** voor een hygiënische reinheid. Bovendien bieden de duurzame batterij met een looptijd tot 25 minuten voor het non-stop reinigen van maximaal 110 vierkante meter en de geïntegreerde zelfreinigingsfunctie maximaal gemak – voor eenvoudig schoonmaken zonder uw handen vuil te maken.